Los principales partidos político en España llegan a las elecciones nacionales del 29 de este mes con sus liderazgos definidos: el jefe de Gobierno Pedro Sánchez por el PSOE (socialista), Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular (derecha) y Santiago Abascal por Vox (ultraderecha).

Mientras el PP aspira a regresar al poder, el dirigente socialista plantea la elección como una disputa entre un proyecto progresista y una alternativa conservadora que podría depender del respaldo de la derecha radical.

Sánchez llega a las elecciones con el desgaste de ocho años de Gobierno y un puñado de escándalos en su haber. Sin embargo, “su liderazgo ha demostrado un nivel de resiliencia asombroso”, señala a PERFIL el consultor en tendencias electorales Fernando Pittaro. Según explica el especialista, el PSOE había logrado controlar la agenda y confrontar con la derecha, pero el accidente ferroviario paralizó la campaña. “Luego, el Gobierno reaccionó con la renuncia del ministro de Transporte, Óscar Puente, y Sánchez recuperó protagonismo con mensajes positivos frente a la “involución” que, según el oficialismo, supondría un gobierno de PP y de la derecha radical”, sostiene.

La ultraderecha. Vox, por su parte, busca ampliar su margen de negociación y evitar quedar subordinado a los intereses del PP. “Serán determinantes para formar gobierno en el caso más que probable que junto al PP alcancen la mayoría absoluta”, asegura el analista y agrega que “las claves del auge de Vox hay que buscarlas en tres pilares: alta fidelidad de sus votantes históricos, amplia captura de los abstencionistas (que en la anterior elección no votaron) y de los jóvenes que votan por primera vez”.

“El problema de las derechas tradicionales es que sus electorados han envejecido y sus agendas también”, sostiene Pittaro al asegurar que cuando adoptan posturas más extremistas no son creíbles: “Entre el original y la copia, la gente se queda con el original. Y eso desdibuja su identidad y los hace perder votos por dos lados: por su ala más reaccionaria y por su ala más moderada”.

El escenario español no es ajeno a una transformación más amplia de la política europea. En las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, distintas fuerzas de derecha radical consiguieron avances significativos, aunque con resultados desiguales según cada país.

El Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen fue la fuerza más votada en Francia, Alternativa para Alemania (AfD) quedó en segundo lugar en su país y Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, encabezó los resultados italianos.

El crecimiento de Vox también se inscribe en una dinámica de polarización política que excede las diferencias programáticas. La confrontación entre oficialismo y oposición se proyecta sobre las identidades partidarias y alimenta el rechazo hacia quienes respaldan a otras fuerzas. Estudios académicos recientes identifican un aumento de la polarización ideológica y afectiva en el país, especialmente desde la fragmentación del tradicional sistema bipartidista.

Los pronósticos. A una semana de las elecciones, las encuestas ofrecen pronósticos dispares: mientras los promedios favorecen al PP, con alrededor del 31% de intención de voto frente al 27% del PSOE, el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (organismo dependiente del gobierno) ubica al socialismo en primer lugar, con el 33,3%, y a los populares en el 25,5%. Vox se mantiene tercero, con registros cercanos al 18%.

Para Pittaro, sin embargo, una victoria electoral del oficialismo no garantizaría su continuidad en el poder. “No descartaría que el PSOE termine siendo la fuerza política más votada, aunque veo muy difícil que pueda volver a gobernar, dado que los partidos a su izquierda, con los que debería formar Gobierno, hoy están muy débiles”.