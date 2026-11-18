El pasado miércoles 28 de octubre, la cancha del Dow Center de Bahía Blanca —el hub de innovación, deporte y bienestar más importante de América Latina, un espacio donde convergen proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar— se transformó en el escenario de una conferencia masiva: la médica Sandra Rossi —especialista en neurociencia aplicada al deporte, fundadora del primer laboratorio de neurociencia en el CeNARD y figura clave del histórico ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate— y la periodista deportiva Luciana Rubinska —con extensa trayectoria en ESPN, C5N, TyC Sports e Infobae— se encontraron en un mano a mano que atrapó al público desde el primer minuto.

La charla, titulada Mente, hábitos y desafíos, fue el momento cumbre de una jornada impulsada por Fundación OSDE que convocó a más de 900 personas a lo largo de toda la tarde. Desde las 19, ante una gran convocatoria en la cancha del complejo, Rossi y Rubinska propusieron un diálogo profundo, ágil y cercano sobre cómo funciona nuestra mente frente a las exigencias de la vida diaria.

Entrenar el cerebro como entrenamos el cuerpo

En un ida y vuelta conducido con la solvencia de Rubinska, Rossi desandó conceptos centrales sobre la atención, la gestión de la presión y la importancia de ejercitar el cerebro con la misma disciplina con la que se trabaja el cuerpo. "Así como entrenamos el cuerpo, podemos entrenar nuestro cerebro", planteó la especialista como punto de partida, y enseguida dejó en claro el alcance de su mensaje: "Cualquier persona que tenga cerebro, cualquiera, es para todos".

Sandra Rossi compartió herramientas para comprender el funcionamiento del cerebro y puso el foco en la conexión entre mente, cuerpo y emociones. | Crédito: OSDE

La médica abordó la conexión profunda entre mente y cuerpo, un eje que atravesó toda la conversación: explicó que es muy difícil que el cuerpo funcione bien si la cabeza no está del todo bien, y que los avances de la neurociencia hoy permiten comprender mejor las emociones y desarrollar técnicas concretas para afrontar los problemas cotidianos.

Uno de los momentos más potentes de la charla fue cuando Rossi puso el foco en la dificultad actual para sostener hábitos saludables. Con la complicidad de Rubinska, que fue llevando la conversación desde lo deportivo hacia lo cotidiano, la especialista advirtió que la sociedad está cada vez más entrenada para la inmediatez: "Estamos perdiendo esa paciencia de que lo que importa lleva tiempo".

También hizo especial hincapié en el impacto de las redes sociales sobre la capacidad de concentración. Según explicó, pasar varias horas frente a las pantallas y consumir contenidos breves de manera constante acostumbra al cerebro a buscar estímulos y respuestas inmediatas. "Cada vez que repetimos esto del escroleo infinito y de que las cosas están a un clic, mi mente se va entrenando para esa función. Entonces, ¿cómo va a querer sostener un hábito?", cuestionó.

La iniciativa reunió a la comunidad bahiense en torno a la prevención, el aprendizaje y el bienestar. | Crédito: OSDE

"Somos lo que repetimos", lanzó ante la atención de toda la cancha, dejando una invitación a frenar, repensar los hábitos diarios y entender que los cambios reales exigen tiempo, constancia y entrenamiento consciente. El público respondió con un silencio que decía todo: el mensaje había llegado.

Experiencia Fundación OSDE: una tarde de salud, arte y comunidad

La conferencia de Rossi y Rubinska fue el cierre de una tarde que comenzó más temprano. Desde las 16 horas, el Dow Center abrió sus puertas a la comunidad bahiense con la Experiencia Fundación OSDE, un recorrido gratuito.

Las personas que asistieron pudieron participar del circuito preventivo "15 minutos para cuidar tu salud", con controles de presión arterial, glucemia y asesoramiento médico personalizado.

En paralelo, las estaciones prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP) ofrecieron un primer acercamiento a una técnica que puede salvar vidas, mientras el taller artístico de retratos estampados sumó una propuesta creativa que conectó a personas de todas las edades.

Las estaciones de RCP permitieron acercarse a técnicas de primeros auxilios y aprender cómo actuar ante una emergencia | Crédito: OSDE

La jornada también incluyó un espacio dedicado a la Primera Ayuda Psicológica (PAP), compartiendo un protocolo de intervención breve, práctica y humana para brindar contención inicial tras una crisis psicoemocional o evento traumático orientado a brindar herramientas para acompañar situaciones de crisis emocional.