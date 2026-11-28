Por: Milagros Regueira

Con el sol cayendo sobre Núñez y el Estadio Más Monumental teñido por las primeras luces de la noche, Banda abrió las puertas para celebrar su tercer aniversario con una apuesta que empezó lejos de los platos y las copas, aunque bien cerca del corazón y el ADN millonario. Antes de pasar al gran banquete, los invitados -entre famosos hinchas de River y periodistas deportivos que cubren el día a día del club- recorrieron el Museo y se sumergieron de lleno en la Experiencia Monumental, la proyección en cine 360° que retrata la primera visita de un niño y su abuelo a la cancha y que sorprende con efectos sensoriales reales: desde la llegada de los micros al estadio y el aliento de la tribuna hasta el instante en que los paravalanchas empiezan a vibrar y cae agua sobre la sala como si lloviera en plena popular. Con los sentidos todavía encendidos por el simulador, el recorrido siguió entre vitrinas repletas de trofeos, camisetas históricas y los espacios dedicados a los jugadores que ganaron la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid, un preludio que cargó de emoción el clima de la velada.

Finalizado el recorrido por la historia, el festejo se trasladó al salón principal del restaurante, donde una imponente mesa imperial vestida con flores rojas y velas marcó el pulso del gran banquete aniversario. Allí, el protagonismo pasó a un exclusivo menú de pasos maridado con cócteles de autor creados junto a Chandon e inspirados en la identidad y los cánticos del club. En diálogo exclusivo con Perfil, su Brand Manager, Anabella Monfredini, analizó el crecimiento exponencial de una propuesta que hoy convoca tanto a hinchas como a turistas y públicos ajenos al fútbol, y adelantó la hoja de ruta para consolidar la marca como destino gastronómico y turístico en Buenos Aires sin perder su esencia riverplatense.

La gran mesa compartida reunió a invitados, figuras y periodistas para celebrar los tres años de Banda en el Estadio Más Monumental.

El banquete de los tres años: gastronomía de autor con ADN River

Detrás de esa puesta pensada al detalle, hubo un trabajo de curaduría gastronómica que buscó sintetizar la historia del restaurante en una sola noche. Según detalló Monfredini, el menú aniversario fue concebido como una antología de los platos más emblemáticos que conquistaron a los comensales durante los primeros tres años de Banda, estructurado en tres tiempos con dos alternativas a elección tanto para la entrada como para el principal.

El menú especialmente diseñado para el tercer aniversario combinó pasos de autor, sabores de estación y guiños a la identidad de Banda.

El primer paso propuso elegir entre un tartar de trucha sobre crocante de maíz con palta o un rosti de papa crocante con stracciatella, confit de tomates y salsa huancaína. Para el plato fuerte, las opciones se dividieron entre un risotto cremoso de calabaza con queso de cabra y avellanas tostadas y un ojo de bife braseado acompañado de pavé de papas y reducción de Malbec. El cierre dulce llegó con un cheesecake de chocolate y maní con crumble crocante y salsa de frutos rojos.

Cada instancia de la cena estuvo maridada con una selección especial de coctelería junto a Chandon, main sponsor de la celebración, con creaciones bautizadas en honor a los cánticos de la tribuna millonaria. La recepción dio la bienvenida con una copa de Chandon Délice Rosé; la entrada fue escoltada por “Mi buen amigo” -elaborado con Chandon Apéritif, gin aperitivo de hibiscus y flor de azahar y cordial de frutillas-; y el segundo tiempo tuvo como protagonista a “Voy a ver al tricampeón”, una combinación de Chandon Extra Brut, aperitivo de naranja amarga y shrub de naranjas.

Burbujas, brindis y espíritu festivo: así acompañó Chandon el tercer aniversario de Banda en el corazón del Monumental.

Con impronta bien millonaria y guiños a los colores de la casa, la barra dijo presente en el tercer aniversario de Banda.

Turistas, nuevos públicos y marca propia: el plan de Monfredini para Banda

Licenciada en Relaciones Públicas con recorrido en comunicación, marketing, gestión de marcas y desarrollo de proyectos estratégicos, Anabella Monfredini combina una mirada integral entre creatividad, comunicación estratégica y visión comercial, con foco en el posicionamiento, los eventos, las alianzas y la creación de experiencias. Desde ese lugar, al hacer el balance de estos primeros tres años de Banda, pone el foco en el desafío fundacional del proyecto: construir una propuesta gastronómica con personalidad propia dentro de uno de los estadios más importantes del mundo, pero con la mirada puesta más allá de la pelota. "Banda nació con un desafío enorme: desarrollar una propuesta gastronómica dentro de uno de los estadios más emblemáticos del mundo, con identidad propia y con la ambición de trascender el fútbol. Hoy nos eligen públicos muy diferentes: hinchas, turistas nacionales e internacionales, amantes de la gastronomía y personas que, independientemente de su vínculo con el fútbol, buscan vivir algo distinto en Buenos Aires", señala la Brand Manager.

Ese cruce entre la mística del entorno y la sofisticación culinaria fue también el eje de la puesta en escena del aniversario, pensada bajo la premisa de lo compartido. Según explica Monfredini, el objetivo fue que los invitados experimentaran todas las facetas de la marca -gastronomía, coctelería, hospitalidad y entorno- en una mesa larga y distendida, "porque creemos que las mejores experiencias son aquellas que se comparten". En ese mismo sentido, destaca que el vínculo con las audiencias se construye desde la emoción y no solo desde el discurso: "Estoy convencida de que una marca no se construye únicamente desde lo que comunica, sino, sobre todo, desde lo que hace sentir".

Anabella Monfredini y su impronta en la construcción de marca de BANDA y vínculo con el público.

Perfil: En un contexto en el que las marcas buscan generar vínculos cada vez más genuinos con sus comunidades, ¿Qué lugar ocupan este tipo de experiencias en la estrategia de Banda?

Anabella Monfredini: Ocupan un lugar fundamental. En Banda tenemos el privilegio de estar vinculados a una comunidad con un sentido de pertenencia enorme, pero también tenemos el desafío de conectar con nuevos públicos. Me parece muy interesante que podamos emocionar a un hincha de River y, al mismo tiempo, sorprender a alguien que no tiene ningún vínculo con el fútbol. Este tipo de encuentros nos permite acercarnos a las personas, fortalecer relaciones y compartir lo que hacemos desde un lugar mucho más genuino. Queremos que quienes pasen por Banda se lleven algo más que un buen recuerdo gastronómico y que tengan ganas de volver, de recomendarlo y de compartirlo con otros.

Arriba de la barra y en el corazón del salón, el escudo resume el espíritu riverplatense que define a Banda.

Perfil: Si tuvieras que definir esta nueva etapa de Banda en tres palabras, ¿Cuáles serían? y ¿Qué proyectos, desafíos o novedades se vienen para la marca?

Anabella Monfredini: Identidad, evolución y proyección. Estamos en un momento muy lindo de la marca, en el que buscamos seguir creciendo y consolidando a Banda como un destino gastronómico y turístico en Buenos Aires. Tenemos mucho por desarrollar en materia de turismo, nuevas experiencias gastronómicas, eventos corporativos y sociales, y alianzas con marcas que compartan nuestra visión. Nuestro desafío es seguir innovando, sorprender a quienes ya nos conocen y generar nuevos motivos para que cada vez más personas nos elijan, sin perder nuestra esencia. Tenemos el privilegio de estar en este lugar extraordinario, pero también la responsabilidad de estar a la altura de lo que representa. Y eso es algo que nos motiva todos los días.

Anabella Monfredini, entre las presencias e invitadas a los tres años de Banda en el Estadio Más Monumental.

De los famosos hinchas a la mesa de periodistas: el final de fiesta y el recuerdo dulce

Entre los asistentes figuraron reconocidos hinchas y figuras vinculadas al universo millonario como el “Pelado” López, Ignacio “Nacho” Girón, Rosario “Rochi” Cuenca y Carolina Alonso, hija del Beto, junto a una nutrida mesa de periodistas deportivos que cubren el día a día de River: Juan Cortese (TyC Sports), Gustavo Yarroch, Juan Patricio Balvi, Victoria Cicconi (ESPN), Sara Sklate y Maximiliano Grillo (TNT Sports).

Los bombones blancos y rojos de Hedonist Chocolate, el souvenir dulce con los colores de Banda que cerró la noche del tercer aniversario.

El broche de oro llegó con el feliz cumpleaños cantado a coro para celebrar los tres años de Banda y con la entrega de una cajita de bombones blancos y rojos firmada por Hedonist Chocolate, un souvenir que condensó los colores de la casa y selló una noche en la que el Estadio Más Monumental volvió a vibrar entre pasión, mesa compartida y proyección.

Copas en alto para celebrar tres años de historia, identidad y encuentro de Banda en el Estadio Más Monumental.

Tres años después de haber dado el primer paso, Banda ya no es solo una cábala o una parada obligada: en el corazón del Estadio Más Monumental, el restaurante logró hacerse un lugar propio, construir comunidad alrededor de la buena mesa y demostrar que su historia, lejos de tocar techo, recién empieza a escribir sus capítulos más ambiciosos.