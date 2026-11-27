El matemático francés Cédric Villani, distinguido con el equivalente al Premio Nobel de las matemáticas, integra la nómina de cinco especialistas internacionales confirmados para la XI Cumbre del Grupo de Puebla, que se desarrollará del 11 al 13 de diciembre, con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión. El encuentro prevé reunir a más de 100 invitados de 15 países.

La XI Cumbre del Grupo de Puebla, que se realizará en La Rioja entre el 11 y el 13 de diciembre, continúa sumando figuras internacionales de la ciencia, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la economía y la comunicación.

El encuentro reunirá a expresidentes, dirigentes políticos, académicos y especialistas de América Latina, el Caribe y Europa para debatir sobre las profundas transformaciones que las nuevas tecnologías están generando en la economía, el trabajo, la democracia y las relaciones de poder.

Entre las nuevas confirmaciones destaca Cédric Villani, matemático francés distinguido en 2010 con la Medalla Fields, considerada el equivalente al Premio Nobel de las matemáticas. Exdiputado de la Asamblea Nacional de Francia, Villani encabezó en 2018 la elaboración del informe «Dar sentido a la inteligencia artificial», que sirvió de base para la estrategia francesa en esta materia. Su participación será virtual.

También intervendrá de manera virtual Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada de University College London y directora de Investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público de esa institución. Es especialista en la concentración del conocimiento, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y las nuevas formas de dependencia económica y digital.

Participará asimismo Lucía Bosoer, politóloga e investigadora argentina vinculada al Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia, Italia. Su trabajo académico aborda la inteligencia artificial, la gobernanza tecnológica, la soberanía digital y sus implicancias para la democracia.

Otra de las especialistas confirmadas es Micaela Sánchez Malcolm, exsecretaria de Innovación Pública de la Nación Argentina, presidenta de la asociación civil Géneras y docente de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria se vincula con la transformación digital del Estado, la innovación pública, la inclusión tecnológica y la reducción de las desigualdades de género.

A ellos se suma Claudio Daniel Martínez, periodista y productor audiovisual argentino, exsubsecretario de Medios Públicos de la Nación y exdirector ejecutivo de la Televisión Pública Argentina. Distinguido con el Premio Konex de Platino en Producción Periodística en 2017, aportará su experiencia sobre las transformaciones de la comunicación y los medios en la era digital.

La Rioja, escenario de un debate mundial

Bajo el título «¿Quién gobierna nuestras vidas? Inteligencia artificial, trabajo, democracia y poder en América Latina y el Caribe», la XI Cumbre del Grupo de Puebla abordará algunos de los interrogantes más relevantes del siglo XXI: quién controla la tecnología, cómo se distribuye la riqueza que genera, qué futuro tendrá el trabajo y qué capacidades necesitan los Estados para garantizar derechos y soberanía.

Durante tres jornadas, líderes políticos y especialistas de distintas disciplinas debatirán sobre inteligencia artificial, concentración del poder tecnológico, plataformas digitales, democracia, desarrollo económico y nuevos derechos.

Con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión, La Rioja será sede de un diálogo internacional que trascenderá las fronteras de la política tradicional, incorporando a representantes de la ciencia, la tecnología, la economía y el pensamiento contemporáneo.

La realización de este encuentro en una provincia del interior argentino constituye una oportunidad para federalizar los grandes debates internacionales y poner en diálogo los desafíos globales con las necesidades y aspiraciones de los territorios.

La organización comunicará en los próximos días nuevas confirmaciones de líderes políticos, exmandatarios y especialistas internacionales.

Sobre el Grupo de Puebla

Fundado en julio de 2019 en Puebla, México, el Grupo de Puebla es un espacio internacional de reflexión y articulación política progresista que reúne a expresidentes, dirigentes políticos, parlamentarios, intelectuales y académicos de América Latina, el Caribe y Europa.