El mercado laboral atraviesa una transformación permanente. Los avances tecnológicos, la digitalización y las nuevas formas de organización del trabajo modifican las competencias que necesitan tanto las personas como las empresas. En este contexto, la capacitación adquiere un papel cada vez más relevante: permite actualizar conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional.

Con 25 años de trayectoria y más de 30.000 alumnos, ESEP se posiciona como una institución especializada en formación profesional y capacitación empresarial. A lo largo de su recorrido, ha desarrollado una propuesta educativa orientada a responder a diferentes necesidades: desde quienes desean adquirir conocimientos para iniciar una actividad laboral, hasta quienes buscan complementar su experiencia, especializarse o acompañar su desarrollo profesional.

“A lo largo de estos 25 años, hemos visto cómo cambiaron las necesidades de formación. Hoy, capacitarse no significa solamente adquirir conocimientos, sino desarrollar herramientas que permitan a las personas crecer profesionalmente y afrontar nuevos desafíos”, explica la Lic. Marcela Denatale, Directora de ESEP.

La Lic. Marcela Denatale, Directora de ESEP, destaca la importancia de desarrollar herramientas prácticas para afrontar los cambios del mercado laboral. | Crédito: ESEP

Formación profesional para ampliar oportunidades

La formación profesional representa una alternativa para quienes buscan desarrollar competencias específicas sin necesariamente realizar una carrera universitaria de varios años. También constituye una oportunidad para quienes ya cuentan con experiencia laboral y necesitan incorporar nuevos conocimientos o actualizarse frente a los cambios de su actividad.

En ESEP, la oferta educativa incluye cursos de gestoría, secretariados, recursos humanos, seguros, salud, administración, tecnología, marketing e instructorados en actividad física, entre otras especialidades.

Esta diversidad permite acercar propuestas a perfiles y objetivos diferentes. Desde personas que buscan una primera salida laboral hasta profesionales que desean incorporar herramientas para desempeñarse mejor en su actividad, la formación puede convertirse en un recurso para construir nuevas oportunidades.

La modalidad online ocupa un lugar central en esta propuesta. Los cursos permiten estudiar a distancia, sin días ni horarios fijos, con acceso al campus virtual y contenidos disponibles para avanzar según los tiempos de cada participante. Esta flexibilidad facilita compatibilizar la capacitación con el trabajo, los estudios y las responsabilidades personales.

El acompañamiento docente también forma parte de la experiencia educativa. La posibilidad de contar con orientación durante la cursada permite complementar la autonomía de la modalidad online con un seguimiento que favorece el aprendizaje y la resolución de consultas.

Capacitación empresarial: formar equipos para nuevos desafíos

La formación no es una necesidad exclusiva de las personas. Las organizaciones también deben actualizar sus conocimientos, fortalecer sus equipos y desarrollar capacidades que les permitan responder a un entorno cada vez más competitivo.

La incorporación de nuevas tecnologías, la transformación de los procesos internos y las exigencias de los clientes plantean desafíos que requieren preparación. En este contexto, la capacitación empresarial puede contribuir a mejorar la comunicación, optimizar el trabajo cotidiano, fortalecer los liderazgos y desarrollar nuevas competencias.

ESEP trabaja con organizaciones e instituciones en el diseño de programas de capacitación a medida. La propuesta parte de un diagnóstico de las necesidades de cada empresa para identificar objetivos, dificultades y oportunidades de mejora. A partir de ese análisis, se definen los contenidos y las dinámicas de formación más adecuadas.

Entre las temáticas se encuentran liderazgo, comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, gestión del tiempo, pensamiento crítico, adaptabilidad e inteligencia emocional. También se desarrollan capacitaciones vinculadas con áreas específicas, como seguros, administración, comercio exterior y otras actividades profesionales.

Un ejemplo de este enfoque es el trabajo realizado para una compañía del sector asegurador con más de 100 colaboradores. Para responder a las necesidades de formación de sus equipos, ESEP desarrolló una propuesta con modalidad bimodal, que combinó encuentros virtuales con instancias presenciales destinadas a consolidar los conocimientos adquiridos.

“Las empresas necesitan que la capacitación tenga una aplicación concreta. Por eso, es fundamental comprender la realidad de cada organización, identificar sus necesidades y diseñar propuestas que permitan transformar los conocimientos en herramientas para el trabajo cotidiano”, señala Denatale.

Inteligencia artificial y nuevas competencias

La transformación tecnológica también plantea nuevos desafíos para la educación y el mundo del trabajo. La inteligencia artificial y las herramientas digitales permiten agilizar tareas, optimizar procesos y ampliar las posibilidades de análisis, pero su aprovechamiento depende de las capacidades de quienes las utilizan.

La incorporación de tecnología requiere conocimientos técnicos, criterio y comprensión de sus posibilidades y limitaciones. Por eso, la actualización profesional debe complementarse con habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la resolución de problemas.

En este escenario, la capacitación adquiere una doble función: acercar herramientas tecnológicas y desarrollar las competencias necesarias para utilizarlas de manera efectiva.

Desde ESEP, la tecnología se integra como una herramienta al servicio del aprendizaje, con el acompañamiento humano como parte fundamental de la formación. La combinación de recursos digitales, contenidos actualizados y orientación docente permite abordar los desafíos de un entorno laboral en constante evolución.

Una trayectoria orientada al aprendizaje continuo

Con 25 años de experiencia y una comunidad de más de 30.000 alumnos, ESEP continúa desarrollando propuestas para acompañar tanto a quienes buscan nuevas oportunidades profesionales como a las organizaciones que necesitan fortalecer sus equipos.

En un contexto donde los conocimientos y las herramientas evolucionan constantemente, aprender se convierte en una práctica permanente. La capacitación deja de ser una instancia aislada para transformarse en una inversión en desarrollo, adaptación y nuevas oportunidades.

Para conocer toda la oferta de cursos y programas a medida, ingresar en esep.com.ar