​Deuda corporativa récord, tarifas eléctricas que se volvieron tema de campaña en Estados Unidos y Elon Musk prometiendo servidores en órbita. Eduardo Wassi, fundador de Dinatech, explica por qué esa fiebre global termina señalando a un país con energía, huso horario y cables submarinos.

Eduardo Wassi lleva más de veinticinco años construyendo compañías de tecnología en la Argentina y la región. Mira la carrera global por la infraestructura de inteligencia artificial con una distancia poco común en el sector: cree que lo más interesante no está en los anuncios de miles de millones, sino en lo que esa carrera deja al descubierto — que el cómputo necesita energía, y que la energía tiene geografía.

Perfil: El mundo está construyendo infraestructura de inteligencia artificial a una velocidad sin precedentes. ¿Cómo se está pagando?

Eduardo Wassi: Con deuda, y esa es la novedad. Las grandes tecnológicas emitían alrededor de 30.000 millones de dólares en bonos por año entre 2020 y 2024. En 2025 saltaron a unos 120.000 millones, cuatro veces más, y las proyecciones para este año hablan de superar los 200.000 millones. Son compañías que tradicionalmente financiaban todo con caja propia. Cuando Amazon o Meta salen a tomar deuda para construir, lo que están diciendo es que la escala superó incluso a sus balances. Y cuando una industria entera pasa de autofinanciarse a endeudarse, cambia la naturaleza del negocio: aparecen plazos, vencimientos y la obligación de mostrar retorno en una ventana concreta.

Ante el cuello de botella eléctrico que obliga a las grandes tecnológicas a mirar hacia el espacio, la disponibilidad energética argentina surge como un diferencial clave. | Crédito: Imanaging

P: ¿Eso le preocupa?

E: Me parece un dato a leer, más que a temer. La construcción es real, la demanda es real y los contratos comprometidos de los grandes proveedores de nube se cuentan en cientos de miles de millones de dólares. Lo que sí cambia es el apuro. Quien se endeuda necesita monetizar la capacidad que construyó, y la forma de monetizarla es alquilándola. Por eso el mundo entero se está moviendo hacia modelos de consumo: no es una moda de la industria, es la consecuencia financiera de cómo se está pagando todo esto.

P: En Estados Unidos el costo eléctrico se volvió un tema de conversación pública. ¿Cómo lo ve desde acá?

E: Lo miro como un indicador de escasez, no como un tema de política. Los datos son elocuentes: la tarifa eléctrica promedio en Estados Unidos subió 7,1% en 2025, con saltos muy superiores en algunos estados, y en 2026 casi la mitad de los estadounidenses esperaba que el consumo energético de los datacenters fuera tema de campaña. Varios estados empezaron a cobrar tarifas diferenciales a los grandes consumidores. Para un empresario, lo que eso dice es una sola cosa: la energía dejó de ser un insumo barato y abundante y pasó a ser el cuello de botella del cómputo. Donde hay energía disponible y aceptación social para usarla, hay una oportunidad económica enorme.

P: Y ahí aparece la Argentina.

E: Ahí aparece la Argentina, sí, y no por voluntarismo. Aparece porque tiene excedente energético en un mundo donde el cómputo se quedó sin enchufe. Sumale dos cosas que casi no se mencionan: el huso horario, que nos pone en jornada laboral simultánea con toda América, y los puntos de amarre de cables submarinos en la costa bonaerense, que es infraestructura física ya instalada. Cuando una compañía global decide dónde poner capacidad de inferencia —que es el cómputo del día a día de la inteligencia artificial, el que tiene que estar cerca del usuario—, esos tres factores juntos valen más que cualquier incentivo.

P: Elon Musk anunció que va a poner datacenters en el espacio. ¿Es serio?

E: Es serio como señal y es lejano como negocio. Musk planteó escalar los satélites Starlink de tercera generación, que tienen enlaces láser de alta velocidad, y llegó a mencionar la posibilidad de poner 100 gigavatios anuales en órbita alta en cuatro o cinco años. Jeff Bezos habló de datacenters orbitales a escala de gigavatios en un plazo de diez años o más. Yo me quedo con lo que la idea revela: los tipos que mejor entienden este negocio están buscando energía solar sin atmósfera de por medio porque en la Tierra la energía ya les resulta cara y disputada. Si la solución que se está evaluando es sacar los servidores del planeta, imaginate lo que vale tener energía disponible en el planeta.

P: Esa misma lógica, ¿aplica a la conectividad satelital?

E: Aplica, y ahí el impacto es inmediato y no hipotético. La internet satelital de baja órbita ya cambió la ecuación para operar fuera de las grandes ciudades: una planta, un yacimiento, un campo o una sucursal en una provincia pueden tener hoy conectividad de calidad empresarial sin esperar a que llegue la fibra. Para un país con la geografía de la Argentina, eso corre el límite de dónde se puede instalar una operación. Es de las cosas que más silenciosamente cambiaron el mapa.

P: Tesla viene prometiendo un auto que vuela, con demostración anunciada y repostergada. ¿Qué le dice eso a un empresario?

E: Me dice que hay que distinguir entre la promesa y el negocio, que es exactamente el músculo que un directorio necesita entrenar. El auto volador se anunció, se fijó fecha, se corrió y todavía estamos esperando el prototipo. Mientras tanto, la conectividad satelital funciona hoy, el cómputo alquilado factura hoy y el modelo de consumo tiene clientes hoy. La tecnología que transforma una empresa casi nunca es la que ocupa el titular. Mi trabajo, cuando me siento con un número uno, es separar esas dos cosas.

P:¿Qué puede hacer concretamente una empresa argentina con todo esto?

E: Dejar de pensar que para tener tecnología de primer nivel hay que comprarla. Ese es el cambio. El mundo entero se movió a vender capacidad medida: Apple superó los 109.000 millones de dólares en servicios en su último ejercicio, HPE llevó su plataforma de consumo a unos 3.200 millones de ingreso recurrente creciendo 62% anual con cerca de 50.000 clientes. Y acá ya está pasando lo mismo a escala local: hay operadores argentinos que invierten en equipamiento y lo rentabilizan alquilando capacidad como GPU como servicio. Eso le permite a una compañía mediana usar infraestructura de inteligencia artificial que jamás podría comprar. Es un negocio argentino, con clientes argentinos, facturando este trimestre.

P:¿Y hay con qué financiarlo?

E: Hay más de lo que se cree, y es un dato que casi no se comenta. El leasing, que es el instrumento natural para esto, superó el billón de pesos de cartera con un crecimiento real cercano al 26% interanual y seis trimestres consecutivos de expansión, y con una morosidad del 3,5%, mejor que la del crédito prendario. Es un instrumento probado, que funciona y que se paga. Hoy el 66% de esa cartera está en transporte y logística, que es donde históricamente se usó. La tecnología es el renglón que sigue, y los fabricantes globales ya lo vieron: el brazo financiero de HPE concentra cerca del 24% de la cartera de leasing en el segmento de grandes empresas.

P:¿Un banco entiende un contrato de alquiler de cómputo?

E: Mejor que una compra de equipos, en realidad. Un contrato de consumo a 36 o 48 meses tiene flujo predecible y auditable. Para un comité de crédito eso es más legible que un activo que se deprecia contra una tecnología que se renueva cada cuatro años. Mucha gente lo plantea como "o me financio o contrato un servicio". Es al revés: el contrato es lo que vuelve financiable la operación.

P: Hay capacidad nueva entrando al mercado local justo ahora.

E: Claro y Oracle despliegan la primera nube de hiperescala del país a partir de diciembre, y el mercado local de centros de datos proyecta sumar unos 77 megavatios netos en los próximos cinco años. Es poco al lado de los anuncios de miles de megavatios que se leen afuera, pero es capacidad real entrando a un mercado que hasta ayer no la tenía. Lo que importa no es el tamaño del anuncio: es que exista oferta local para contratar.

P:¿Por dónde empieza una empresa que quiere entrar?

E: Tres movimientos. Primero, mirar hacia adentro: auditar lo que se invirtió en tecnología en los últimos treinta y seis meses y medir cuánta capacidad quedó ociosa. En la empresa mediana argentina el sobredimensionamiento suele estar entre el 30% y el 45%, y nadie lo mide. Segundo, negociar el contrato y no el equipo: lo que define el resultado es el compromiso mínimo, el precio del excedente, el nivel de servicio y las condiciones de salida. Y tercero, el que más se omite: sentar al área financiera en la misma mesa que al área técnica desde el primer día, no cuando ya está todo decidido.

P:¿Cómo imagina a la Argentina en esta década?

E: Como un lugar donde el cómputo se consume, no se posee. Mientras el mundo discute si los servidores van a terminar en órbita, acá se está resolviendo algo mucho más terrenal y mucho más rentable: que una empresa de cien personas pueda correr sobre la misma infraestructura que una de diez mil y pagar únicamente por lo que usa. Esa es la nivelación de cancha más grande que vi en veinticinco años. No va a llegar con un anuncio de miles de millones. Va a llegar contrato por contrato.