Por tiempo limitado, los lectores podrán asegurar su suscripción a un precio único en el año, combinando análisis de coyuntura, investigación periodística de primer nivel y un esquema de ahorro pensado para la vida cotidiana.

La propuesta de Perfil: Periodismo y ahorro en un solo lugar

En un contexto donde la información veraz y bien explicada es más necesaria que nunca, la Suscripción Perfil busca reforzar el vínculo de confianza con sus lectores. Durante este Black Friday, acceder a los contenidos exclusivos de la editorial y a sus firmas más destacadas se vuelve más accesible que nunca con un descuento extraordinario.

Sumarse a la comunidad de suscriptores durante el Black Perfil incluye:

Información estratégica e independiente: Lectura ilimitada en la web de Perfil y acceso a las ediciones digitales de sus principales publicaciones (como diario Perfil, revista Noticias y revista Caras).

Acceso a la comunidad de beneficios: Todos los planes de suscripción digital integran sin costo adicional el acceso a Libre, la comunidad de beneficios sin plásticos ni límites de uso.

Ahorro cotidiano en categorías clave: Descuentos directos y promociones exclusivas en gastronomía, espectáculos, compras cotidianas, seguros, servicios para el hogar y asistencia al viajero.

Una oportunidad única en el año

El costo de la suscripción durante esta edición del Black Perfil representa la tarifa más baja del período. La iniciativa apunta a que la inversión en periodismo de calidad se traduzca de forma inmediata en una herramienta práctica de ahorro diario mediante los beneficios de la plataforma Libre.

Las condiciones especiales de contratación estarán disponibles por días limitados. Los interesados pueden conocer los planes y activar su suscripción de forma rápida y 100% digital ingresando acá.

Aprovechá el Black Perfil para obtener libre y resolver todas tus compras navideñas con descuentos para resolver la deco, la cena y todos los regalos para llenar el arbolito.

Libre te ofrece descuentos en más de 4000 comercios y primeras marcas en todo el país para que tu suscripción se pague sola y además ahorres.