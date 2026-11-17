La provincia de San Juan se consolida como uno de los principales destinos de las grandes inversiones en la Argentina. Los proyectos mineros encabezan una cartera que también incluye energías renovables, industria farmacéutica, industria calera, servicios mineros, agroindustria, construcción y el desarrollo de las pymes sanjuaninas. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los principales motores de este proceso.

San Juan atraviesa un período de fuerte dinamismo en materia de inversiones privadas. Desde la llegada de Marcelo Orrego a la Gobernación, en diciembre de 2023, la provincia acumula más de 22.400 millones de dólares en proyectos aprobados y anuncios de inversión privada, según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. La cifra refleja el interés de grandes empresas nacionales e internacionales por desarrollar nuevos emprendimientos y ampliar su capacidad productiva en territorio sanjuanino.

El rumbo está definido desde el inicio de la gestión. “Nuestro objetivo es generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino”, sostiene el gobernador, que resume esa mirada en una idea: “El mejor plan social es un buen trabajo”. Orrego define a la minería como una política de Estado y asegura que San Juan transita “la segunda gran etapa de su historia minera”, con el cobre como protagonista.

El gobernador Marcelo Orrego impulsa la minería como política de Estado con foco en el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo privado. | Crédito: San Juan

La visión excede los límites provinciales. “Argentina necesita tres motores: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable”, afirmó el gobernador, y en ese esquema ubicó a San Juan como pieza central: “La minería es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre. Y si ese cobre es argentino, será en gran medida sanjuanino”. La premisa, según remarcó, es acompañar el crecimiento con reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales, “para que el crecimiento quede en San Juan”.

El crecimiento de la cartera de inversiones tiene como principal protagonista a la minería, especialmente el cobre y el oro, pero también se extiende a sectores estratégicos como las energías renovables, la industria farmacéutica, la industria calera, los servicios mineros, la agroindustria y la construcción.

San Juan, protagonista de las grandes inversiones del RIGI

Uno de los principales impulsores de este escenario es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). San Juan ya cuenta con cuatro grandes proyectos mineros aprobados por el Ministerio de Economía de la Nación, que en conjunto representan inversiones anunciadas por más de US$ 22.100 millones:

Vicuña: proyecto cuprífero de gran escala en la cordillera sanjuanina, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión total anunciada de más de US$ 18.000 millones. Su primera etapa, por US$ 9.737 millones, ya fue aprobada bajo el RIGI.

Los Azules: proyecto de cobre desarrollado por McEwen Copper, con un plan de inversión de US$ 3.100 millones, de los cuales US$ 2.672 millones fueron aprobados bajo el RIGI.

Minas Argentinas – Carbonatos Profundos: iniciativa vinculada al desarrollo aurífero de Gualcamayo, con una inversión de US$ 665 millones.

Veladero: ampliación de la mina de oro ubicada en Iglesia, con una inversión de US$ 380 millones.

Bajo el RIGI se incorporaron las etapas que ya cuentan con ingeniería y aprobación ambiental, por un total de más de US$ 13.450 millones. El resto de la inversión anunciada por Vicuña y Los Azules corresponde a las etapas siguientes de ambos proyectos.

Estos emprendimientos forman parte de una nueva etapa de desarrollo minero que posiciona a San Juan entre las provincias con mayor volumen de inversiones proyectadas del país.

A ellos se suman otros proyectos estratégicos que avanzan hacia el régimen, como El Pachón, presentado por Glencore con una inversión prevista de US$ 9.500 millones; el programa G50 de Minas Argentinas para Gualcamayo, por hasta US$ 1.500 millones; y Altar, que prepara su presentación con un desembolso inicial estimado en US$ 1.600 millones. También se destaca Lunahuasi. Sus montos no se incorporan al total de la cartera.

Más inversiones en energía, industria y agroindustria

El movimiento de capitales privados no se limita a los grandes proyectos mineros. Durante la gestión Orrego también se anunciaron y concretaron inversiones en diferentes actividades económicas, que en conjunto superan los US$ 351 millones adicionales.

En el sector energético sobresale Genneia, que inauguró el Parque Solar San Juan Sur, en Sarmiento, con una inversión de US$ 110 millones y una potencia de 129 MW. También se identifican los proyectos solares San Fernando y San Roberto, en Media Agua, con inversiones estimadas en unos US$ 50 millones.

Además del cobre y el oro, la cartera de inversiones en la provincia abarca parques solares, industria farmacéutica, caleras, agroindustria y pymes. | Crédito: San Juan

En la industria farmacéutica, Adium Pharma avanza con la ampliación de su planta de Pocito, con una inversión superior a los US$ 60 millones, destinada a fortalecer su capacidad industrial y exportadora en la provincia.

La industria calera también registra un fuerte crecimiento. Calera San Juan puso en marcha su cuarto horno industrial, con una inversión de US$ 15 millones, y sumó US$ 1,8 millones en generación solar para autoconsumo. Por su parte, Grupo Calidra anunció la construcción de un nuevo horno en su planta de La Laja, con una inversión estimada en US$ 30 millones.

El crecimiento minero también impulsa a los proveedores de servicios. Lenor inauguró un laboratorio de ensayos para la minería en Chimbas, con una inversión de US$ 4 millones y 110 puestos de trabajo. GeominLab, de capitales sanjuaninos, abrió un laboratorio geoquímico y metalúrgico en el Parque Industrial de Pocito, con una inversión de US$ 2,5 millones. A ellos se suma Bureau Veritas, que instaló en Chimbas un laboratorio de preparación de muestras minerales.

La agroindustria también registra avances. SolFrut inauguró una nueva planta de envasado de aceite de oliva, con una inversión de US$ 11 millones, y anunció un plan de US$ 19,5 millones para 2026-2028, que incluye una planta de procesamiento de pistachos.

En el sector de la construcción, H3 puso en funcionamiento una planta de hormigón en Chimbas, con una inversión de US$ 6 millones, y anunció otros US$ 5 millones en perforadoras para servicios mineros.

A estas iniciativas se suma la ampliación de una empresa plástica en Chimbas, por US$ 1 millón, entre otros emprendimientos industriales.

La inversión pyme, impulsada por el financiamiento provincial

A las grandes inversiones se suma un entramado de inversiones de menor escala. Entre 2024 y 2026, el Gobierno de San Juan impulsó líneas de crédito con tasa subsidiada a través del Banco San Juan y con fondos propios de sus agencias de inversión, que permitieron financiar proyectos por cerca de 100.000millones.Almenoslamitaddeesemontosedestinóabienesdecapital,loqueequivaleaunosUS 35 millones de inversión pyme en ampliación de galpones, sistemas de autogeneración de energía solar, riego tecnificado, innovación y tecnología.

Empleo y exportaciones: la magnitud del impacto

Según las proyecciones presentadas por las empresas, los cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI prevén más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos entre construcción y operación. Solo Vicuña estima más de 31.000 empleos. A largo plazo, el Gobierno provincial proyecta que el desarrollo de los grandes proyectos de cobre podría sumar unos 70.000 puestos de trabajo en la próxima década, casi duplicando el empleo formal de San Juan.

El impacto también se reflejará en las exportaciones. En 2025, San Juan exportó por US$ 2.101 millones y se consolidó como la principal provincia exportadora de Cuyo. Más del 85% de esas ventas correspondió a la minería, principalmente oro, plata y cal. Con tres o cuatro proyectos de cobre en producción, el Gobierno provincial proyecta exportaciones de cobre de entre US$ 15.000 y 20.000 millones anuales hacia 2035, lo que multiplicaría por siete o más las exportaciones actuales de la provincia.

Una cartera que supera los US$ 22.400 millones

El balance de los proyectos identificados muestra que San Juan reúne más de US$ 22.100 millones en los cuatro grandes proyectos mineros con RIGI aprobado y más de US$ 351 millones en inversiones privadas adicionales, incluida la inversión pyme financiada con herramientas provinciales, lo que lleva la cartera total relevada a más de US$ 22.400 millones.

Las cifras surgen de los proyectos aprobados bajo el RIGI por el Ministerio de Economía de la Nación y del relevamiento de inversiones del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. Comprenden proyectos aprobados, inversiones anunciadas y emprendimientos ya inaugurados, por lo que no representan exclusivamente desembolsos efectivamente realizados.

El escenario muestra una provincia que combina grandes desarrollos mineros de proyección internacional con inversiones en sectores industriales y productivos. Una diversificación que amplía las oportunidades para la actividad económica, los proveedores locales y la generación de empleo privado en San Juan.