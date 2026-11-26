Por: Maria Victoria Pirraglia

La ópera prima de Natalie Dzigciot, Isla de los Estados (Promesa, 2024) planteó el regreso a la vida después del duelo, el camino hacia la introspección con Nueva York como un territorio crítico, de arraigo, de tristeza y de amor. Este año, la escritora y dramaturga llevó adelante la adaptación teatral del libro con “Fe de ratas”, la obra con dirección de Delfina Kavulakian, que se mantuvo en cartelera en Fundación Cazadores durante noviembre.

En diálogo con Perfil.com, Dzigciot explica el proceso creativo que atravesó la obra al transpolar la estética literaria al concepto teatral. “Fe de Ratas” funciona como la adaptación de Isla de los Estados estableciendo un reflejo de la identidad, la pérdida y la reconstrucción, con Julieta Raponi como actriz principal y Kavulakian con participación también central dentro de la puesta en escena.

Perfil: Ya pasaron algunos años desde el lanzamiento de Isla de los Estados, ¿cómo evolucionó el libro en este tiempo para convertirse en una obra teatral?

Natalie Dzigciot: Mientras una escribe siente al material muy suyo, pero una de las cosas más especiales del libro es la vida propia que cobra después de publicarse. Isla me dio muchas buenas noticias. Se agotó la primera edición, fue seleccionado para la feria del libro de la ciudad de Nueva York y participó de lecturas, ferias y eventos como la FED 2025 y 2026, (con Editorial Promesa) o GentexGente. Es en este ciclo donde con Julieta Raponi, la actriz que lo interpretó, surge la idea de llevarlo al teatro.

Perfil: ¿Cómo fue el proceso de desarmar la arquitectura de la novela para volver a construirla desde las reglas necesarias del escenario?

Natalie Dzigciot: Tuvimos que adaptarnos juntos, el libro y yo. Soy muy fanática del teatro, es mi arte preferido y le tengo mucho respeto. La novela es casi un monólogo con mucha rumia interna y me costaba pensar en una adaptación que estuviera a la altura de lo que yo espero cuando voy a una obra. Pensaba, ¿Por qué teatro? ¿Dónde está el hecho teatral acá? Me asustaba no encontrarlo y terminar escribiendo una mala copia de la novela. A la vez confiaba en el deseo de Juli (Raponi), en lo que la había hecho sentir el libro y decidí hacerme cargo de un sueño propio que venía postergando. Juli propuso a Delfina Kavulakian como directora, se sumó el equipo y comenzamos a releer la novela.

Perfil: La puesta en escena está basada en una dinámica muy minimalista, ¿Cuál fue la decisión detrás del criterio estético?

Natalie Dzigciot: El libro (y la obra) tienen un elemento clave: la silla de ruedas que usa Nina (la protagonista) , por lo cual pasa bastante tiempo sentada. Partimos de ahí como idea central. La directora (Delfina Kavulakian) tenía en claro que no quería una puesta figurativa ni 100% realista. A la vez en escena se da una situación bastante absurda y hay muchísimo texto, por lo que el minimalismo nos parecía el mejor contrapunto. Queríamos que la puesta fuera evocativa e intrigante; sin ser pretenciosa ni fría. Por suerte se sumaron Lucia Argañaraz en vestuario, escenografía y proyecciones y Tomas Terzano en iluminación y todo tomó vuelo y forma.

Perfil: En tu libro Isla de los Estados haces uso de un tono muy íntimo, casi confesional, habitado por los pensamientos. ¿Qué fue lo más difícil de traducir esa voz interior al lenguaje teatral?

Natalie Dzigciot: Lo más difícil fue escribir un guión a partir de literatura y borrarle lo literario. Yo soy una escritora medio barroca, cursi; te puedo minar una página de acciones y pensamientos en simultáneo. Escribo sobre amor, sobre comida o sobre sexo con la misma voracidad y humor con que los vivo. Pero en el teatro me gustan las voces más frescas. Ahí fueron clave Delfina y Julieta, que me ayudaron a acomodar el ego y entender que lo lindo en un libro, en escena puede dar bastante cringe. Que para transmitir emociones está el soporte del cuerpo, de las luces, del sonido. Tuve que trabajar mucho para encontrar mi propio lenguaje teatral, sobretodo porque es la primera obra que escribo. El teatro y todos sus recursos me permiten tener una voz mucho menos autoexplicativa.

Una obra experimental basada en el humor negro y la soledad

Dentro de las claves de la interpretación de Julieta Raponi y la adaptación teatral de Dzigciot se destacan como elementos claves para el funcionamiento de la obra tanto el humor negro como la referencia constante a la soledad aún habitando en la ciudad más eufóica del mundo. “Nueva York tiene muchas ratas, y todos tenemos una ratita interna que nos come el cerebro”, explica la autora al hacer referencia al nombre que tomó el libro en su vida teatral.

Perfil: Nueva York es un paisaje saturado y sobrecargado que funciona casi como un estado mental para la protagonista ¿Cómo trabajaron para que se refleje el espíritu de la ciudad sin depender de una escenografía realista?

Natalie Dzigciot: Desde el primer minuto supimos que no queríamos una escenografía realista, pero si queríamos una obra profundamente humana y sensible. Toda esa sobrecarga de la ciudad está condensada dentro de Nina, en la actuación de Julieta, y en el personaje de Delfina, que es un emblema de Nueva York y hace que la neurosis de Nina escale aún más. La sala (Fundación Cazadores) con su ventanal de vidrio partido también ayuda a emular la ciudad sin necesitar mucho más. Como equipo tomamos la decisión de ir por menos, aunque la economía de recursos pueda resultar mucho más compleja porque cada decisión cuenta. Ahí, con Delfina a la cabeza, fue clave la experiencia y el diseño de luces de Tomas Terzano, que es un viaje en sí mismo, el diseño de sonido de Iñaki Colombo y la escenografía y vestuario que ideó y llevó a cabo Lucía Argañaraz.

Perfil: Escribir una novela es un oficio esencialmente solitario, mientras que el teatro es un hecho colectivo. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de pasar de la autoría individual a esta creación compartida?

Natalie Dzigciot: Me di cuenta que en la literatura estaba bastante cómoda. Me sigo preguntando cómo tardé tanto en crear en colectivo y la única respuesta que tengo es que me daba miedo soltar el control y no estar a la altura. La resistencia que ponía a algunos cambios que después tenían todo el sentido del mundo (...) Todos tomándolo con la misma seriedad que el trabajo mejor pago del mundo. Soy una absoluta privilegiada de estar viviendo esto. Será por que es mi primera obra, pero estoy mucho más a flor de piel, más sensible y más agradecida. El libro es un logro mucho más egoísta, el teatro tiene el gustito del logro compartido.