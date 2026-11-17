Del jueves 19 al lunes 23 de noviembre, aprovechando el feriado nacional, el partido bonaerense celebrará un evento culinario con menús promocionales en todas sus localidades. Además, el sábado 21 y el domingo 22 habrá espectáculos en vivo, ferias de emprendedores y calles peatonales, en un destino que invita a combinar buena mesa con naturaleza, arte y vida al aire libre.

A solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso directo por la Autopista Panamericana y el ferrocarril Mitre, el partido de Escobar se prepara para recibir a visitantes de todo el país durante el próximo fin de semana largo. Del jueves 19 al lunes 23 de noviembre —en el marco del fin de semana largo—, se desarrollará una nueva edición del Finde Gastronómico, una propuesta que reunirá a decenas de restaurantes, bares y comercios de todas las localidades del distrito con menús especiales y promociones pensadas para salir a pasear y disfrutar en familia o con amigos.

Con alternativas para todos los paladares y presupuestos, la oferta culinaria incluirá desde sushi y cocina de autor hasta parrillas, la clásica “comida de bodegón”, pizzerías y heladerías artesanales. Desde la organización anticipan “descuentos increíbles y precios de locos” en los locales adheridos, cuyo listado completo y direcciones exactas ya pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/findegastronomico.

Mucho más que buena mesa: qué visitar en Escobar durante el finde largo

La iniciativa busca consolidar al distrito como uno de los polos de microturismo más completos del corredor norte bonaerense, permitiendo que quienes lleguen atraídos por las promociones gastronómicas puedan armar un itinerario de uno o varios días:

Naturaleza y aire de río: A pocos kilómetros del centro urbano por la Ruta 25, la ribera del Paraná de las Palmas y la Costanera Municipal ofrecen un entorno verde ideal para caminar, pescar, tomar mate frente al agua o recorrer los puestos de productores agroecológicos y artesanos del Mercado del Paraná (abierto sábados y domingos de 11:00 a 19:00).

Paseos emblemáticos en Belén de Escobar: Como Capital Nacional de la Flor, la ciudad cabecera invita a descubrir la calma oriental del Jardín Japonés de Escobar, recorrer el Bioparque Temaikèn, visitar el Museo del Tren o el restaurado Teatro Seminari Cine Italia, construido antes que el Teatro Colón.

Del jueves 19 al lunes 23 de noviembre, restaurantes, parrillas y bares de todo Escobar ofrecerán menús especiales y descuentos por el Finde Gastronómico. | Crédito: Escobar

Arte contemporáneo: Malba Puertos, con entrada gratuita, cuenta con exposiciones de arte contemporáneo y esculturas al aire libre.

Diseño y espíritu bohemio en Ingeniero Maschwitz: El corredor de la calle Mendoza es uno de los puntos más buscados del norte bonaerense, y se complementa a pocas cuadras con la Granja Educativa Don Benito, ideal para visitar con los más chicos.

Agenda gratuita: shows en vivo y ferias durante el sábado 21 y domingo 22

Para acompañar el movimiento turístico y convertir las calles en puntos de encuentro, el Finde Gastronómico sumará espectáculos musicales, ferias de emprendedores y actividades culturales con entrada libre y gratuita en distintas localidades del partido:

Sábado 21 de noviembre

Belén de Escobar: En la Plaza Lambertuchi (frente a la estación de tren) habrá feria de emprendedores, batalla de freestyle, juegos inflables y el show en vivo de Mesías Reggae.

Ingeniero Maschwitz: Las calles Mendoza y El Dorado se transformarán en peatonales, con puestos de emprendedores y vinilos, artistas itinerantes y música en vivo.

Matheu: En la esquina de Juan León y San Martín se presentarán Leandro Barreto, Agostina Elzegbe y ballets folclóricos, acompañados por una feria de emprendedores.

Garín: En Lamberti y Belgrano habrá propuestas comerciales especiales y espectáculos musicales al aire libre.

Maquinista Savio: La Plaza La Madre y el Niño (Boulevard 5 de Junio y Avenida Constitución) será escenario de shows en vivo y actividades para toda la familia.

Además de las promociones culinarias, el sábado 21 y domingo 22 habrá ferias de emprendedores, calles peatonales y espectáculos musicales gratuitos en distintas localidades. | Crédito: Escobar

Domingo 22 de noviembre

Belén de Escobar: En la Plaza Próspero Molina del barrio El Cazador habrá feria de emprendedores, exposiciones de arte y autos, actividades del Centro Cultural El Cazador y la entidad AVES, junto con los recitales de Tras la Cuadra, Ke Brava y otros artistas. En la Plaza Lambertuchi actuarán Alejandro Villalba, Brisa Tropical y bandas invitadas. En paralelo, sobre la Peatonal Yrigoyen (frente a la Plaza San Martín), se realizará el Festival de la Revolución Argentina, con feria de emprendedores, puestos de vinilos, artistas itinerantes y música en vivo.

Ingeniero Maschwitz: Las calles Villanueva y El Dorado volverán a convertirse en un paseo peatonal con emprendedores, vinilos, intervenciones artísticas, shows musicales y una milonga abierta a cargo de Matías Morán.

Matheu: Sobre Juan León y San Martín habrá presentaciones de diversos artistas en la sucursal de Tras Cartón.

Con gastronomía accesible, espectáculos gratuitos y propuestas al aire libre para todas las edades, Escobar se posiciona como una alternativa cercana, cómoda y completa para disfrutar del fin de semana largo de noviembre.

Más información y locales adheridos: www.escobar.gob.ar/findegastronomico