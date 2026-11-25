La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los encuentros musicales más esperados del año. El 28 y 29 de noviembre, el Club Ciudad de Buenos Aires recibirá una nueva edición del Primavera Sound, con una programación internacional que combina grandes nombres, artistas emergentes y referentes de la escena argentina.

La expectativa por el regreso del festival también se refleja en las opciones para conseguir entradas. Actualmente, está vigente una promoción bancaria que permite acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA, realizando la compra a través de MODO. El beneficio cuenta con cupos limitados y estará disponible por tiempo limitado.

La programación tendrá una marcada diversidad de estilos y generaciones. El sábado 28, con Gorillaz como principal atractivo, también se presentarán Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, Lisa Scha, María Wolff, El Nota y Wiranda Johansen.

El domingo 29 será el turno de The Strokes, acompañados por FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, Sunlid y Yeyo.

Gorillaz y The Strokes: dos shows completos para el regreso del Primavera Sound

Uno de los grandes atractivos de esta edición estará en las presentaciones de sus dos principales headliners. Tanto Gorillaz como The Strokes ofrecerán espectáculos completos, en línea con los shows que vienen realizando en sus respectivas giras internacionales. De esta manera, el público podrá encontrarse con las propuestas actuales de ambas bandas en dos jornadas que concentran buena parte de la expectativa del festival.

El sábado 28 será el momento de Gorillaz, que llegará a la Argentina con The Mountain Tour 2026. La gira comenzó un nuevo tramo por Estados Unidos y Canadá y anticipa un espectáculo que combina canciones de su último álbum, The Mountain, con algunos de los clásicos más reconocidos de su trayectoria.

Feel Good Inc., Clint Eastwood, 19-2000, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes, Stylo y Kids With Guns forman parte del repertorio que viene presentando el grupo liderado por Damon Albarn. La propuesta también se apoya en el despliegue audiovisual característico del proyecto, con el universo visual creado por Jamie Hewlett como parte central de una experiencia que atraviesa distintas generaciones.

Fiel a su espíritu colaborativo, Gorillaz también mantiene las participaciones de artistas vinculados con su último trabajo. En los primeros conciertos de esta etapa de la gira, uno de los nombres invitados fue Asha Puthli, reconocida cantante y compositora india vinculada al jazz.

El entusiasmo por volver a Buenos Aires también fue expresado por el propio Albarn en una reciente entrevista, en la que definió a la Argentina como “uno de mis países favoritos” y aseguró estar emocionado por reencontrarse con la energía del público local y hacer pogo.

El domingo 29 llegará el turno de The Strokes, otra de las bandas más esperadas de esta edición. El grupo estadounidense encabezará la segunda jornada con un show completo, en una nueva oportunidad para que el público argentino disfrute de su repertorio en vivo.

Con dos nombres centrales de la escena internacional al frente de la programación, el Primavera Sound volverá a convertir al Club Ciudad de Buenos Aires en un punto de encuentro para la música en vivo. Serán dos jornadas atravesadas por la diversidad artística, los grandes espectáculos y el descubrimiento de nuevas propuestas.