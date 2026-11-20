Del dato al impacto constituyó un espacio de trabajo dirigido a CEOs, CFOs, directores comerciales y responsables de sustentabilidad para fortalecer una agenda conjunta imprescindible para quienes entendemos que se trata de un tema que tiene que estar en la agenda pública de la Argentina”, explicó el anfitrión, Alejandro Guerrero, presidente de la BACX y CEO de Lockton Argentina/Uruguay.

Guerrero aseguró que los actores “trabajamos muy fuertemente en todos los aspectos vinculados con las posibilidades concretas de mitigación de emisiones y su financiamiento hacia un camino de fortalecimiento de la conciencia climática para, desde nuestros espacios, lograr que Argentina empiece a tener una respuesta positiva respecto del mercado de carbono”.

Un modelo financiero con posibilidades concretas “contribuye a captar interés de las empresas, que pueden evaluar sus costos y proyecciones en esta materia con información precisa y análisis de riesgos, para sumarse a crear un mercado potente, incentivar el inrercambio y la competencia para ser cada día más sustentables”, agregó el titular de la BACX, acompañado por la vicepresidenta, Aleandra Scafati y representantes de LEAF.

Un CFO, US$ 1 millón y 100.000 toneladas de CO₂e

El carbono ya es una variable económica del negocio. Las empresas avanzan en medir sus emisiones, pero el desafío ahora es usar esa información para decidir: dónde invertir, cómo proteger mercados y cuándo el mercado de carbono es una oportunidad real.

El eje del encuentro constituyó un caso práctico en vivo. Los participantes asumieron el rol del CFO de una empresa argentina que emite 100.000 toneladas de CO₂e al año y tiene un presupuesto de US$ 1 millón para decisiones climáticas y trabajaron en propuestas lúdicas e interactivas: invertir en eficiencia energética y reducir costos operativos; financiar un proyecto propio de reducción o remoción de emisiones; comprar créditos de carbono de alta integridad para abordar emisiones residuales, y combinar las alternativas en un plan de inversión de varios años.

El ejercicio puso sobre la mesa conceptos como retorno de la inversión, costo marginal de abatimiento, precio de los créditos, integridad ambiental y riesgo comercial, sin recurrir a una presentación teórica.

De los datos al mercado

A continuación, una mesa redonda con BACX, LEAF y empresarios abordaron cuatro preguntas: cómo la descarbonización puede mejorar la rentabilidad; si la huella de carbono puede determinar a quién le vende una empresa; cuándo el mercado representa una oportunidad económica real, y qué pasaría si la información sobre emisiones pudiera conectarse directamente con decisiones de inversión.

El panel analizó casos prácticos para conectar los inventarios de emisiones corporativas con instrumentos financieros de mitigación. | Crédito: LEAF y BACX

En ese marco, LEAF y BACX compartieron la visión detrás de la integración en la que trabajan en conjunto: conectar, en una misma experiencia, el inventario de emisiones de una empresa con las alternativas disponibles en el mercado de carbono, con información trazable. La jornada constituyó además un espacio de networking y vinculación empresarial.

Acerca de LEAF

LEAF combina tecnología y conocimiento para que las empresas midan sus emisiones, entiendan dónde están sus principales impactos, identifiquen oportunidades de reducción y generen información trazable y verificable para la toma de decisiones y el reporte.

Acerca de BACX

BACX conecta a empresas con el mercado de carbono, poniendo en el centro la calidad e integridad de los activos, su trazabilidad, las necesidades de los compradores y la oferta de proyectos; promueve valor e impulsa impacto.