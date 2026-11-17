Córdoba, martes 17 de noviembre de 2026.- En reconocimiento a su extensa trayectoria y gestión al frente de políticas educativas y de desarrollo local, el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, fue reelecto hoy como vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO.

En el Centro de Convenciones de Córdoba, en el marco del IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla hasta mañana miércoles 18, se cuenta con la presencia de destacadas autoridades internacionales, nacionales y locales, entre las que se encontraban el coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Raúl Valdés Cotera; el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana, Luis González; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ademar Ferreyra; el regidor del municipio de La Paz (Baja California Sur, México), Félix Almendáriz; y la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza.

El jefe comunal de José C. Paz junto a referentes regionales durante el debate del IV Foro de Ciudades del Aprendizaje. | Crédito: La Matanza

Bajo el lema “Aprendizaje Basado en el Lugar: Innovación Urbana para Comunidades Inteligentes y Resilientes”, el encuentro reúne a intendentes, alcaldes y presidentes municipales de los 67 distritos latinoamericanos que integran esta red —conformada a nivel mundial por más de 430 ciudades—, junto a universidades, organismos multilaterales y especialistas internacionales.

El foro, organizado por la ciudad de Córdoba junto a las redes de Latinoamérica, México y Argentina en colaboración con el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, impulsa el intercambio de buenas prácticas y la cooperación territorial para construir comunidades más inclusivas y sostenibles.

Panelistas analizan los desafíos urbanos y educativos de América Latina en el marco del foro de la UNESCO. | Crédito: La Matanza

Esta nueva ratificación respalda la continuidad de un modelo de gestión y consolida a José C. Paz como un distrito de referencia en el acceso a la educación y el aprendizaje continuo.

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