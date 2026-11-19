El intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista local, Fernando Gray, participó de la marcha en defensa de la industria y el trabajo nacional convocada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

“No podemos permitir que el Gobierno nacional continúe boicoteando a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Con cada empresa que cierra son cientos los puestos de trabajo que se pierden”, expresó Fernando Gray, durante la marcha que comenzó en la intersección de las calles Tacuarí y Belgrano (CABA) y finalizó en la Secretaría de Industria nacional. También agregó: “La industria del calzado demanda gran cantidad de insumos y servicios logísticos; con la caída de la producción la cadena se rompe y se afecta una parte muy importante del movimiento económico y comercial de cada comunidad”.

Una vez en el destino, el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, acompañado por representantes del sector, llevó adelante la entrega de un petitorio con las preocupaciones y propuestas sobre la industria del calzado. Entre las principales problemáticas se encuentra la caída de la producción y el empleo; también se pide la continuidad de las medidas antidumping con China —las cuales vencen en diciembre de este año— que permiten que los productos importados no se vendan a un precio inferior al de mercado, fomentando la competencia leal; se destaca la necesidad de regulación de las plataformas internacionales de comercio electrónico; y se reclama la reducción de los costos impositivos y medidas para recuperar el consumo interno, entre otras peticiones.

La industria del calzado es una de las que se ha visto más afectada desde noviembre de 2023, con más de 200 fábricas cerradas y la pérdida de alrededor de 10.000 puestos de trabajo. La producción nacional cayó un 25,6% en el período del 2023 al 2025, y solo en el primer trimestre de 2026 disminuyó un 24,3% con respecto al mismo período del año pasado.

La movilización de este 19 de noviembre reunió a cientos de representantes del sector, como fabricantes, comerciantes, proveedores, talleristas, pymes y trabajadores, en defensa de la producción y el empleo nacional