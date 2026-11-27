Las fiestas de fin de año tienen algo que las hace especiales: el encuentro alrededor de una mesa, los sabores que se repiten cada diciembre, los brindis compartidos y la posibilidad de cerrar un ciclo junto a las personas que queremos. Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, distintos destinos argentinos se preparan para recibir a quienes buscan celebrar estas fechas en familia, combinando las tradiciones de siempre con experiencias gastronómicas, paisajes y momentos de descanso.

Desde la Patagonia austral, donde las largas jornadas de luz natural acompañan las celebraciones, hasta la costa atlántica y los pueblos bonaerenses, las propuestas hoteleras de esta temporada invitan a transformar las fiestas en una experiencia que va más allá de la cena de medianoche.

Menús de autor, productos regionales, mesas dulces tradicionales, celebraciones con música y escapadas de varios días forman parte de las alternativas para despedir el 2026 y recibir el nuevo año. Un recorrido por cinco destinos argentinos que proponen celebrar sin perder de vista lo esencial: el placer de compartir.

Sabores patagónicos para celebrar: Cerro Calafate Hotel, El Calafate

Entre paisajes de montaña y la inmensidad de los glaciares, Cerro Calafate Hotel propone disfrutar de Navidad y Año Nuevo con dos experiencias gastronómicas que combinan recetas tradicionales, cocina contemporánea y una cuidada selección de sabores.

Vista panorámica del complejo hotelero entre árboles y cerros patagónicos, donde se ofrecen menús especiales de Navidad y Año Nuevo además de spa y lobby bar. | Crédito: Saloum

El establecimiento cuenta además con un spa con piscina climatizada interior, jacuzzi con techo de vidrio y vistas panorámicas, sauna y ducha escocesa, junto con Nativo Lobby Bar, un espacio inspirado en la identidad regional.

Cena de Navidad – 24 de diciembre

Recepción buffet: vitel toné, lengua a la vinagreta, matambre de ternera y pollo, ternera a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

Plato principal: bondiola braseada con cremoso de coliflor y boniato, vegetales glaseados y crocante de nueces y almendras.

Opción vegetariana: tofu grillado con cremoso de coliflor y boniato, vegetales glaseados y crocante de nueces y almendras.

Postre: entremet de chocolate y frutos rojos, con base de brownie, mousse de chocolate y coulis de frutos rojos.

Mesa dulce: lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos.

Brindis: espumante Álamos Extra Brut.

Tarifas: adultos $220.000 | menores $170.000.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Recepción buffet: vitel toné, lengua a la vinagreta, matambres de ternera y pollo, ternerita a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

Plato principal: lomo rosado sobre milhojas crocante, espárragos grillados, aceite de ciboulette y tierra de hongos.

Opción vegetariana: tournedó de legumbres sobre milhojas crocante, espárragos grillados, aceite de ciboulette y tierra de hongos.

Postre: semifrío de chocolate blanco y maracuyá con crocante de pistacho o almendras.

Mesa dulce: lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos.

Brindis: espumante Álamos Extra Brut.

Tarifas: adultos $250.000 | menores $190.000.

Opciones adicionales para ambas celebraciones:

Menú infantil: milanesa de ojo de bife rellena de jamón y cheddar con papas noisette; copa helada con salsa de chocolate.

Menús especiales: alternativas vegetarianas y versiones aptas para celíacos.

Bebidas incluidas: vinos Saint Felicien, bebidas sin alcohol y espumante para el brindis.

Navidad y Año Nuevo en el Fin del Mundo: Hotel del Glaciar, Ushuaia

En Ushuaia, donde las montañas se encuentran con el Canal Beagle y el verano austral regala algunas de las jornadas más largas del año, las fiestas adquieren una atmósfera particular. En este escenario, Hotel del Glaciar presenta dos experiencias gastronómicas en su restaurante Temaukel, con menús que recuperan productos regionales, preparaciones de autor y los sabores tradicionales de las celebraciones.

Vista aérea del hotel con el Canal Beagle y las montañas nevadas de fondo al caer la tarde, marco de las cenas festivas en el restaurante Temaukel. | Crédito: Saloum

Cena de Nochebuena – 24 de diciembre

Horario: de 20:00 a 01:00.

Bienvenida: copa de espumante Nina Extra Brut y selección de bocaditos fríos y calientes con dips.

Entrada: trucha fueguina ahumada con crema de hinojo, pickles de estación y pan de campo tibio.

Plato principal: ternera braseada lentamente en su jugo, con cremoso de batatas y vegetales glaseados.

Postre: helado artesanal de calafate con frutos rojos.

Mesa dulce: pan dulce, budines, mini tortas, turrones, garrapiñadas, confites y frutos secos.

Brindis: a la medianoche.

Bebidas incluidas: vinos Nina Gold (Torrontés, Cabernet Franc y Petit Verdot), espumante Nina Extra Brut, cerveza Beagle tirada, gin tonic tradicional y de calafate, y bebidas sin alcohol.

Tarifas: adultos USD 130 | menores de 6 a 17 años USD 85 | hasta 5 años sin cargo.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Horario: de 20:00 a 01:30.

Bienvenida: copa de espumante Nina Extra Brut y selección de bocaditos fríos y calientes con dips.

Entrada: salmón ahumado y camarones de la Patagonia con cítricos, hojas verdes y vinagreta de hierbas.

Plato principal: ternera braseada al Malbec con mil hojas de papas y su jugo de cocción.

Postre: helado de crema americana con frutos rojos y crocante de almendras.

Mesa dulce: pan dulce, budines, mini tortas, turrones, garrapiñadas, confites y frutos secos.

Celebración: brindis a la medianoche, seguido de fiesta con DJ, baile y cotillón hasta la 01:30.

Bebidas incluidas: Nina Gran Malbec, Nina Gold Torrontés, espumante Nina Extra Brut, cerveza Beagle tirada, gin tonic tradicional y de calafate, y bebidas sin alcohol.

Tarifas: adultos USD 160 | menores de 6 a 17 años USD 100 | hasta 5 años sin cargo.

Información adicional: ambas cenas cuentan con alternativas veganas, sin gluten y para otras restricciones alimentarias, solicitándolas previamente. Los residentes fueguinos acceden a un 20% de descuento en venta directa con DNI, no acumulable con otras promociones. Cupos limitados y reserva confirmada mediante pago. Carta de vinos de alta gama con costo adicional. Para Año Nuevo se dispondrán mesas redondas compartidas.

Navidad y Año Nuevo en Puerto Iguazú: gastronomía, música y celebraciones en Iguazú Grand Hotel

En uno de los destinos naturales más emblemáticos de Argentina, donde la selva misionera y las Cataratas del Iguazú crean un escenario único, Iguazú Grand Hotel presenta dos propuestas especiales para celebrar Navidad y recibir el 2027. Con la gastronomía como protagonista, el hotel invita a disfrutar de una Nochebuena acompañada de música en vivo y una gran celebración de Año Nuevo que combinará estaciones gastronómicas, espectáculos y entretenimiento hasta la madrugada.

Sector de piletas rodeado de vegetación selvática en el hotel misionero, que combina propuestas gastronómicas de Navidad y Año Nuevo con música en vivo y espectáculos. | Crédito: Saloum

Cena de Nochebuena – 24 de diciembre

Horario: 20:00 h | Lugar: El Jardín Restaurant.

Propuesta gastronómica: menú de tres pasos con buffet de entradas, plato principal, buffet de postres y mesa de dulces navideños.

Música en vivo: presentación del Dúo Walf.

Celebración: brindis navideño.

Tarifas y beneficios:

Adultos: USD 125 por persona.

Niños de 6 a 12 años: 50% de descuento.

Residentes de Puerto Iguazú: 15% de descuento.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Horario: desde las 20:30 h | Lugar: Grand Salón.

Recepción: cóctel de bienvenida de 20:30 a 21:30, acompañado por un show de violinistas en vivo.

Buffet de platos principales: lomo grillado con mantequilla de ajo, langostinos en crema suave de curry, bondiola glaseada, mariscada al ajillo, ojo de bife a la pimienta, ravioles de espinaca, salmón cítrico, pollo relleno con salsa de mostaza y pavo con frutos rojos.

Estación de carnes argentinas: lechón al horno de barro, costillar, vacío, bife de chorizo, pollo, chorizos y morcillas.

Guarniciones: risotto de parmesano y espárragos, papas al romero, polenta de choclo, puré trufado, vegetales asados, calabaza gratinada con queso de cabra, puré de batata y maíz grillado.

Estación de ensaladas: combinaciones de mango y palta, rúcula y parmesano, lentejas, arroz negro con camarones, papas con mostaza Dijon, espinaca con higos, garbanzos y pepino con yogur.

Estación de quesos y fiambres: selección de quesos nacionales e internacionales, jamón crudo, chorizo ibérico, mortadela con pistacho, pastrami, panes rústicos, confituras y frutos secos.

Postres: mousse de chocolate con almendras, cheesecake de maracuyá, mini crème brûlée, frutas tropicales y estación de dulces festivos.

Menú infantil: bastones de pollo, papas fritas, mini hamburguesas, milanesa de carne y spaghetti con salsa rosa.

Bebidas: open bar con espumantes Chandon, vinos DV Catena, cerveza Corona y bebidas sin alcohol.

Celebración: show de láser y luces, violinistas en vivo, DJ set con vinilos, brindis de medianoche y DJ Apolo hasta las 03:00.

Tarifas y beneficios:

Adultos: USD 250 por persona.

Niños de hasta 5 años: sin cargo.

Niños de 6 a 12 años: 50% de descuento.

Residentes de Puerto Iguazú: 15% de descuento.

Navidad y Año Nuevo junto al mar: Hotel Spa República, Mar del Plata

Con la llegada del verano, Mar del Plata vuelve a convertirse en uno de los destinos elegidos para disfrutar de las fiestas. En pleno centro de la ciudad, Hotel Spa República presenta dos propuestas gastronómicas especiales en Raíz Restó, donde los clásicos de la mesa argentina se combinan con técnicas contemporáneas y una selección de preparaciones de autor.

Piscina climatizada interior del hotel céntrico marplatense, que complementa las cenas festivas de Raíz Restó con una propuesta de descanso y bienestar. | Crédito: Saloum

Cena de Navidad – 24 de diciembre

Recepción buffet: vitel toné, lengua a la vinagreta, matambres de ternera y pollo, ternera a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

Plato principal: solomillo en roulade de panceta, laqueado a las cinco especias, con boniato rösti caramelizado, chutney de pera y mostaza antigua, y encurtido de cebolla morada.

Opción vegetariana: tofu laqueado a las cinco especias con boniato rösti caramelizado, chutney de pera y mostaza antigua, y encurtido de cebolla morada.

Postre: choux de cacao con cremoso de café, craquelin de avellanas y salsa toffee de naranja.

Mesa dulce: lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos.

Brindis: espumante Álamos Extra Brut.

Tarifas: adultos $240.000 | menores $170.000.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Recepción buffet: vitel toné, lengua a la vinagreta, matambres de ternera y pollo, ternerita a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

Plato principal: lomo con crocante de panceta y sal de hierbas en fondo de res, con laminado de papa y parmesano, cebolla confitada y portobellos asados con gremolata de rúcula.

Opción vegetariana: tofu marinado en sal de hierbas y jugo de Malbec, con laminado de papa y parmesano, cebolla confitada y portobellos asados con gremolata de rúcula.

Postre: pavlova de cacao rellena de mousseline de crème brûlée, frutos rojos y caramelo con sal marina.

Mesa dulce: lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos.

Brindis: espumante Álamos Extra Brut.

Tarifas: adultos $250.000 | menores $190.000.

Opciones adicionales para ambas celebraciones:

Menú infantil: milanesa de ojo de bife rellena de jamón y cheddar con papas noisette y paleta helada de postre (sabor a confirmar).

Menús especiales: alternativas vegetarianas y versiones aptas para celíacos.

Bebidas incluidas: vinos Saint Felicien, bebidas sin alcohol y espumante para el brindis.

Año Nuevo entre naturaleza y bienestar: Un Alto en la Huella, San Antonio de Areco

A poca distancia de Buenos Aires, San Antonio de Areco ofrece un entorno donde las tradiciones rurales y la tranquilidad del paisaje invitan a bajar el ritmo. Allí, Un Alto en la Huella – Hotel Spa & Wellness Resort presenta una propuesta especial de Año Nuevo que combina gastronomía criolla, celebración y descanso.

El paquete contempla tres noches consecutivas para dos personas, incluyendo obligatoriamente la noche del 31 de diciembre de 2026, con alojamiento, cena especial de Año Nuevo y acceso a las instalaciones del hotel.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Recepción buffet: selección de fiambres y quesos regionales, vol-au-vent rellenos con crema de pistacho y petit fours salados de autor.

Plato principal: costillar y vacío al asador, cocidos lentamente al fuego, acompañados de papas bastón crocantes y ensaladas frescas.

Opción vegetariana: recepción de quesos, vol-au-vent de pistacho y petit fours salados; crêpes de espinaca con salsa de hongos como plato principal.

Postres: crème brûlée y selección de shots dulces.

Mesa dulce: panettones, budines artesanales, frutos secos garrapiñados y bañados en chocolate, nueces, almendras, pasas, castañas y turrones.

Brindis: copa de champagne Baron B

Celebración: DJ en vivo después de la medianoche.

Las bebidas durante la cena no están incluidas.

Paquete especial de tres noches

Alojamiento: habitación Standard de 20 m² o Suite de 32 m², ambas para dos personas.

Gastronomía: desayuno buffet americano y cena especial de Año Nuevo con brindis.

Spa La Aguada: piscina climatizada interior, piscina exterior, jacuzzi privado con reserva previa, sauna húmedo y sauna seco.

Bienestar y recreación: gimnasio, jardines de 7.000 m² con sendero de caminata, sala de lectura y sala de juegos

Servicios incluidos: batas y toallas, Wi-Fi y estacionamiento semicubierto sin cargo.

Habitación Standard: Smart TV de 32 pulgadas, escritorio, cofre de seguridad, secador de pelo y calefactor de toallas.

Habitación Suite: servicios de Standard, Smart TV de 43 pulgadas, balcón privado, frigobar y ducha escocesa.

Formas de pago: hasta seis cuotas sin interés con Visa o Mastercard bancarias; 10% de descuento por transferencia bancaria; condiciones de pago en efectivo a consultar.

Condiciones: check-in a las 13:00 y check-out a las 11:00. Early check-in y late check-out sujetos a disponibilidad y con cargo adicional. Hotel libre de humo, con penalidad por fumar en habitaciones. Estadía para mayores de 12 años. No se admiten mascotas, salvo necesidad debidamente justificada.

Una escapada para celebrar junto a la laguna: Howard Johnson Chascomús

A poco más de una hora y media de Buenos Aires, Chascomús invita a disfrutar de las fiestas en un entorno natural, con su emblemática laguna como protagonista. Howard Johnson Chascomús Resort & Convention Center presenta una preventa especial de Navidad y Año Nuevo, pensada para quienes buscan combinar celebración y descanso durante varios días.

Vista exterior del hotel y su área de piscina y parque, ideal para escapadas de fin de año de al menos tres noches con cena incluida. | Crédito: Saloum

Propuesta especial de Navidad y Año Nuevo

Estadía: mínimo de tres noches.

Gastronomía: cena festiva incluida para Navidad o Año Nuevo, según las fechas de la reserva.

Tarifa: desde $975.000.

Modalidad: promoción 100% prepaga y no reembolsable.

Disponibilidad: cupos limitados.

Navidad y Año Nuevo en un ícono de Buenos Aires: Hotel Savoy

En el corazón de Buenos Aires, donde la arquitectura histórica convive con el ritmo de la ciudad, Hotel Savoy propone celebrar Navidad y Año Nuevo en uno de sus espacios más emblemáticos: el Lobby Bar Imperio. Reconocido por su arquitectura neobarroca e integrante del circuito de Bares Notables de Buenos Aires, este salón ofrece un escenario singular para disfrutar de las fiestas entre gastronomía de autor, música y encuentros especiales.

El histórico Lobby Bar Imperio, con su arquitectura neobarroca, arañas y columnas, donde se realizan las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo en pleno centro porteño. | Crédito: Saloum

La propuesta contempla dos experiencias diferentes: una cena de Nochebuena de ambiente cálido e íntimo, acompañada de música ambiental, y una celebración de Año Nuevo con DJ y espectáculo musical en vivo. Ambas incluirán sorteos de gift cards para disfrutar de experiencias en el hotel.

Cena de Nochebuena – 24 de diciembre

Entrada: cheesecake salado sobre compota de cabutia y tomillo.

Plato principal: tournedó de lomo grillado con crocante de papa y zanahoria, y gremolata cítrica.

Postre: cremoso de chocolate, toffee de tonka, crumble de pistacho y coulis de frutos rojos.

Mesa dulce: selección de dulces navideños.

Bebidas incluidas: una copa de vino de Bodega Catena Zapata, agua o gaseosa, y una copa de espumante para el brindis.

Experiencia: música ambiental y sorteos de gift cards para experiencias en Hotel Savoy.

Tarifas:

Precio regular: $200.000 por persona, IVA incluido.

Preventa especial: $170.000 por persona, para reservas confirmadas y abonadas hasta el 30 de noviembre inclusive.

Cena de Año Nuevo – 31 de diciembre

Entrada: mollejas crocantes con miel especiada y crumble de castañas.

Plato principal: prime rib con gírgolas gratinadas, cebolla frita y salsa de tomatillos verdes.

Postre: fondant de limón sutil, biscuit de chocolate blanco y almendra, y merengue de coco.

Mesa dulce: panettone, confituras, frutos secos y turrones.

Bebidas incluidas: bebidas sin alcohol y vinos de Bodega Catena Zapata libres.

Celebración: DJ, show de música en vivo y sorteos de gift cards para experiencias en el hotel.

Tarifas:

Precio regular: $350.000 por persona, IVA incluido.

Preventa especial: $300.000 por persona, para reservas confirmadas y abonadas hasta el 30 de noviembre inclusive.

Las fiestas, una oportunidad para compartir y descubrir nuevos destinos

Desde los sabores fueguinos y los paisajes de El Calafate hasta las celebraciones junto al mar, las escapadas de campo y la tranquilidad de la laguna, las propuestas de Navidad y Año Nuevo reúnen diferentes formas de disfrutar de estas fechas.

Las cenas especiales recuperan recetas tradicionales e incorporan productos regionales y cocina de autor, mientras que los paquetes de alojamiento permiten extender los festejos y disfrutar de unos días de descanso.

En todos los casos, la invitación es a celebrar alrededor de una mesa, compartir nuevas experiencias y recibir el 2027 en escenarios que suman paisajes, gastronomía y hospitalidad a los encuentros de fin de año.