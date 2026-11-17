El Gobierno de Córdoba profundizará en 2027 su política de reducción de impuestos mediante un conjunto de medidas destinado a aliviar la economía de las familias, fortalecer la actividad productiva, promover nuevas inversiones y resguardar los puestos de trabajo. Por decisión del gobernador Martín Llaryora, el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 combina recortes en tributos clave con el sostenimiento del equilibrio fiscal y la prioridad presupuestaria en salud, educación, seguridad y asistencia social.

Según las estimaciones oficiales, estas nuevas disposiciones dan continuidad al esquema aplicado durante el ejercicio vigente -cuando se dispuso una baja del 30% de Ingresos Brutos para pequeños negocios y rebajas en el Inmobiliario Urbano para más del 40% de los contribuyentes, lo que representó un alivio estimado en $900.000 millones-. Sumando ambos tramos, el impacto conjunto permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses para volcarse al consumo y a la actividad económica.

El anuncio llega en un escenario nacional marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan la industria, el comercio y los servicios: de acuerdo con el diagnóstico de la Provincia, Córdoba registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo, acompañados por más de diez meses consecutivos de caída en la recaudación local.

Rebajas en el Inmobiliario Urbano y recortes en Ingresos Brutos

Uno de los pilares de la iniciativa es la reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano, que alcanzará al 100% de los inmuebles de la provincia. El 97% de las propiedades accederá a una baja del 30%, mientras que el 3% restante tendrá una disminución del 5%. En paralelo, se mantendrán las exenciones y beneficios sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social y tratamientos especiales vinculados a educación, salud, consumo básico, economía popular y entidades sin fines de lucro de interés comunitario.

En materia productiva y comercial, el proyecto establece una baja de 1,25 puntos porcentuales en la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%. Además, se ampliará el régimen de alícuota reducida: a los 70.000 contribuyentes que ya acceden al beneficio se sumarán otros 40.000, hasta alcanzar un total de 110.000 beneficiarios. De este modo, el 58% de quienes tributan Ingresos Brutos en Córdoba pagarán una tasa diferencial, aliviando los costos de pequeños y medianos comercios y prestadores de servicios.

A este esquema se suma el envío de una nueva Ley de Promoción del Comercio, que extenderá a esa actividad el mecanismo de Impuestos por Inversión para obtener beneficios en Ingresos Brutos según las inversiones realizadas. Para el campo y la industria, en tanto, se ratifica la continuidad de la alícuota del 0% de Ingresos Brutos en las actividades agropecuarias e industriales comprendidas y en Mera compra, además de los incentivos de la nueva Ley de Promoción Industrial y otras actividades estratégicas.

Alivio para el transporte y recorte en el gasto del Estado

El paquete impositivo también incluye una reducción del 50% en el Impuesto Automotor para los vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas online, según las condiciones que fije la normativa, acompañando a un sector golpeado por la suba de costos operativos.

Para compensar la menor presión tributaria sin comprometer las cuentas públicas, el Ejecutivo provincial profundizará la contención del gasto en áreas no esenciales. Entre las medidas confirmadas se destaca una reducción del 40% en la inversión destinada a publicidad oficial y un criterio restrictivo para autorizar el inicio de nuevas obras públicas, priorizando los recursos estratégicos para finalizar los proyectos de infraestructura que ya se encuentran en ejecución.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno de Córdoba busca concentrar el esfuerzo de austeridad en los gastos no esenciales del Estado y sostener los servicios esenciales y programas sociales, apostando a que la reducción de impuestos funcione como motor para dinamizar la economía, sostener la producción y generar nuevas oportunidades de empleo privado durante 2027.