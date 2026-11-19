Una boleta vendida en una agencia de Victoria, en el norte del conurbano bonaerense, acertó los seis números de La Segunda en el sorteo 3427 del Quini 6 y se llevó el pozo completo: $3.294.600.472, más de 2 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Fue la única apuesta ganadora de la modalidad en la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando la Lotería de Santa Fe extrajo el 07, 18, 20, 26, 28 y 36.

El premio venía creciendo desde el 11 de octubre, la última vez que La Segunda había tenido ganadores. Después de varios sorteos vacantes, el pozo terminó en manos de una sola persona. Es el mayor premio individual de La Segunda desde agosto y uno de los diez más altos que pagó el Quini 6 en lo que va del año.

Otros premios millonarios y ganadores en cuatro provincias

La Segunda no fue la única alegría de la noche. El Siempre Sale, la modalidad que garantiza ganadores en cada edición se repartió entre 17 apuestas con cinco aciertos sobre los números 08, 19, 20, 21, 33 y 38. Las boletas se vendieron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y cada una cobrará más de 21 millones de pesos. El Premio Extra, en tanto, dejó 333 ganadores, que recibirán $600.600 cada uno.

El Tradicional Primer Sorteo (03, 09, 20, 25, 37 y 40) y la Revancha (00, 07, 14, 25, 29 y 36) quedaron vacantes, y sus pozos vuelven a acumularse para el próximo domingo.

El Quini 6 volvió a repartir premios millonarios y despertó la expectativa por el próximo sorteo. | Crédito: Loteria de Santa Fe - Quini 6

Cuáles fueron los cinco premios más grandes de 2026

El de Victoria se suma a un año de cifras inéditas. Según el registro de premios de 2026, los principales pozos del Quini 6 ya repartieron más de $107.900 millones entre 92 ganadores.

Estos son los cinco pozos más altos que se pagaron en el año y dónde se vendieron las boletas ganadoras:

1.$9.179 millones: Revancha, sorteo 3410 del 20 de septiembre. Un único ganador de El Talar, provincia de Buenos Aires, se llevó el premio más alto del año. 2.$8.222 millones: Tradicional, sorteo 3352 del 1 de marzo. Dos ganadores, de Muñiz (Buenos Aires) y Cosquín (Córdoba), cobraron $4.111 millones cada uno. 3.$8.061 millones: Revancha, sorteo 3348 del 15 de febrero. Un único ganador de Santa Lucía, Corrientes. 4.$7.651 millones: Tradicional, sorteo 3400 del 16 de agosto. Un único ganador de Sarandí, provincia de Buenos Aires. 5.$6.621 millones: Revancha, sorteo 3376 del 24 de mayo. Dos ganadores, de San Martín (Mendoza) y Santo Tomé (Santa Fe), cobraron $3.310 millones cada uno.

De un estudio de televisión santafesino a todo el país

Que los premios de esta semana se hayan distribuido en cuatro distritos muestra el alcance nacional que el Quini 6 construyó en casi cuatro décadas. El juego fue creado por la Lotería de Santa Fe y su primer sorteo se realizó el 7 de agosto de 1988. En sus comienzos solo se vendía en Santa Fe y Entre Ríos. A partir de 1990, mediante convenios con otras jurisdicciones como Buenos Aires y Córdoba, llegó al resto del país. Hoy es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina, con dos sorteos por semana y pozos que se cuentan en miles de millones.

Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el pozo

Con el Tradicional y la Revancha vacantes, el próximo sorteo se hará el domingo 22 de noviembre a las 21.15 en la sede de la Lotería de Santa Fe. Entre todas sus modalidades pondrá en juego alrededor de $6.900 millones. La apuesta cuesta $4.000 y se puede hacer en cualquier agencia oficial habilitada.

Todos los números del sorteo 3427

•Tradicional Primer Sorteo: 03 - 09 - 20 - 25 - 37 - 40 •La Segunda: 07 - 18 - 20 - 26 - 28 - 36 •Revancha: 00 - 07 - 14 - 25 - 29 - 36 •Siempre Sale: 08 - 19 - 20 - 21 - 33 - 38

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