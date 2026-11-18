Qué sucede con la información de un paciente cuando pasa de un hospital a otro? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar el funcionamiento de una clínica? ¿Quién se ocupa de desarrollar los sistemas tecnológicos que utilizan médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud?

Detrás de estas preguntas aparece un campo profesional que adquiere cada vez más relevancia: la salud digital. Una disciplina que combina tecnología, datos y conocimientos del sistema sanitario para desarrollar soluciones que mejoren la atención médica y el funcionamiento de las instituciones.

En este contexto, UADE y el Instituto Universitario CEMIC desarrollaron la primera propuesta interinstitucional de la Argentina: la Licenciatura en Tecnología de Datos con Orientación en Salud Digital, una carrera de cuatro años que busca formar profesionales capaces de conectar el mundo tecnológico con las necesidades concretas del sector de la salud.

Integra conocimientos de programación, inteligencia artificial, análisis de datos, telemedicina y seguridad informática, junto con una formación orientada a comprender cómo funcionan las organizaciones de salud y los distintos servicios sanitarios.

Una profesión que combina dos mundos

La salud digital combina dos mundos que históricamente avanzaron por separado: la tecnología y la atención sanitaria. Los profesionales especializados en salud digital trabajarán en el desarrollo e implementación de soluciones que permitirán optimizar procesos, conectar sistemas, analizar datos y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión y el funcionamiento de las organizaciones de salud.

Su labor no consiste en diagnosticar enfermedades ni atender pacientes, sino en impulsar la incorporación efectiva de nuevas tecnologías en el sistema sanitario.

Entre sus tareas se encuentran la implementación de historias clínicas electrónicas, la integración de sistemas informáticos, la coordinación de proyectos de transformación digital y la evaluación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud.

De este modo, las oportunidades profesionales abarcan hospitales, clínicas, organismos públicos, empresas especializadas en salud, startups, financiadores de servicios sanitarios y consultoras. Para desempeñarse en estos ámbitos, se requiere una combinación de conocimientos técnicos y una comprensión integral de las necesidades y desafíos del sector.

Mg. Ariel Fernández (director de la Licenciatura por IUC), Dra. Analía López (Rectora, IUC), Dr. Hernán Navas (director de la Licenciatura por UADE), Dr. Federico Saavedra (Decano, Facultad de Ciencias de la Salud, UADE), Dra. Andrea Perrot (Directora médica, CEMIC Saavedra), Lic. Hugo Magonza (Director General de CEMIC) | Crédito: UADE

Una carrera online, con prácticas desde el primer año

La licenciatura tiene una duración de cuatro años y se dicta de manera online, mediante clases sincrónicas y actividades asincrónicas.

Uno de sus diferenciales es que incorpora prácticas en entornos de salud desde el primer año, con el objetivo de vincular los conocimientos tecnológicos con situaciones y necesidades concretas del sector.

La formación también aborda cuestiones relacionadas con la ética, la privacidad de los datos y la seguridad del paciente, aspectos fundamentales cuando se trabaja con información sanitaria.

La carrera está dirigida a aquellos que tengan interés por la tecnología, la programación, los datos y sus aplicaciones en el campo de la salud, y, para ello, no se requiere ninguna formación previa.

En un escenario donde la medicina incorpora cada vez más herramientas digitales, la carrera propone una nueva forma de vincularse con el mundo de la salud, no necesariamente desde la atención médica, sino desde la tecnología que puede contribuir a mejorarla, puesta al servicio de la calidad y la cercanía humana.