En el cierre de la Semana de Integración Federal (SIF), los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de San Luis, Claudio Poggi, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe expusieron frente a casi 400 jóvenes de todo el país. El encuentro reunió a los participantes del programa Generación para el Desarrollo de la Escuela Federal de Desarrollo del organismo, con el propósito de intercambiar experiencias, debatir y fortalecer las capacidades de gestión con miras al desarrollo territorial.

Durante el panel de mandatarios provinciales que coronó la última jornada, Frigerio destacó el valor del capital humano en la gestión pública y afirmó: “El desarrollo no se genera por sí solo, hacen falta políticas públicas y las determinan las personas que tienen la responsabilidad de llevarlas adelante; esa gente tiene obligadamente que estar preparada para los desafíos del siglo XXI. Esta reunión a mí me carga de esperanza: qué mejor experiencia que esta donde el denominador común es una enorme vocación por lo público, por transformar la realidad y por mejorarle la vida a los argentinos en cada provincia”.

En tanto, Poggi puso el foco en la capacitación y la articulación para el empleo: “Todo pasa por la formación de los recursos humanos, y por eso hemos elegido a la educación como la madre de las políticas públicas, junto con el trabajo. El desarrollo requiere articulación público-privada, hablar, dialogar y generar oportunidades espalda con espalda; ustedes tomaron la decisión de transitar este programa de formación federal porque son líderes y emprendedores, y siempre tienen que tener claro que lo único imposible es lo que no se intenta”.

Casi 400 participantes de todas las provincias compartieron tres jornadas de debate, formación y vinculación en el marco de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones. | Crédito: CFI

Por su parte, Weretilneck remarcó el rol central de las provincias en la construcción del país y sostuvo: “No hay Nación Argentina si no es con el protagonismo y el desarrollo de las provincias. Vivimos un proceso de cambio sumamente disruptivo y complejo donde la toma de decisiones está en las nuevas generaciones; por eso es fundamental que tengan conocimiento y protagonismo. Se hace patria y se construye desarrollo desde muchísimos lugares de la vida comunitaria y técnica, ayudando a que las decisiones públicas se lleven adelante de la mejor manera”.

A su turno, Ziliotto convocó a los jóvenes a asumir un papel activo y enfatizó: “El crecimiento por sí solo no garantiza desarrollo si a nuestros recursos naturales no les sumamos valor agregado, trabajo argentino e industria nacional para generar verdadera inclusión e igualdad de oportunidades. Para salir de la Argentina pendular hay que involucrarse, discutir con fundamentos y respetar al que piensa distinto; hagan lío e involúquense, porque no solo el presente les pertenece, sino que el mejor futuro depende de cada uno de nosotros”.

Finalmente, Lamothe valoró el compromiso de las nuevas generaciones y el acompañamiento de las provincias en la formación técnica y política: “Que se encuentren todos estos jóvenes todo el país para pensar el desarrollo nos da una esperanza enorme en el futuro de la Argentina. La tarea de programas como este tiene que ver con revincularnos con aquello en lo que somos buenos y poner en el centro de la conversación pública los temas estratégicos del país: que las nuevas generaciones se formen para gestionar el agua, la logística, la energía y la infraestructura con mirada federal”.

A lo largo de las tres jornadas, el encuentro reunió a participantes de todas las provincias en mesas de debate, rondas de vinculación y un ciclo de charlas multidisciplinario. En ese marco, las historiadoras Camila Perochena y Julia Rosemberg disertaron sobre el rol de la juventud a lo largo de la historia argentina; el actor y dramaturgo Martín Rechimuzzi abordó experiencias y perspectivas en torno a la salud mental, mientras que la dirigente María Migliore reflexionó acerca de la importancia comunitaria de los lazos sociales y las redes de contención territorial.

Uno de los momentos centrales de la agenda de la SIF fue la realización del Ideatón Federal, una instancia colaborativa y de formulación técnica en la que 23 delegaciones provinciales —cada una con un único proyecto representativo de su distrito, seleccionado entre más de 70 propuestas postuladas a nivel nacional— defendieron sus iniciativas en el escenario ante un jurado evaluador tras meses de trabajo territorial.

En ese marco, fueron distinguidas las presentaciones de cinco provincias por la viabilidad e impacto territorial de sus propuestas.

La delegación de Formosa fue reconocida por su proyecto de aprovechamiento y valor agregado de bananas verdes y descartes, enfocado en industrializar la producción frutihortícola local y obtener subproductos derivados con agregación de valor en origen.

Por su parte, el equipo representativo de la provincia de Córdoba obtuvo la distinción por el proyecto TRAMA, una iniciativa orientada a la innovación de redes productivas y la articulación entre actores locales para fortalecer la competitividad de sectores estratégicos.

En el caso de Chubut, la comitiva patagónica resultó premiada por la propuesta Impulso Ciprés, un desarrollo técnico centrado en el manejo sustentable, la preservación y el aprovechamiento integral de los recursos forestales nativos y los ecosistemas boscosos provinciales.

Asimismo, la delegación de Chaco fue galardonada por el proyecto Raíces del Impenetrable, un plan integral de desarrollo socioproductivo que promueve la valorización de la identidad local, la conservación ambiental y nuevas alternativas económicas y turísticas sustentables para las comunidades de la región.

Por último, la nómina de representaciones destacadas se completó con Tucumán, distinguida por el proyecto Beneficio Común, una herramienta orientada a la modernización institucional y la optimización de procesos y servicios dentro de la administración pública provincial para beneficio de la comunidad.

Iniciada en 2021 como cierre del programa Gestión para el Desarrollo, la Semana de Integración Federal concretó su séptima edición consecutiva. La actividad se enmarca en la Escuela Federal de Desarrollo, la apuesta del CFI para formar equipos de gestión pública en los temas centrales que estructuran el desarrollo federal.