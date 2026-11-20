Antes de que River y Flamengo disputaran la final de la Copa Libertadores de 2019 en Lima, la copa entró a la cancha con una escolta inesperada: los stormtroopers de Star Wars. Sofía Carcavallo lideró la iniciativa junto a su equipo regional de marketing en Disney, a pocas semanas del estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker. Siete años después, ya en Rosewood, el Mundial le planteó otro desafío: encontrar una forma propia de participar en la celebración cuando tantas marcas buscaban hacerse escuchar.

Perfil: Antes de trabajar en Disney ya habías aparecido en su pantalla. ¿Cómo pasaste del escenario a preguntarte por el público?

Sofía Carcavallo: De chica hacía comedia musical y, de adolescente, participé en la apertura de Zapping Zone, de Disney Channel. Años después, cuando estudié Comunicación, empecé a interesarme por lo que pasaba antes de que una historia llegara al público. Para mi tesis sobre el negocio del cine entrevisté a líderes de grandes estudios y de estudios independientes. Esa vez era yo la que hacía las preguntas. También fui parte del primer equipo de investigación de MESO, el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad fundado por la Universidad de San Andrés en colaboración con Northwestern University, en donde analizábamos los hábitos del público.

P.: En 2016 recibiste el Premio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por obtener el mayor promedio general de la Universidad de San Andrés. Ese mismo año entraste a Disney. ¿Qué te sorprendió cuando empezaste a trabajar en los estrenos que hasta entonces habías estudiado?

S.C.: Para mi tesis había estudiado el negocio del cine desde afuera. Cuando entré a Disney, me sorprendió cuántas personas, equipos y países tenían que ponerse de acuerdo para lanzar una sola película. Yo empecé como coordinadora y me tocaba trabajar en detalles muy concretos, como la frase que iba a llevar un póster. Con los años, como senior manager, pasé a liderar campañas de grandes estrenos y a coordinar a los equipos de creatividad, prensa, medios, operaciones y digital, entre otros, para lanzar cada película en más de 30 países. Trabajé con cines, streaming, música y productos de consumo. Pero el hilo de mi trabajo siempre fue lanzar cada título de forma que conectara con el público de cada país.

P.: Cuando Disney preparaba un estreno para América Latina, ¿Cuáles eran las primeras decisiones que tomaban vos y tu equipo sobre cómo presentar la película?

S.C.: Partíamos de la estrategia global de cada película. Con los equipos locales definíamos qué aspecto de la historia destacar para el público de cada país y cuándo convenía estrenarla. Una misma película podía estrenarse en noviembre en México y en enero en la Argentina, donde podíamos presentarla como un plan para las vacaciones de verano. Elegir la fecha también era parte de decidir cómo íbamos a presentar la película.

Otra de las decisiones iniciales era proponer y definir con el equipo los títulos en español y en portugués. Siempre me hacía la misma pregunta: ¿Qué se imagina alguien que ve un póster por primera vez? Para Ralph Breaks The Internet elegimos llamarla Wifi Ralph en nuestra región. Era más fácil de recordar y la palabra “wifi” ya daba una pista de lo que le iba a pasar a Ralph, un personaje bien conocido entre su audiencia.

Con Moana la decisión fue distinta. Al introducir un personaje nuevo, mantuvimos el nombre de la protagonista y sumamos el subtítulo Un mar de aventuras. Alguien que todavía no conocía a Moana podía leer esas cuatro palabras y rápidamente entender que la historia trataría de una aventura en el océano.

También investigaba y proponía artistas de la región para el doblaje y las canciones de los créditos finales. En las películas animadas, mi trabajo empezaba cuando la película todavía estaba en producción. En Coco, por ejemplo, revisamos escenas en distintas etapas y dábamos nuestra opinión sobre cómo se representaban las tradiciones mexicanas en los diálogos, los personajes y las imágenes. Recuerdo que después de una de esas proyecciones pedí ajustar algunos detalles para que la representación fuera impecable, entre ellos usar “Día de Muertos”, como se dice en México, en lugar de “Día de los Muertos”, como se lo suele llamar afuera. Así quedó en el doblaje latinoamericano y en la campaña, y no solo en nuestra región. Los equipos de Pixar eran muy respetuosos del conocimiento local, y esa forma terminó adoptándose también en otros mercados, como España.

P.: ¿Qué aprendiste cuando llevaste esas historias fuera de una sala de cine?

S.C.: Cuando entrás en un evento, ya hay gente que lo espera todo el año. En la final de la Libertadores, en Lima, nos tocó pensar qué lugar podía ocupar una película en una ceremonia que los hinchas conocían de memoria. Con Checo Pérez, para el Gran Premio de San Pablo, trabajé en el concepto de un casco inspirado en Pantera Negra: Wakanda Por Siempre y coordiné el desarrollo y las acciones de marketing con su equipo. El casco tenía sentido porque era parte de la carrera y algo que el piloto podía presentar a sus propios fans. Con Chris Pratt me tocó pensar las ideas para el público argentino, conversarlas con el talento y grabarlas juntos. En una de esas grabaciones probó el dulce de leche y el mate. Años después se puso la camiseta de la Selección y cantó “Muchachos”. En todos los casos aprendí lo mismo: una marca no tiene que interrumpir un momento, tiene que sumarse a algo que la gente ya siente propio. Es lo que busco hoy en los hoteles.

P.: ¿Qué pasó con ese oficio de lanzar películas cuando llegaron Disney+ y Star+?

S.C.: Disney+ llegó a América Latina en noviembre de 2020, cuando trabajábamos a distancia, cambiaban las fechas de estreno y muchas salas seguían cerradas. Lideré las campañas regionales de los grandes estrenos que acompañaron la llegada de la plataforma, como Soul, de Pixar. Con Disney+ también empecé a trabajar en series, algo nuevo para mí después de años dedicada al cine.

Al año siguiente, cuando lanzamos Star+, mi foco estuvo en ayudar a posicionar un servicio nuevo de entretenimiento general, con contenido para un público más adulto y deportes de ESPN. Desde las películas y las series, ayudé a definir qué títulos destacar y cómo presentarlos para que el público entendiera qué le ofrecía Star+ y en qué se diferenciaba de Disney+.

P.: Estados Unidos es uno de los mercados más competitivos del mundo para el marketing, y más aún en la hotelería de lujo. En 2023, ya como senior manager en Disney, decidiste mudarte a Los Ángeles. ¿Qué buscabas y qué encontraste al llegar?

S.C.: Elegí Los Ángeles porque quería estar más cerca de los equipos con los que llevaba años trabajando y ampliar mi formación en negocios. Llegué con siete años de experiencia, pero tuve que aprender a explicar desde cero qué decisiones había tomado y por qué esa experiencia podía servirle a alguien de otra industria.

En UCLA Extension hice un programa de negocios, con foco en marketing digital y liderazgo. Fui una de las tres personas seleccionadas para la beca Laurel Hummel para estudiantes internacionales. El intercambio con colegas de otros países e industrias me ayudó a reconocer algo que daba por sentado: saber leer cómo una misma idea se recibe distinto según quién la escucha.

Acá el nivel de exigencia es muy alto. En la hotelería de lujo, cada decisión se mide con mucha precisión. Eso me obligó a ser más rigurosa con cada propuesta y a demostrar con hechos lo que sabía hacer. Pero también me confirmó que lo que había aprendido en América Latina, trabajar para públicos muy distintos al mismo tiempo, era una ventaja en un mercado tan diverso como este.

P.: ¿Qué encontraste en la hotelería de ultralujo que te llevó a cambiar de industria?

S.C.: En Disney, una de las partes que más disfrutaba era ver cómo una película podía reunir a la gente y, por un rato, hacerla sentir lo mismo. En Rosewood encontré algo parecido, con otra pregunta: ¿Qué puede hacer un hotel para que alguien que llega de visita se sienta parte de la vida de un lugar?

Hay un concepto de la marca que me gusta mucho, el sentido de lugar: cada hotel tiene que reflejar el lugar al que pertenece, y no hay dos iguales. Eso cambia la forma de trabajar: en lugar de llevar la misma campaña a todos los hoteles, la pregunta en cada uno es qué historia solo puede contarse ahí.

Lo viví en 2025, cuando fui la única representante de marca en el equipo global de preapertura de Rosewood Mandarina, en México. El hotel todavía no había recibido a su primer huésped y ya teníamos que pensar qué iba a distinguir a Mandarina dentro de Rosewood y cómo contar algo propio de esa parte de la costa mexicana.

P.: Entraste a Rosewood en 2024 y en 18 meses llegaste a senior manager de Marketing y Comunicaciones para las Américas. ¿Qué proyectos marcaron esa etapa?

S.C.: Trabajo con los equipos de 17 hoteles y resorts de las Américas, además de las nuevas aperturas. El proyecto más grande fue la evolución de la marca, que Rosewood presentó en octubre de 2025 y cuya implementación lideré en la región. Me tocó llevar esa dirección a los planes de marketing, las alianzas y las comunicaciones de cada hotel. Un equipo en Nueva York y uno en la costa mexicana podían compartir una misma prioridad y tener oportunidades muy distintas para llevarla a la práctica.

Este año también lideré The Spirit of Celebration, la campaña global de verano de la marca. Coincidió con el Mundial, así que fue un desafío muy grande: la competencia por la atención del público era feroz.

Recientemente, en septiembre, representé al equipo corporativo de Marketing y Comunicaciones en ILTM North America, un encuentro de la industria de viajes de lujo que reúne a hoteles y asesores de viajes. Ahí la conversación es muy concreta: si un asesor tiene un viajero en mente, tenés que poder explicarle qué distingue a cada destino y por qué se lo recomendarías a esa persona.

Hoy estoy trabajando en la próxima apertura en la región, Rosewood Calistoga, en Napa Valley, California, prevista para 2027. Es volver a empezar con las mismas preguntas que con Mandarina: qué historia solo puede contarse ahí, qué experiencia única podemos ofrecer y qué impacto queremos generar, tanto en el huésped como en la comunidad local.

P.: Mencionaste The Spirit of Celebration. Durante el Mundial, ¿Qué podía aportar Rosewood a la celebración desde la hotelería?

S.C.: Cuando pensás en un Mundial, te acordás de con quién viste un partido o de cómo terminaste abrazándote con alguien que ni conocías. Nos interesaba esa sensación de unión, y la camiseta tenía mucho que ver con eso.

Para The Spirit of Celebration trabajamos con el artista y diseñador Christian Jeffery, que creó una camiseta con los colores de Rosewood y motivos florales inspirados en nuestros hoteles de ciudades sede. La pensamos para que pudieran usarla huéspedes, equipos y la comunidad local, incluso en destinos donde no se jugaba ningún partido. Con los equipos definí que la camiseta fuera el elemento común de la campaña y que cada hotel eligiera cómo reunir a la gente: algunos organizaron encuentros para ver los partidos y otros, talleres creativos o actividades en familia.

P.: Muchas marcas globales todavía piensan a América Latina como un solo mercado ¿Qué suelen hacer mal y hacia dónde creés que va el marketing de las marcas globales?

S.C.: El error más común es escuchar al mercado cuando ya es tarde. Hasta una película que llega el mismo día y en el mismo idioma puede despertar expectativas distintas en México y en la Argentina, y el equipo que está cerca del público suele advertirlo primero. Si esa observación llega cuando la campaña ya está cerrada, solo sirve para corregir la ejecución. Si llega a tiempo, puede cambiar la idea.

Creo que esa lógica va a pesar cada vez más. En la hotelería de lujo, como en el entretenimiento, la diferencia ya no está solo en el producto, sino en lo que una persona vive y siente que comparte con otros. Las marcas que mejor van a competir son las que logren ser reconocibles en todo el mundo y, al mismo tiempo, sentirse propias en cada lugar. Eso no se resuelve traduciendo una campaña: se resuelve escuchando antes.

P.: Hoy te convocan como jurado en premios de marketing de la Argentina y de Estados Unidos ¿Qué buscás cuando evaluás el trabajo de otros?

S.C.: Para mí es un orgullo que me convoquen colegas en premios como los Effie y el Lápiz de Oro en la Argentina, o los GEMA Awards de entretenimiento y los Adrian Awards de hotelería en Estados Unidos. Lo que más disfruto al leer un caso es descubrir qué vio ese equipo en su público para animarse a proponer esa idea.

P.: ¿Qué le dirías hoy a alguien que quiere construir una carrera internacional desde la Argentina?

S.C.: Que no se deje intimidar por el tamaño del mercado. Estados Unidos es muy exigente, pero valora mucho a quien llega con una mirada distinta. Y que se permita aprender de nuevo. Conocer bien mi oficio me dio la confianza para cambiar de industria; animarme a hacer preguntas me ayudó a encontrar mi lugar en ella.

De los estrenos de Hollywood a los hoteles de ultralujo, Sofía Carcavallo encontró una manera de trasladar su experiencia entre industrias sin perder de vista aquello que guía su trabajo: entender qué moviliza al público y cómo generar experiencias que dejen una marca. Desde Los Ángeles, continúa construyendo una carrera internacional en la que el conocimiento de los mercados, la sensibilidad cultural y la capacidad de escuchar se convirtieron en herramientas centrales. Su recorrido también refleja cómo una mirada formada en América Latina puede encontrar proyección en escenarios globales.

Por: Lucas Valenzuela