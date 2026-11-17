Estar conectado mientras estás fuera de casa se volvió parte de la rutina. Consultar un mapa, responder mensajes, revisar las redes sociales, estudiar o resolver cuestiones laborales son algunas de las actividades que hacemos desde el celular todos los días. El problema aparece cuando los datos móviles empiezan a agotarse y necesitamos contratar paquetes adicionales para seguir navegando.
Pero, ¿sabías que existe una alternativa para ahorrar tus datos y también tu dinero?
Se trata de Telecentro WiFi Prepago, un servicio que permite acceder a una red WiFi fuera de casa mediante la compra de packs de Internet, desde un celular, tablet o computadora. Una opción práctica para quienes necesitan conectividad durante sus actividades cotidianas y quieren evitar consumir los datos de su plan de telefonía móvil.
Y hay una razón más para conocerlo: actualmente, Telecentro ofrece un 50% de descuento en la primera compra utilizando el código promocional WIFI50. Así, podés conseguir 5 GB por solo $599 y aprovechar una oportunidad para conectarte pagando la mitad. La promo estará disponible hasta el 30 de noviembre.
¿Cómo funciona Telecentro WiFi Prepago?
La propuesta es sencilla: elegís el pack de Internet que mejor se adapta a tus necesidades y pagás únicamente por lo que necesitás utilizar. Al ser un servicio prepago, no tenés una factura mensual ni necesitás contratar otro producto de Telecentro en tu casa u oficina.
Además, podés acceder desde distintos dispositivos y aprovechar la conexión para trabajar, estudiar, navegar por Internet o utilizar tus redes sociales sin consumir los datos móviles de tu línea.
¿Cómo aprovechar el 50% de descuento?
Acceder a la promoción es muy fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:
Buscá las redes WiFi disponibles desde tu celular, tablet o computadora.
Seleccioná Telecentro WiFi y elegí la opción de packs prepago.
Seleccioná el pack que querés comprar.
Ingresá el código promocional WIFI50 para aprovechar el 50% de descuento en tu primera compra.
También podés adquirir y recargar tus packs a través de diferentes medios de pago, como Mercado Pago, MODO y Naranja X.
Ahora que conocés esta alternativa, podés seguir conectado y ahorrar en datos móviles y en pesos. Aprovechá el 50% de descuento en tu primera compra de Telecentro WiFi Prepago y conseguí 5 GB por solo $599.
Más información y condiciones en telecentro.com.ar/telecentro-wifi-prepago.