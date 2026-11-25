La estética está en constante evolución y hoy contamos con tecnologías que permiten abordar distintas necesidades de la piel de una manera cada vez más personalizada. Hypnos, de Trends Technology, es un equipo de radiofrecuencia con microagujas que busca estimular los procesos de remodelación del colágeno, favoreciendo la mejora progresiva de la calidad, la firmeza y la textura cutánea.

En el rostro, puede utilizarse para trabajar sobre la apariencia de los poros, las arrugas finas y determinadas marcas de acné y alteraciones de la textura. En el caso de las manchas, es importante evaluar su tipo y origen para determinar si este procedimiento es adecuado.

Una de sus características más interesantes es su versatilidad, ya que también cuenta con una modalidad de aplicación corporal. Según la evaluación y los objetivos de cada persona, puede incorporarse a protocolos orientados a mejorar la apariencia de la flacidez y la celulitis. Esto permite adaptar el tratamiento a distintas necesidades, tanto faciales como corporales.

En esta oportunidad, se realizó una primera sesión en rostro y cuello. La preparación de la piel estuvo a cargo de la cosmiatra Laura Sauma, quien realizó una higiene y preparación personalizada, teniendo en cuenta las características, las necesidades y el estado de la piel de la paciente.

Posteriormente, la aplicación del equipo estuvo a cargo de Agustina Contrera Duarte, esteticista, quien trabajó sobre los objetivos planteados para esta primera sesión.

La cantidad de sesiones y la frecuencia dependen de cada caso y de lo que se quiera abordar. No es lo mismo trabajar sobre arrugas finas que sobre marcas de acné, cicatrices o flacidez corporal. Por eso, es fundamental realizar una evaluación previa y establecer un protocolo personalizado, respetando los tiempos de recuperación de la piel.

Lo más interesante de estas tecnologías es que permiten ampliar las posibilidades de tratamiento, pero siempre entendiendo que detrás del equipo hay algo esencial: el conocimiento profesional, la dedicación y la capacidad de reconocer qué necesita cada persona. Porque no hay dos pieles iguales, y el verdadero valor está en saber cómo acompañar cada una.

En la actualidad, la búsqueda de una piel saludable va más allá de mejorar las arrugas o los signos visibles del paso del tiempo. El concepto de well-aging propone una mirada más consciente: acompañar el envejecimiento de manera saludable, respetando las características de cada piel y sus necesidades en cada etapa de la vida.

Desde esta perspectiva, el cuidado diario, la hidratación, la fotoprotección y los tratamientos personalizados forman parte de una misma estrategia. Preparar la piel también es cuidarla.

Cuando pensamos en tratamientos estéticos, muchas veces ponemos toda nuestra atención en la tecnología o el procedimiento que vamos a realizar. Sin embargo, es fundamental considerar el estado de la piel antes de comenzar. Una piel deshidratada, sensibilizada o con la barrera cutánea alterada puede necesitar cuidados específicos antes de determinados procedimientos.

La evaluación cosmiátrica permite identificar estas necesidades y planificar cuidados adecuados, respetando la condición cutánea y evitando intervenciones innecesarias. Preparar la piel no significa realizar más tratamientos, sino comprender qué necesita y acompañarla de manera individualizada.

Tecnologías que permiten abordar las necesidades de la piel de manera personalizada | Crédito: Peralta

El cuidado continúa en casa

El abordaje no termina al finalizar una sesión. Los cuidados posteriores también son importantes para acompañar la recuperación de la piel. Una higiene suave, la hidratación, la fotoprotección y una rutina domiciliaria adaptada al procedimiento contribuyen a proteger la piel. Asimismo, es fundamental respetar las indicaciones profesionales y evitar activos o exfoliaciones que puedan generar irritación durante la recuperación.

En este proceso, la cosmiatría cumple un papel complementario, acompañando el cuidado de la piel antes y después de los procedimientos, dentro de sus competencias y en articulación con los profesionales responsables.

Una mirada integral sobre la piel

El well-aging nos invita a cambiar la perspectiva: no se trata de perseguir una piel perfecta ni de luchar contra el paso del tiempo, sino de cuidar su salud, preservar su calidad y acompañar sus cambios de manera consciente.

Porque una piel saludable no se construye en una sola sesión. Se construye con evaluación, constancia, cuidados adecuados y un abordaje personalizado en cada etapa de la vida.