Revolución en el gaming: llega GTA VI, el esperado videojuego más caro de la historia

Grand Theft Auto VI", el videojuego más caro de la historia, llegará el 19 de noviembre después de más de una década de espera. El lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series del nuevo título de la saga de Rockstar "será el mayor de todos los tiempos en el ámbito del entretenimiento", aseguró a AFP Christopher Dring, del medio especializado "The Game Business".

Aunque la estadounidense Take-Two Interactive, casa matriz del estudio, no comunicó cifras sobre las reservas, se generaron unos 750 millones de dólares dos semanas antes de su lanzamiento. Esto implica que se vendieron casi ocho millones de unidades, según los analistas de Sensor Tower.

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El lanzamiento de "GTA VI" se llevará a cabo en dos fases: los jugadores podrán descargarlo a partir del 10 de noviembre, pero el título sólo será accesible el 19 a medianoche. La última entrega del videojuego, "GTA V", fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 y batió 7 récords Guinness, entre los que se encuentra el "videojuego más vendido en 24 horas", con 230 millones de copias distribuidas.

GTA VI: De qué trata la nueva entrega de la saga

Desde sus inicios, "Grand Theft Auto" triunfó con sus recreaciones ficticias de ciudades de Estados Unidos y la gran libertad de acción que ofrece en un mundo abierto muy detallado. La saga, criticada a menudo por promover la violencia, se convirtió en un símbolo de subversión por burlarse de la sociedad estadounidense.

A partir del 10 de noviembre, los usuarios podran descargar "GTA VI".

"GTA VI", más realista y más impactante que sus predecesores, sigue las aventuras de Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja al estilo "Bonnie & Clyde" que intenta sobrevivir en Vice City, inspirada de Miami. Mientras que intentan adentrarse en el mundo del crimen, ambos tendrán que aprender a confiar el uno del otro, por lo que su relación será un punto central del juego.

Rockstar Games, desarrolladora del juego que cuenta con 4.700 trabajadores en distintos estudios alrededor del mundo, dedicó más de ocho años a elaborar esta nueva entrega. Aunque no fue revelado oficialmente, se estima que el presupuesto para la realización del juego oscila ente los 1.000 y 1.500 millones de dólares.

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El proceso de desarrollo y el marketing detrás de "GTA VI"

La empresa no escatimó en recursos para crear un nuevo modelo de videojuegos: desde investigar en Miami junto a la policía o en discotecas hasta instalar un estudio en Los Ángeles dedicado a crear personajes para ambientar la ciudad virtual. El proceso no fue fácil y, de hecho, se debió retrasar en dos ocasiones el lanzamiento para poder finalizar el juego.

Se estima que el presupuesto para desarrollar el "GTA VI" se encuentra entre los 1.000 y 1.500 millones de dólares.

La campaña de marketing del lanzamiento también supera lo que se vio hasta ahora. En agosto, Netflixdifundió un adelanto del juego, en una colaboración con la plataforma de streaming. En las principales capitales del mundo hubo grandes campañas publicitarias e incluso se emitió un fragmento inédito del juego en un episodio de la serie "South Park".

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Este lanzamiento tiene lugar en un contexto difícil para la industria del videojuego, que atraviesa una época de turbulencias tras la bonanza de principios de los años 2020 y el auge de las ventas a raíz de los confinamientos durante la pandemia. "Es un momento crucial para todo el sector", afirmó Dring, que a pesar de ello, agregó que "ya se aprecia un impacto en las ventas de consolas".

JSM/AFP / ds