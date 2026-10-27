Microsoft ofreció retiros voluntarios a 60.000 empleados mientras acelera sus inversiones en inteligencia artificial

Microsoft anunció un nuevo programa de retiros voluntarios dirigido a unos 60.000 empleados, equivalentes al 27% de su plantilla mundial. La medida, comunicada el 26 de octubre, alcanza a trabajadores de Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. Según informó Reuters, la iniciativa responde a los esfuerzos de la compañía por contener costos mientras destina miles de millones de dólares a infraestructura para inteligencia artificial (IA). Los 60.000 trabajadores podrán acceder al ofrecimiento, pero la cifra no representa una cantidad de desvinculaciones confirmadas.

El programa incluye a trabajadores de nivel jerárquico 70 o inferior pertenecientes a las áreas habilitadas por la empresa. Entre las divisiones alcanzadas aparecen Copilot, Xbox, Windows, finanzas, recursos humanos y desarrollo de experiencias con IA. En cambio, quedaron excluidos determinados equipos de centros de datos y sectores vinculados con ventas, marketing y seguridad.

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La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Amy Coleman, explicó que la iniciativa permitirá a los empleados interesados abandonar la compañía con asistencia económica y recursos de orientación profesional. Los trabajadores elegibles recibirán las condiciones específicas mediante una comunicación individual, ya que la empresa no difundió públicamente los montos ofrecidos. El programa será voluntario y de duración limitada. Según GeekWire, los empleados elegibles tendrán hasta la primera semana de diciembre para decidir si aceptan la propuesta.

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En abril, Microsoft había ofrecido retiros voluntarios a unos 8.750 empleados estadounidenses próximos al final de sus carreras. Aquel programa estaba dirigido a trabajadores que cumplían determinados requisitos de edad y antigüedad. Aproximadamente un tercio de los empleados elegibles aceptó la propuesta, según los datos difundidos posteriormente por la empresa. La nueva convocatoria elimina esas condiciones y amplía considerablemente la cantidad de personas que pueden solicitar su salida.

Microsoft tenía 223.000 empleados a fines de junio de 2026, unos 5.000 menos que un año antes, según su informe anual. La compañía también anunció en julio la eliminación de aproximadamente 4.800 puestos de trabajo, incluidos empleados de su división Xbox. A diferencia de esos despidos, el nuevo programa requiere la aceptación individual de cada trabajador y la empresa espera una participación proporcionalmente menor que en abril.

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Durante el trimestre comprendido entre abril y junio, Microsoft registró 41.000 millones de dólares en gastos de capital, incluidos compromisos de arrendamiento financiero. La compañía destinó buena parte de esos recursos a ampliar sus centros de datos y adquirir procesadores necesarios para desarrollar servicios de inteligencia artificial. Además, proyectó inversiones de aproximadamente 175.000 millones de dólares durante el año calendario 2026, principalmente para infraestructura tecnológica. La empresa sostiene que estas inversiones permitirán ampliar sus servicios de computación en la nube y responder a la creciente demanda de herramientas de IA.

Netflix, Meta y Amazon también anunciaron recortes de personal

Netflix anunció en octubre una reducción de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo, equivalentes al 6% de su plantilla, principalmente en áreas técnicas, legales y administrativas. Por su parte, eBay anunció la eliminación de otros 1.000 puestos, cerca del 9% de su personal, después de haber reducido unos 800 en febrero. Ambas compañías atribuyeron sus decisiones a reorganizaciones internas y a la necesidad de concentrar recursos en determinadas actividades.

Meta también anunció recortes que afectaron a alrededor de 8.000 trabajadores y modificó sus planes de contratación para priorizar proyectos relacionados con IA. Uber anunció en septiembre un recorte cercano al 10% de su personal, mientras que Amazon había comunicado en enero la eliminación de 16.000 puestos. A diferencia de esos recortes, el programa de Microsoft contempla hasta 60.000 empleados elegibles, pero todavía no se conoce cuántos aceptarán abandonar la compañía.

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