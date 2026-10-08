EE.UU. suspende programa de visas para tecnológicas, incluida Microsoft

La Administración Trump anunció que suspenderá la participación de varias empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft Corp., en un programa de inmigración, al alegar un abuso generalizado del sistema de visas laborales.

“Lamentablemente, no ha habido ninguna empresa en Estados Unidos que haya abusado más de este sistema que Microsoft”, declaró el jueves el vicepresidente JD Vance durante una rueda de prensa en Washington.

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El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, señaló que entre las otras empresas cuya participación en el Programa de Certificación Laboral Permanente será suspendida figuran Cognizant Technology Solutions Corp., Infosys Ltd., Tata, Wipro Ltd., HCL Technologies Ltd. y Capgemini SE. Añadió que hay varias investigaciones federales en curso sobre el asunto.

Vance dijo que las suspensiones serán indefinidas, lo que indica que se mantendrán hasta que la Administración considere atendidas sus preocupaciones. Las empresas mencionadas por Vance y Sonderling no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron la oficina del vicepresidente ni el Departamento de Trabajo.

Las acciones de Cognizant bajaron casi un 1,4% en la sesión del jueves en Nueva York, mientras que Microsoft recortó las ganancias que había registrado previamente. Los certificados de depósito estadounidenses (ADR) de Infosys y Wipro cayeron más de un 3,5% cada uno.

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La dependencia de Silicon Valley de los trabajadores extranjeros se ha convertido en un importante punto de fricción en el debate migratorio, mientras la Administración y sus aliados presionan a los gigantes tecnológicos para que hagan más por capacitar y contratar a trabajadores estadounidenses. El presidente Donald Trump también ha tomado medidas para dificultar que las empresas utilicen visas H-1B para atraer talento extranjero, apuntando a una fuente clave de personal para el sector.

“El fraude radica en que, al solicitar este programa, realizan declaraciones que son fundamentalmente ilegítimas y, por lo tanto, en última instancia, ilegales”, afirmó Vance.

Las suspensiones son la medida más reciente de la Administración Trump para endurecer las restricciones sobre las vías de inmigración, tanto legales como indocumentadas. El programa en cuestión permite a los empleadores estadounidenses ayudar a patrocinar a trabajadores extranjeros para que obtengan la residencia permanente.

Visas J-1 en la mira

En un anuncio casi simultáneo el jueves, la Administración también dijo que había abierto investigaciones sobre titulares de visas de intercambio cultural en nueve prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford y el MIT. El inspector general del Departamento de Trabajo señaló que las investigaciones se centrarán en titulares de visas J-1, que en las universidades suelen ser estudiantes internacionales de doctorado o profesores visitantes.

Vance instó a las empresas a modificar sus políticas para contratar a más trabajadores estadounidenses y mencionó específicamente a Microsoft y Adobe Inc.

“Dejen de defraudar al trabajador estadounidense. Dejen de importar a un sirviente contratado para realizar un trabajo que un trabajador estadounidense haría con mucho gusto”, afirmó el vicepresidente.

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Los comentarios de Vance contra Microsoft se produjeron apenas unas horas antes de que Trump honrara al director ejecutivo de la empresa, Satya Nadella, con la Medalla Nacional de la Ciencia en una cumbre en Washington destinada a destacar la tecnología y la innovación estadounidenses. También se producen una semana después de que Nadella se reuniera con otros ejecutivos de los sectores tecnológico y de inteligencia artificial en un almuerzo en la Casa Blanca para debatir medidas de protección en materia de inteligencia artificial.

Certificación laboral, la salvación

La certificación laboral permanente es una herramienta fundamental de retención para Microsoft, conocida por ayudar a empleados con visas de trabajadores invitados a obtener un estatus legal permanente. La empresa, con sede en Redmond, Washington, lleva mucho tiempo reforzando su plantilla en EE.UU. con empleados que se encuentran en el país con visas H-1B, así como con visas para traslados dentro de la misma empresa y para recién graduados universitarios.

Si bien el sector tecnológico ha recibido favorablemente a Trump en su segundo mandato por políticas destinadas a reducir su carga fiscal y regulatoria y atraer inversiones para desarrollar infraestructura de IA, la campaña de mano dura del gobierno en materia de inmigración ha sido un punto delicado. Los grupos empresariales han advertido que esta campaña amenaza su oferta de mano de obra y podría afectar el crecimiento.

“Microsoft es una gran empresa estadounidense, y mantenemos una excelente relación con ella; hacen muchas cosas importantes”, afirmó Vance. “Nuestro mensaje a Microsoft no es que queramos perjudicar a su empresa. Es que queremos que su empresa prospere, pero queremos que lo haga contratando y potenciando a sus compatriotas estadounidenses”.