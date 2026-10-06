El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar a sus oponentes demócratas con una especie de chiste que no causó gracia: dijo que Irán podría atacar una ciudad estadounidense, y sugirió permitir que tomen Los Ángeles o San Diego, en California.

Fue en el marco de un mitín partidario celebrado en la noche de este lunes en Nebraska, uno de los estados más contundentemente republicanos. Trump dijo a sus seguidores que esperaba ver una "victoria tremenda" en las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán en exactamente cuatro semanas, el martes 3 de noviembre. Luego sugirió que el aumento del precio del combustible debido a la guerra con IIrán era un "pequeño precio a pagar" por "mantener el mundo seguro", y concluyó: "Mantener nuestro país seguro".

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"Pueden destruir una ciudad", dijo Trump, en referencia Irán. "Dejemos que tomen Los Ángeles. Dejemos que tomen San Diego". El público aplaudió.

La elección de estas ciudades no es casual: son dos de los grandes centros urbanos de California, el estado más poblado del país, con cuarenta millones de habitantes, y tradicionalmente demócrata.



El gobernador, Gavin Newsom, calificó las palabras de Trump de "desquiciadas" y "peligrosas" en un posteo de X. A través de un comunicado de prensa, amplió: "Seamos claros: el presidente está abogando por un ataque contra más de diez millones de residentes. en dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Esto no es normal".

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MB