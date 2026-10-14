La justicia convalidó la demanda de PERFIL en la Justicia contra OpenAI y Microsoft

La rebelión contra los gigantes de Silicon Valley ya tiene su primer campo de batalla oficial en Argentina. Editorial PERFIL decidió pasar a la ofensiva y se convirtió en el primer medio de comunicación de habla hispana en demandar a OpenAI y Microsoft. La acusación es letal: apropiarse del trabajo periodístico, vulnerar accesos exclusivos y utilizar investigaciones enteras como combustible gratuito para entrenar los modelos de Inteligencia Artificial que hoy valen miles de millones de dólares.

Tras un laberíntico inicio burocrático, el expediente judicial acaba de encontrar su rumbo definitivo. Luego de que una fiscalía sugiriera el fuero federal, la Justicia determinó que el caso corresponde a la órbita civil común. Finalmente, se confirmó que el Juzgado Civil N° 57, subrogado actualmente por el magistrado Hernán Horacio Pagés (un juez con vasta experiencia en litigios del entorno digital), se hará cargo formalmente de la demanda por daños y perjuicios.

Con el escritorio judicial asignado, la estrategia legal apunta ahora al corazón informático de las tecnológicas. PERFIL presentó un pedido de "prueba anticipada" que resulta vital para el futuro del litigio: exigen que se periten de forma directa los servidores que OpenAI y Microsoft tienen alojados en California para rastrear cómo se absorbió el material argentino. Desde el equipo jurídico estiman que durante el mes de octubre podría haber una resolución favorable para ejecutar esta medida clave.

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"La causa acaba de arrancar. Andaba rebotando por distintos juzgados y cámaras, pero ninguno había tomado la competencia", confirmó en diálogo con este medio Gonzalo Vidal Devoto, el abogado del Estudio Biscardi & Asociados que patrocina a PERFIL en esta cruzada. El letrado remarcó que el objetivo final no es censurar a la tecnología, sino exigir un modelo de sustentabilidad justo para la industria periodística.

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En ese sentido, Vidal Devoto blanqueó que la decisión de ir a juicio se tomó luego de chocar contra una pared de silencio por parte de las corporaciones. "La idea nuestra siempre fue llegar a algún tipo de acuerdo. Mandamos una comunicación formal a Estados Unidos y no contestaron. Citamos a las partes a una mediación, se presentó Microsoft de Argentina, pero no nos dio ninguna solución ni propuesta seria", detalló. Frente a ese escenario de ninguneo, la demanda se volvió inevitable.

"Nosotros sabemos que estas plataformas llegaron para quedarse y es muy difícil subsistir sin pasar por ellas. No pedimos que dejen de utilizar las notas de PERFIL, sino que abonen lo que tienen que abonar por eso", reflexionó el abogado. Y disparó al hueso: "Hoy por hoy se nutren de los contenidos, los monetizan porque sacan un beneficio, y no les pagan un peso a las editoriales".

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El robo digital y la trampa de la "información pública"

El debate técnico en los tribunales promete ser feroz. Las tecnológicas suelen escudarse en que todo lo que está publicado en internet es de acceso público y, por ende, puede ser leído y deglutido por sus algoritmos. Sin embargo, la demanda plantea que la IA fue mucho más allá del simple rastreo de datos: las pericias indican que los sistemas ejecutaron procesos de “vectorización masiva” y lograron vulnerar los muros de pago (paywalls) para extraer artículos exclusivos.

Consultado sobre si esta maniobra califica como un robo informático a puertas cerradas o un simple entrenamiento algorítmico, el abogado fue tajante: "Son las dos cosas". "Ellos están utilizando contenidos de los periodistas para entrenar a la inteligencia artificial. Te remiten a las notas sin pasar los links, hacen transcripciones literales y, en varias oportunidades, te enseñan cómo burlar el paywall de la propia editorial", denunció Vidal Devoto.

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Para la defensa de PERFIL, hay una línea roja muy clara entre la lectura humana y la aspiradora de datos robótica. El letrado explicó que el hecho de que un contenido esté subido a la web otorga acceso como usuario, pero bajo ningún punto de vista habilita su reproducción comercial indiscriminada. "Yo no puedo tomar esa información y hacerla propia. Lo que están haciendo acá es justamente eso: tomar esa información y lucrar", graficó.

En este punto, el abogado trazó una diferencia abismal entre las viejas reglas del juego de Silicon Valley y esta nueva era de opacidad de los chatbots. "No es como Google en su momento, que funcionaba solo como un buscador, te remitía a la página y leías la nota desde el portal del medio. Acá la toman y tienen una monetización con ese contenido. Ni siquiera están citando las fuentes", sentenció.

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El cálculo del daño millonario y el efecto dominó

El gran desafío que enfrenta ahora la Justicia será ponerle un número al accionar de este "parásito digital" que le ofrece respuestas masticadas al lector y evapora el tráfico web de los diarios. Vidal Devoto reconoció que la demanda se presentó por un "monto indeterminado" justamente porque es imposible calcular a simple vista la caída brutal en publicidad. "Yo no sé cuánto sale cada nota ni cuántas veces me la reprodujeron. Por eso creemos que es muy importante acceder a los servidores de ellos; para probar la magnitud exacta de ese daño", remarcó.

Frente a los temores o rumores infundados de que un fallo adverso provoque un apagón tecnológico de los servicios de Inteligencia Artificial en el país, el patrocinante llevó total tranquilidad a los usuarios. "El juez no puede fallar más allá de lo que se pidió, y nosotros en ningún momento pedimos que bajen los contenidos o apaguen los servidores", aclaró. La exigencia es netamente económica: "Pedimos que nos paguen por ese contenido. Que se llegue a un acuerdo como los que había con Google o Meta, donde vos autorizás el uso y te pagan una suma acordada".

El histórico paso al frente de PERFIL generó un efecto dominó en el ecosistema mediático nacional, que observa con altísima atención los movimientos de la causa. Aunque coordinar una estrategia judicial global junto a colosos como The New York Times resulta complejo por las barreras jurisdiccionales de cada país, en el ámbito local la historia es otra. "Perfil plantó bandera y fue el primero, pero hay varios medios nacionales y del interior que se ven perjudicados y tienen ganas de avanzar en este sentido. Sería ideal que podamos hacer fuerza en conjunto", concluyó.

TC/DCQ