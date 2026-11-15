Margarita y una convocatoria multitudinaria en el DOT, entre canciones y emoción

El fenómeno de Margarita volvió a demostrar su poder de convocatoria. El sábado, el shopping DOT se convirtió en escenario de una verdadera fiesta infantil, con una multitud de niñas, niños y familias que se acercaron para vivir un encuentro en vivo con el elenco de la ficción de Cris Morena. Entre canciones, gritos de emoción, carteles y vestuarios inspirados en la protagonista, el evento dejó una postal de la pasión que despierta la serie.

La convocatoria desbordó los espacios del shopping. Padres y madres acompañaron a sus hijos en una tarde en la que la expectativa por ver de cerca a sus ídolos se mezcló con la alegría de compartir un momento alrededor de un universo que conocen de memoria. El encuentro, abierto y gratuito, se realizó a un mes de las presentaciones de Margarita en Vivo, que llegará al Campo Argentino de Polo el 17, 18 y 19 de diciembre, con la primera función agotada y una demanda que obligó a sumar nuevas fechas.

Show Margarita | Crédito: Prensa

Pero más allá de la cantidad de personas que se acercaron, hubo una escena que se repitió a lo largo de la jornada y que le dio un sentido especial al evento: la felicidad de los más chicos. Las sonrisas, los saltos, las canciones coreadas a viva voz y una admiración genuina, de esas que se expresan sin filtros y con toda la intensidad de la infancia.

Muchas niñas llegaron vestidas como Margarita, con looks, accesorios y colores que remiten directamente al personaje. La ficción, por un rato, dejó de estar del otro lado de la pantalla para trasladarse al shopping, donde sus pequeñas fanáticas recrearon ese mundo con entusiasmo. También hubo carteles hechos especialmente para sus ídolos, mensajes de cariño y dedicatorias que buscaban llamar la atención del elenco entre la multitud.

Show Margarita | Crédito: Prensa

La música fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. Cada canción se convirtió en una oportunidad para cantar, bailar y celebrar, mientras los artistas compartían juegos y sorpresas con el público.

En medio de un shopping completamente colmado, también se pudo observar el lugar que ocupa este fenómeno en la vida familiar. Los adultos acompañaron la ilusión de sus hijos, sostuvieron carteles, buscaron los mejores lugares y compartieron una jornada atravesada por la música y el entretenimiento. Margarita volvió a mostrar su capacidad para conectar generaciones a través de las historias y las canciones de Cris Morena.

Show Margarita | Crédito: Prensa

El fenómeno ya había reunido a más de 230.000 espectadores en sus 14 funciones agotadas en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis. La llegada al Polo representa un nuevo capítulo de un recorrido que sigue creciendo y que encuentra en el público infantil a uno de sus motores principales.

En un shopping repleto, las niñas vestidas como Margarita, los chicos cantando a los gritos y los carteles cargados de cariño dejaron en evidencia algo más profundo que el éxito de una serie: la capacidad de una historia y sus personajes para despertar ilusión, construir recuerdos y regalarles a los más chicos un momento de felicidad compartida.