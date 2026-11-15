Martín Cirio dijo que quiere ser diputado, "renunció" enseguida, pero...

Maestro de redes, Martín Cirio puede "imponer" en el mundo digital el tema que quiere. Y no quedó claro si lo hizo como parte de sus personajes en el escenario de "La Noche de Martina 2", o si es un plan a futuro que está preparando con detalle o simple globo de ensayo, lo cierto es que el streamer, youtuber, influencer y a veces hasta cantante dijo "me voy a meter en política"... Una frase que en redes fue explosiva.

"La verdad es que me interesa mucho...", contó sobre la política, y hasta allí el tema parecía ir en serio. "Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando...”, agregó para mostrar que el tema no era parte de sus personajes o el tono humorístico del espectáculo.

Incluso se animó hasta anticipar desde que punto daría los primeros pasos: "No voy a arrancar desde arriba, ojo, no voy a postularme a presidente...", señaló. "Voy a arrancar desde abajo en la política, me pienso postular como diputado...”. Los espectadores, todos fanaáticos suyos, festejaron, y Martín también destacó que no estaba en el proyecto, que no era una cuestión individual, sino que "tengo un equipo y que estaba trabajando en un proyecto...".

"Vamos a cambiar este país..."

Y como no podía faltar la mención a redes, Cirio instó a sus seguidores a que instalaran el hashtag #DiputadoTwitter, cerrando ante sus sorprendidos asistentes “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos”.

Martín Cirio | Crédito: NA/Redes

Hasta allí, lo que Martín con su enorme popularidad había dicho desde "La Noche de Martina 2", sin embargo cuando el tema escaló Cirio publicó una historia en sus redes, y pareció cortar el tema con dos palabras cerrando aquel explosivo adelanto: "Era bait".

Quedó entonces al final la duda, tanto en redes como en sus espectadores, si el polifacético Martín está dispuesto, con su estilo desprejuiciado y sin medias tintas, a llegar al Congreso. Así ya llegaron varios nombres con pasado de espectáculos y medios a esas bancas de dietas millonarias... Tal vez se anime. Yo lo voto.