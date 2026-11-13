Martín Fierro de Cable 2026: el Oro para Eduardo Feinmann y la lista completa de ganadores

El periodista Eduardo Feinmann se quedó con el Oro en los Premios Martín Fierro del Cable 2026. "Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea", fue su frase para cerrar la noche.

Organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los premios reconocieron a las producciones, conductores, periodistas y programas más destacados de 2025 en un total de 35 categorías en competencia. La transmisión oficial estuvo a cargo de A24, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que la alfombra roja estuvo comandada por Paula Varela y Guido Záffora.

Martin Fierro de cable 2026

En cuanto a las novedades de la gala, para evitar demoras y discursos eternos -como ocurrió en los Martín Fierro de Radio-, APTRA implementó una estricta regla de 45 segundos para agradecer las estatuillas, haciendo sonar una chicharra en el escenario si los ganadores se pasan de ese tiempo. La competencia por los canales más nominados tuvo a TN y A24 liderando con 21 candidaturas cada uno, seguidos por C5N con 12 y Crónica TV con 10.

Entre los primeros ganadores de la noche, Ariel Tarico se quedó con el premio a la Labor humorística por sus trabajos en TN, el histórico ciclo Paso a Paso ganó como Programa Deportivo, Mi País se llevó la terna Cultural / Educativo, Mandinga Tattoo triunfó en Arte, Moda y Tendencia, y Rodolfo Cingolani fue distinguido como Panelista.

Al tomar la palabra al inicio del evento, el presidente de APTRA, Luis Ventura, defendió con firmeza a la industria y calificó a los medios argentinos como "los mejores del mundo", reivindicando el rol de la entidad.

Las palabras de Eduardo Feinmann, ganador del Oro

Eduardo Feinmann ganó el galardón de oro y, en su discurso de agradecimiento, afirmó: “Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda”.

El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian, a quien se definió como “el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina”.

El in memoriam comenzó con Samuel “Chiche” Gelblung, siguió con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo, pasó por un extenso listado de profesionales que fallecieron y cerró con Oscar “El Negro” González Oro.

Oscar González Oro

La lista completa de Ganadores

ORO: EDUARDO FEINMANN

– Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN)

– Cultural / educativo

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

– Deportivo

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

– Arte, moda y tendencia

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

– Panelista

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

– Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

-Juegos / entretenimientos / reality / humor

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

-Mejor señal de noticias

A24

– Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

.- Programa rural

Tranquera abierta (Canal Rural)

– De entrevistas

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

– Musical

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

– Noticiero diurno

Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

.- Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

– Periodístico

WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

– Infantil / juvenil

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

– Columnista policial/judicial

Nicolás Pizzi (La Nación +)

.- Culinario

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

– Labor conducción masculina

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

– Turismo y tiempo libre

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

– De servicios

El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

– Documental

Octubre TV (Argentina 12)

– Cronista/movilero

Alejandro Moreyra (C5N)

– Columnista económico

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

– Aviso publicitario

Easy a todo (Easy- Don by Havas)

– Periodístico deportivo

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti – TN)

– Producción integral

América 24 (A24)

– Interés general

Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica)

– Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)

– Columnista político

Daniel Bilotta (La Nación+)

– Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

– Labor periodística masculina

Pablo Rossi (H17 – A24)

– Magazine

Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

– Labor conducción femenina

Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

– Labor periodística deportiva (Empate)

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

LT