Martín Fierro de Cable 2026: el Oro para Eduardo Feinmann y la lista completa de ganadores

El periodista Eduardo Feinmann se quedó con el Oro en los Premios Martín Fierro del Cable 2026. "Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea", fue su frase para cerrar la noche.
Organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los premios reconocieron a las producciones, conductores, periodistas y programas más destacados de 2025 en un total de 35 categorías en competencia. La transmisión oficial estuvo a cargo de A24, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que la alfombra roja estuvo comandada por Paula Varela y Guido Záffora.
En cuanto a las novedades de la gala, para evitar demoras y discursos eternos -como ocurrió en los Martín Fierro de Radio-, APTRA implementó una estricta regla de 45 segundos para agradecer las estatuillas, haciendo sonar una chicharra en el escenario si los ganadores se pasan de ese tiempo. La competencia por los canales más nominados tuvo a TN y A24 liderando con 21 candidaturas cada uno, seguidos por C5N con 12 y Crónica TV con 10.
Entre los primeros ganadores de la noche, Ariel Tarico se quedó con el premio a la Labor humorística por sus trabajos en TN, el histórico ciclo Paso a Paso ganó como Programa Deportivo, Mi País se llevó la terna Cultural / Educativo, Mandinga Tattoo triunfó en Arte, Moda y Tendencia, y Rodolfo Cingolani fue distinguido como Panelista.
Al tomar la palabra al inicio del evento, el presidente de APTRA, Luis Ventura, defendió con firmeza a la industria y calificó a los medios argentinos como "los mejores del mundo", reivindicando el rol de la entidad.
Las palabras de Eduardo Feinmann, ganador del Oro
Eduardo Feinmann ganó el galardón de oro y, en su discurso de agradecimiento, afirmó: “Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda”.
El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian, a quien se definió como “el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina”.
El in memoriam comenzó con Samuel “Chiche” Gelblung, siguió con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo, pasó por un extenso listado de profesionales que fallecieron y cerró con Oscar “El Negro” González Oro.
La lista completa de Ganadores
ORO: EDUARDO FEINMANN
– Labor humorística
Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN)
– Cultural / educativo
Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
– Deportivo
Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
– Arte, moda y tendencia
Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
– Panelista
Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
– Columnista de espectáculos
Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
-Juegos / entretenimientos / reality / humor
Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
-Mejor señal de noticias
A24
– Económico
Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
.- Programa rural
Tranquera abierta (Canal Rural)
– De entrevistas
Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
– Musical
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
– Noticiero diurno
Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
.- Temas médicos
Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
– Periodístico
WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
– Infantil / juvenil
Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).
– Columnista policial/judicial
Nicolás Pizzi (La Nación +)
.- Culinario
Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
– Labor conducción masculina
Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
– Turismo y tiempo libre
Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
– De servicios
El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
– Documental
Octubre TV (Argentina 12)
– Cronista/movilero
Alejandro Moreyra (C5N)
– Columnista económico
Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
– Aviso publicitario
Easy a todo (Easy- Don by Havas)
– Periodístico deportivo
TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti – TN)
– Producción integral
América 24 (A24)
– Interés general
Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica)
– Noticiero central
Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)
– Columnista político
Daniel Bilotta (La Nación+)
– Labor periodística femenina
Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
– Labor periodística masculina
Pablo Rossi (H17 – A24)
– Magazine
Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
– Labor conducción femenina
Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)
– Labor periodística deportiva (Empate)
Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)
Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)
LT