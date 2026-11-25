La dirigente opositora venezolana anticipó el regreso del excandidato presidencial durante un acto en la Universidad Central de Venezuela. González Urrutia permanece exiliado en España desde septiembre de 2024, luego de abandonar su país en medio de presiones y amenazas.

La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que Edmundo González Urrutia estará “pronto” de regreso en Venezuela. La declaración tuvo lugar durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, y coincidió con el primer mes de su propio regreso al país, concretado el 25 de octubre.

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“Llegó ese hombre enorme y valiente, Edmundo, que recibió el mandato. Y pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, expresó Machado. La dirigente no precisó una fecha para el retorno del excandidato presidencial.

González Urrutia fue el candidato de la principal coalición opositora en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, luego de que Machado no pudiera competir debido a su inhabilitación. Tras los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero no publicó las actas desglosadas que permitieran verificar los resultados. La oposición, por su parte, difundió copias de las actas que había recopilado y sostuvo que demostraban la victoria de González.

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El dirigente abandonó Venezuela el 8 de septiembre de 2024 y se trasladó a España, donde solicitó asilo político. Antes de su salida, denunció haber recibido presiones, coacciones y amenazas. Desde entonces, continuó su actividad política desde el exilio y reclamó garantías para una transición democrática.

Machado, que encabezó la campaña de González Urrutia, también denunció irregularidades en el proceso electoral y reclamó la realización de elecciones libres. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, la oposición volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia una transición política en el país.

MSC/MSS