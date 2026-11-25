Cuba perdió 971.063 turistas internacionales entre enero y octubre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, una caída que refleja el deterioro de su industria turística, afectada por la crisis económica y energética y las restricciones de Estados Unidos, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

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La isla registró 507.083 visitantes internacionales en los primeros diez meses del año, apenas el 34,3 por ciento de los contabilizados en igual periodo de 2025, de acuerdo con las estadísticas divulgadas este martes por el organismo.

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La comunidad cubana residente en el exterior encabezó la lista de visitantes, con 132.390, seguida de Canadá, con 130.253; Estados Unidos, con 50.268; México, con 26.421, y Rusia, con 21.822.

Estas cifras profundizan la tendencia negativa de uno de los principales sectores económicos de Cuba, que desde la década de 1990 se convirtió en una fuente fundamental de ingresos en divisas para el país.

La industria alcanzó sus mejores registros en años recientes al superar los cuatro millones de turistas anuales en 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, las restricciones estadounidenses durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, junto con el impacto de la pandemia de COVID-19, marcaron el inicio de un progresivo descenso en la llegada de visitantes.

A esos factores se han sumado las dificultades económicas y energéticas de los últimos años, así como las presiones y amenazas de sanciones de Washington contra empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con la isla.

En los últimos nueve meses, estas presiones han incluido un cerco petrolero. En ese contexto, durante el último año siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron sus operaciones en Cuba, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló.

Por su parte, el gobierno cubano aprobó en junio pasado un paquete de 176 reformas económicas y sociales orientadas a contrarrestar los efectos del bloqueo estadounidense, reactivar la industria nacional y el sector de servicios, así como fomentar la inversión extranjera.

Entre las medidas figura una mayor participación del sector privado en la industria turística, tanto mediante inversiones como en la gestión de instalaciones y servicios.

Donald Trump dio un giro sobre Cuba: descartó una intervención militar y aseguró que llegará a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este sábado al afirmar que cree que su administración llegará a un acuerdo con Cuba y descartar, por el momento, una intervención militar en la isla caribeña, dando un brusco giro discursivo apenas cuatro días después de haber exigido el fin de la dictadura comunista y pronosticado la caída del gobierno cubano durante su exposición en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Durante una entrevista televisiva, el mandatario republicano moderó el tono confrontativo que había exhibido días atrás en Nueva York frente al colapso económico que atraviesa el país vecino. “Diré esto: Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos al Ejército”, sostuvo Trump, quien además remarcó que a la isla le va muy mal y manifestó su intención de “abrir Cuba a nuestra gente”.

Estas declaraciones contrastaron abiertamente con la postura expresada en la sede de la ONU, donde había advertido que el gobierno cubano “caerá” y reclamado una transformación profunda en la región. “Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo una gran presión, la mayor presión que han enfrentado. Es un Estado absolutamente fallido”, había asegurado el líder estadounidense poco antes de que la delegación diplomática de La Habana abandonara el plenario en señal de protesta.

El cambio de enfoque también ocurre luego de que trascendiera que la Casa Blanca evaluaba enviar refuerzos policiales, personal médico y unidades de apoyo al Comando Sur durante los próximos meses, en el marco de los preparativos para una eventual operación militar destinada a forzar un cambio de régimen en territorio cubano.

Desde La Habana, la respuesta oficial llegó a través del canciller Bruno Rodríguez, quien encabezó la comitiva en las Naciones Unidas y cuestionó con dureza la injerencia norteamericana. “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, publicó el funcionario en su cuenta de la red social X tras el cruce diplomático.

Mientras tanto, en la isla, ubicada a apenas 150 kilómetros de las costas de Florida, la población enfrenta una crisis sin precedentes agravada por el bloqueo estadounidense, que golpea de lleno sobre la infraestructura nacional con continuos cortes de energía eléctrica, desabastecimiento generalizado de insumos básicos y un derrumbe abrupto del turismo, histórico pilar de ingreso de divisas para la economía cubana.