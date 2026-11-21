Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", de 44 años, era uno de los narcotraficantes más buscados de México y del FBI, lo tenía entre sus 10 fugitivos principales con una recompensa de US$ 5 millones. Y este sábado el ejército mexicano anunció su captura en Sinaloa, en un episodio que incluyó tiroteos con narcotraficantes hasta en medio de un partido de beisbol profesional, con la gente corriendo en las tribunas y gritando para escapar de los disparos de uno y otro lado.

El enfrentamiento armado entre tropas y miembros de la banda se Meza se produjo en la localidad de Guasave y provocó pánico en la zona. Múltiples videos subieron a redes con espectadores del partido escapando y gritando "¡Agáchense, agáchense!" mientras se escuchaban ráfagas de disparos en el mismo estadio.

También había videos que mostraban a helicópteros militares video parecía mostrar un helicóptero militar, sobrevolando la zona disparando una ametralladora pesada.

Líder del cartel Beltrán Leyva

Fausto Isidro Meza es sindicado por las autoridades mexicanas como el líder del cártel de los Beltrán Leyva, aliado de una de las dos facciones rivales del poderoso cártel de Sinaloa. Junto a él fueron detenidos uno de sus lugartenientes, y otro identificado como uno de los encargados del lavado de dinero y las operaciones financieras del cartel Beltrán Leyva.

Los detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México "para ser puestos a disposición de las autoridades fiscales competentes", informó el ejército.

Violencia en Sinaloa

Como cada vez que son detenidos narcos de alto nivel, se desataton varios hechos de violencia en distintas zonas de Sinaloa, por lo que el ejército instaló retenes improvisados para contener la situación. El ejército mexicano declaró haber puesto en marcha su plan antibloqueo y estar respondiendo en coordinación con las autoridades locales.

Videos no verificado que circuló en redes sociales durante la noche parecía mostrar a Chapo Isidro, ya detenido, instando a sus asociados a deponer las armas y advirtiendo que "niños, mujeres y personas inocentes" podrían estar en peligro. Chapo Isidro Meza enfrenta cargos penales tanto en México como en Estados Unidos, y se verá si es extraditado, ya que el FBI lo incluye entre sus 10 fugitivos más buscados. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Detención en México de Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" | Crédito: AFP

El FBI, que lo identifica como Fausto Isidro Meza-Flores, señala que su grupo es responsable de importar "grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a Estados Unidos".

Su captura se produce pocos días después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reuniera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de una cumbre en Asia.

Con información de AFP / HB