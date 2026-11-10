Donald Trump defendió al CEO de Nvidia acusado de tener un romance con una presunta espía china: "Yo le creo"

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se vio recientemente envuelto en un escándalo que llegó a oídos de la Casa Blanca y, en consecuencia, el presidente estadounidense Donald Trump hizo referencia al tema en una conferencia de prensa y lo defendió asegurando que creía en su versión de los hechos.

"Lo llamé, me dijo que no tenía idea de que ella era una espía. Y realmente le creo", manifestó este lunes el mandatario norteamericano sobre el caso del gigante tecnológico californiano, el cual está bajo investigación por mantener una relación extramarital con una mujer que trabajaría para la inteligencia de China.

El CEO de Nvidia confesó una infidelidad y quedó envuelto en una red de espionaje chino

El directivo de la compañía reconoció ante la junta de dicha corporación que le había sido infiel a su pareja con Alice Huang, una experiodista que se convirtió en una alta ejecutiva en una empresa de data centers que, según la inteligencia de Estados Unidos, recopilaba información para Beijing, según detalló The New York Times.

"Conozco muy bien a Jensen y pienso que es un hombre muy honorable. Quiero decir, construyó una gran empresa", expresó Trump sobre el caso protagonizado por el CEO de una de las empresas más valuadas a nivel mundial, clave en el rubro de la fabricación de chips.

El presidente estadounidense, quien tiene trato con Huang, habló del tema durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca luego de que una periodista le consultara si estaba al tanto de la situación del empresario cuando viajó a China en mayo de este año para encontrarse con el presidente Xi Jinping.

"No había oído nada al respecto entonces. Pero mucha gente escuchó hablar de eso, y Jensen lo niega totalmente. Le pregunté hoy mismo porque...sí hablé con él, sólo para ver si se sentía bien. '¿Cómo estás?', le pregunté. Y él dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía", profundizó.

El presidente estadounidense también fue consultado por una publicación de The New York Times que indicaba que el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la redacción de un memorándum altamente clasificado con información de inteligencia que indicaba que la mujer había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para comprometer al empresario.

"¿Cuándo exactamente se le informó sobre la inteligencia en torno a Jensen Huang?", preguntó una periodista a lo que Trump respondió: "Tendría que verificarlo".

"Rubio emitió un memorando de inteligencia el año pasado. ¿Lo leyó?", retrucó la comunicadora, a lo que él indicó: "Podría haber sido mencionado, pero realmente no me causó mucha impresión".

La repercusión de la infidelidad de Huang en Nvidia

El directorio de Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre su propio fundador y CEO, Jensen Huang, luego de que el ejecutivo admitiera públicamente haber mantenido una relación extramarital con una ciudadana china señalada por la inteligencia estadounidense como una presunta agente al servicio de Beijing.

La decisión de la cúpula corporativa, comunicada este domingo, busca deslindar responsabilidades en medio de crecientes tensiones geopolíticas entre Washington y la potencia asiática por el control de la inteligencia artificial.

La mujer involucrada fue identificada como Alice Huang, quien se desempeñó hasta hace poco como alta ejecutiva en Megaspeed International, una firma de centros de datos radicada en Singapur. No obstante, evaluaciones del gobierno de Estados Unidos concluyeron que la empresaria aprovechó su cercanía con Nvidia para recopilar y transmitir información sensible a las autoridades chinas.

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A pesar de que voceros de la empresa habían calificado el trato como netamente profesional, este domingo el empresario de 63 años se disculpó con su familia, trabajadores y accionistas y, a través de una carta, reconoció que cometió una falta personal, se manifestó a disposición de las pesquisas internas y reafirmó su compromiso institucional.

Frente a la confesión, la junta directiva resolvió la creación de un comité especial compuesto por directores independientes y asesorado por firmas legales externas. Si bien el cuerpo colegiado sostuvo preliminarmente que no hay evidencia de que se hayan visto comprometidos secretos comerciales o materias de seguridad nacional, remarcó que el proceso revisará exhaustivamente toda la documentación.

AS / EM