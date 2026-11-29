Este domingo 29 de noviembre, España celebra elecciones generales en una jornada decisiva para el futuro político del país. El recuento definirá la nueva composición del Congreso de los Diputados y del Senado, y permitirá medir las posibilidades de los principales candidatos de formar Gobierno y gobernar durante los próximos cuatro años.

Un total de 38.728.356 electores están llamados a las urnas, entre ellos 2.769.645 residentes en el extranjero. Pedro Sánchez busca mantenerse en Moncloa, pero necesita un buen resultado del PSOE y el respaldo de las fuerzas de izquierda y de los partidos nacionalistas. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, tiene una ecuación más directa: si logra sumar los votos de Santiago Abascal y Vox, podría convertirse en el próximo presidente del Gobierno.

España vota en elecciones anticipadas, con Sánchez bajo presión y la derecha como favorita para volver al poder

Elecciones en España

17:20 | La participación electoral superó el 78% en España

Las elecciones generales de este domingo en España registraron una participación superior al 78%, una cifra que se ubica entre las más elevadas de la historia electoral del país. Con los colegios cerrados y el escrutinio en marcha, los datos preliminares sitúan la concurrencia en torno al 78,6%, unos 12 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2023.

La votación definirá si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), logra continuar al frente del Ejecutivo, cargo que ocupa desde 2018, o si la oposición consigue un cambio de gobierno.

La campaña estuvo muy atravesada por el malestar social ante el encarecimiento del costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda, las denuncias de corrupción vinculadas a dirigentes políticos y los debates en torno a la inmigración.

Elecciones generales 29N. Seguimiento de resultados | Crédito: Europa Press 2026

17:03 | El PSOE pidió cautela ante las primeras proyecciones

La portavoz del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Rebeca Torró, aseguró que la agrupación aguardará los resultados definitivos antes de pronunciarse sobre el desenlace electoral.

Sus declaraciones se produjeron en la sede partidaria, luego de que las primeras encuestas a boca de urna anticiparan una posible victoria del opositor Partido Popular (PP), que podría obtener la mayor cantidad de bancas en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las proyecciones también señalan que la formación no alcanzaría por sí sola los 176 escaños necesarios para reunir una mayoría absoluta.

"Nosotros somos prudentes", sostuvo Torró ante los periodistas, al tiempo que destacó el nivel de participación de los votantes.

Elecciones generales 29N. Seguimiento de resultados | Crédito: Europa Press 2026

16 horas | El sondeo de TVE proyecta una victoria del PP y una mayoría para la derecha junto a Vox

Con los colegios electorales cerrados en la Península —en Canarias todavía queda una hora de votación—, el sondeo de TVE proyecta una victoria del Partido Popular, que obtendría entre 129 y 134 escaños, con el 32,2% de los votos. Junto a Vox, que reuniría entre 44 y 48 diputados (16,2%), y los dos representantes de UPN, podría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

En el escenario más ajustado, PP, Vox y UPN sumarían 175 escaños, uno por debajo de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, hay bancas que todavía están en disputa entre populares y Vox, por lo que esa cifra podría modificarse. En el escenario central de la encuesta, la suma de las tres fuerzas superaría holgadamente ese umbral.

Por su parte, el PSOE alcanzaría el 28,8% de los votos y obtendría entre 119 y 124 diputados. El Frente Amplio se ubicaría en torno al 5,7% de los sufragios, con una representación de entre 10 y 11 escaños.

La jornada electoral también dejó un dato destacado de participación. A las 18, había votado el 68,1% del padrón, unos 15 puntos porcentuales más que en las elecciones de 2023 y por encima del máximo registrado desde la recuperación de la democracia. El récord anterior correspondía a marzo de 1996, cuando a esa misma hora había participado el 63,45% del electorado.

Elecciones en España 29N | Crédito: Europa Press 2026

16 horas (20 en España) | Cierre de los colegios electorales y comienzo del escutriño

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15:56 | Expectativa en la sede del PP por los primeros resultados

Hay tensión y nervios en el cuartel general del Partido Popular, en Génova 13, a minutos de comenzar el escrutinio. La segunda planta está abarrotada de periodistas de radios, televisiones y medios de distintos países, mientras los operarios ultiman el montaje de un escenario en la puerta de la sede, donde Alberto Núñez Feijóo dará su discurso al cierre del recuento. La novedad de esta jornada es la instalación de una pantalla gigante, con las miradas puestas en los primeros sondeos a pie de urna, que podrían anticipar el resultado. La pregunta que sobrevuela la noche es qué lectura hacer de la alta participación y a quién puede beneficiar electoralmente.

En las filas del PP predomina una lectura positiva. "Son buenos datos para la democracia", valoró la número dos por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. En la misma línea, el secretario general del partido, Miguel Tellado, consideró "con buenos ojos" el 68% de participación registrado a dos horas del cierre de las urnas. Los integrantes del Comité de Dirección fueron llegando a cuentagotas durante las últimas horas. Feijóo tiene previsto arribar pasadas las 20, aunque ya se encontraban en la sede Tellado y los vicesecretarios Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez y Alberto Nadal.