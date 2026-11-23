Gisèle Pelicot, reconocida internacionalmente por su lucha contra la violencia sexual, anunció que iniciará acciones legales contra la editorial francesa Tinbad por utilizar fotografías íntimas suyas para promocionar un libro que aborda el caso de las violaciones que sufrió durante casi una década. La mujer aseguró que la difusión del material la hizo sentirse nuevamente "expuesta" y "humillada", y rechazó que su intimidad sea utilizada con fines comerciales.

“Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales”, expresó Pelicot en declaraciones a la señal francesa BFMTV. “Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario”, agregó.

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Gisele Pelico | Crédito: Cedoc

La controversia se originó alrededor del ensayo Emprises, "les impasses d’une success story", de la psicoanalista Sabine Prokhoris, publicado por Tinbad. Según informó el semanario satírico "Le Canard enchaîné", la editorial habría enviado a distintos medios de comunicación fotografías y videos de carácter íntimo de Pelicot, registrados por su exmarido, Dominique Pelicot, sin el consentimiento de la víctima.

La difusión de ese material habría formado parte de la estrategia para generar interés en la publicación, que incluye un capítulo dedicado al caso. De acuerdo con las declaraciones recogidas por medios franceses, la responsable de la editorial, Christelle Mercier, reconoció que no había solicitado autorización para utilizar las imágenes y sostuvo que buscaban mostrar que Pelicot “no era ni una santa ni totalmente inocente”.

Frente a las acusaciones, Tinbad publicó un comunicado en el que lamentó una “comunicación desafortunada” y pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, negó haber distribuido imágenes de violaciones o videos pornográficos a la prensa, aunque no desmintió específicamente el envío de fotografías en las que la mujer aparece desnuda. Tras la polémica, la promoción del libro y sus futuras impresiones quedaron suspendidas.

Pelicot también cuestionó el enfoque de la obra, al considerar que reconstruye los hechos de una manera que distorsiona lo que vivió e insinúa una posible complicidad de su parte en las agresiones. “Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”, manifestó. Además, adelantó que recurrirá a “todos los procedimientos necesarios” contra la editorial y la autora.

Por su parte, Prokhoris atribuyó a la editorial la “responsabilidad absoluta” por la comunicación inadecuada durante el lanzamiento. En un comunicado enviado a la agencia AFP, sostuvo que el objetivo de su ensayo no es analizar el denominado caso Pelicot, sino presentar una mirada crítica sobre la noción de control.

Gisele Pelico | Crédito: Cedoc

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La decisión de recurrir a la Justicia también fue respaldada por el equipo legal de la francesa. Su abogado, Stéphane Babonneau, cuestionó la utilización de imágenes obtenidas en el marco de una causa penal para promocionar una publicación que pone en discusión el proceso judicial. “Utilizar imágenes íntimas de un caso penal para promocionar un libro que cuestiona un proceso judicial en el que todos los implicados fueron juzgados me parece algo despreciable”, sostuvo en declaraciones al diario Libération.

El caso que convirtió a Pelicot en un símbolo internacional de la lucha contra la violencia sexual salió a la luz durante el juicio celebrado en Aviñón, Francia, en 2024. Allí se conoció que, entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot drogaba a su entonces esposa y contactaba a otros hombres a través de internet para que abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente.

La investigación permitió identificar a decenas de hombres que participaron de las agresiones. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los otros acusados recibieron penas de entre tres y quince años de cárcel. Durante el proceso, Gisèle decidió renunciar al anonimato y hacer público su testimonio, en una decisión que trascendió las fronteras francesas y la convirtió en una referente de la lucha contra la violencia sexual.

PC/AF