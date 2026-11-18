El puente que une la anexionada Crimea con Rusia fue atacado por Ucrania de nuevo, anunció el miércoles por la noche un responsable ruso local, un día después de los bombardeos ucranianos que dañaron gravemente esta infraestructura.

Este nuevo ataque se produce a pocas horas del inédito encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus homólogos chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, China.

"Tras un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico está temporalmente interrumpido (...). Se está llevando a cabo una evaluación de los daños", afirmó Serguéi Aksiónov, el responsable de Crimea designado por Moscú, en su cuenta de Telegram.

La reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin no durará más de una hora, según el Kremlin

En la noche del lunes al martes, el puente de Crimea sufrió un importante ataque llevado a cabo con misiles y drones, según Kiev. Estos bombardeos, según los servicios de seguridad ucranianos (SBU), destruyeron por completo un tramo de la parte vial del puente, que cuenta con una sección para vehículos y otra ferroviaria.

El Ministerio de Transporte ruso comunicó el martes que el tráfico de trenes se había reanudado en una de las dos vías férreas, pero que las reparaciones continuaban en la segunda.

Inaugurado en 2018, el puente de Crimea tiene un gran valor simbólico para Moscú, ya que ilustra la anexión de esta península ucraniana, en 2014, y su integración en el territorio ruso. También es una importante vía de comunicación para abastecer este territorio.

Luego del primer ataque a la infraestructura, un tramo del puente había caído al agua este miércoles, más temprano. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aplaudió una "operación sin precedentes" llevada a cabo como "respuesta a los ataques rusos" contra las infraestructuras de su país desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.





Con información de AFP.

ML