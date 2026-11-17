En el marco de una incipiente cumbre trilateral entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, un tramo del puente que conecta Rusia con la península de Crimea, anexionada por Rusia, este martes parecía estar reducido a escombros en el agua después de que Ucrania atacara con misiles la vía férrea en un audaz ataque nocturno.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el ataque de "sin precedentes" y una represalia justificada por los bombardeos rusos contra su infraestructura en los casi cinco años transcurridos desde la invasión de Moscú.

El tráfico rodado quedó completamente paralizado, y los funcionarios rusos instalados en la península instaron a los lugareños a no entrar en pánico y aseguraron que la entrega de alimentos y productos de primera necesidad no se vería afectada.

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Moscú también lanzó ataques contra puentes ucranianos clave, disparando misiles balísticos contra dos importantes cruces fluviales en Kiev.

Los reporteros de AFP vieron agujeros con forma de cráter en el Puente Norte de Kiev y gente cruzándolo a pie durante la hora punta de la mañana.

"Hace frío, llueve, es un desastre total. Me siento como en una película... Esto es muy duro para los ucranianos", dijo Veronika Roshchenko, una empleada de un taller de joyería de 20 años.

La oleada de ataques se produce antes de una reunión histórica de los líderes chinos, estadounidenses y rusos, y podría frustrar los intentos del presidente ruso Vladimir Putin de presentar la reunión como un nuevo Yalta: una imagen de líderes mundiales inexpugnables que se reparten las esferas de influencia.

Zelensky había advertido de un importante ataque ruso en los días previos a la reunión del jueves en Shenzhen, China, donde Putin se reunirá con los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

"Hemos ofrecido repetidamente a Rusia medidas para reducir la tensión, y cada propuesta ha sido rechazada rotundamente", dijo Zelensky en las redes sociales, publicando imágenes de un misil ucraniano acercándose al puente en la oscuridad de la noche.

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"También le recordamos a Rusia que la guerra siempre regresa al lugar donde comenzó", dijo. Rusia se anexionó Crimea en 2014, uno de los primeros pasos de lo que se convirtió en una guerra sangrienta entre Kiev y los separatistas respaldados por Rusia en el este del país.

El servicio de seguridad ucraniano SBU declaró que uno de los arcos metálicos del puente "y el tramo de carretera que se encuentra debajo han quedado completamente destruidos". "El arco central y los tramos se han derrumbado, y la sección ferroviaria ha sufrido daños críticos", añadió el Ministerio de Defensa de Kiev.

Las imágenes publicadas por el SBU mostraban montones de escombros de hormigón sobre la base del puente, que quedaba partido en dos partes con un hueco limpio de varias decenas de metros de ancho en el medio.

El Kremlin afirmó que el puente, símbolo del gobierno de Putin y de la anexión rusa de Crimea, sería "restaurado y quedaría incluso mejor que antes".

Volodímir Zelenski | Crédito: Cedoc

El Ministerio de Transportes ruso informó que el tráfico ferroviario a través del puente se ha reanudado "en una vía" y que se están realizando trabajos de reparación "en el segundo tramo".

El Ministerio de Defensa ruso anunció que derribó 1.441 drones ucranianos en un importante ataque nocturno, la segunda cifra más alta en un solo día en lo que va del año. Dos personas murieron en Crimea en el ataque, según informó el gobernador designado por Rusia.

Ataques contra Ucrania

El ataque al puente se produce en un momento en que los ataques de Rusia contra la infraestructura ucraniana se han intensificado con la llegada del invierno. Los reporteros de AFP en Kiev escucharon oleadas de ataques mientras Rusia disparaba misiles y drones contra la ciudad durante la noche.

Tanto el puente norte como el puente sur de la capital, puentes clave que cruzan el río Dniéper y que forman parte de la circunvalación de la ciudad, resultaron dañados. El tráfico estuvo suspendido, lo que provocó un gran atasco el martes por la mañana. El ejército ruso confirmó haber alcanzado ambos puentes.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó un video e indicó que los ataques en Kiev también interrumpieron el suministro de calefacción y agua en algunas zonas de la capital.

Nueva Yalta

Esta oleada de huelgas se produce en un momento en que Estados Unidos renueva su presión para poner fin a la guerra. Pero los esfuerzos diplomáticos hasta ahora no han logrado ningún avance, y los combates se prolongarán durante otro invierno.

Moscú quiere un acuerdo integral para redefinir la "arquitectura de seguridad de Europa" como parte de cualquier acuerdo para detener los combates.

Rusia ya había exigido anteriormente que se limitara la presencia de la OTAN en Europa central y oriental, así como restricciones al despliegue de tropas y material bélico extranjeros en Ucrania.





Con información de AFP.



ML