Sánchez enfrenta una huelga general por la crisis de la vivienda y la caída del poder adquisitivo a 18 días para los comicios donde se juega la reelección

Este miércoles habrá una huelga general en España convocada por la indignación popular generada por la crisis de la vivienda y la caída del poder adquisitivo, faltando poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde Pedro Sánchez se juega su reelección.

El principal disparador de esta protesta, convocada por los principales sindicatos del país, fue el desalojo forzoso de su apartamento, en septiembre pasado, de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que murió pocos días después del hecho.

Pedro Sánchez

En la radio pública, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, aseguró: “Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”.

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Tras fracasar la validación de un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, decidió adelantar las elecciones previstas, originalmente, para el año que viene.

Voces a favor y en contra de la huelga general

En el diario La Vanguardia, Pedro Sánchez afirmó que “esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”.

Alberto Núñez Feijóo

Por su parte, en un mitin, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, les pidió a los organizadores de la huelga que “no la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. no la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”.

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Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, fue todavía más duro con los sindicatos diciéndoles que “deberían tener un mínimo de vergüenza” y suspender la paralización".

En este contexto, entrevistado por eldiario.es, Unai Sordo, secretario general de uno de los sindicatos más importantes de España, Comisiones Obreras (CCOO), reconoció que “somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”.