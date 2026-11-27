(Estocolmo) Tras haber acordado a principios de este mes nuevas conversaciones de paz con representantes ucranianos y estadounidenses, los negociadores rusos de repente quisieron abordar también el orden de seguridad europeo.

Se trataba de un intento evidente de desviar la atención de la urgente necesidad, tras casi cinco años, de un alto el fuego en la brutal guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, contra Ucrania.

Mientras que el inepto dúo negociador estadounidense formado por Jared Kushner y Steve Witkoff parecía seguirle el juego a la propuesta rusa, los europeos se dieron cuenta de sus verdaderas intenciones. Señalaron que ya existe un orden de seguridad europeo acordado, del que Rusia es signataria. El único problema es que Rusia lo está violando de forma flagrante. Eso es lo que hay que debatir.

El orden de seguridad europeo no difiere, en esencia, de lo que estableció la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Tras dos amargas y brutales guerras mundiales, la Carta de las Naciones Unidas codificó la integridad territorial de todos los Estados e identificó el crimen de agresión como la violación definitiva del derecho internacional.

Pero el orden europeo que fue surgiendo gradualmente hacia el final de la Guerra Fría fue más allá. A través de las laboriosas negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Helsinki de 1975, y mediante el proceso que dio lugar a la Carta de París de 1990, los europeos añadieron disposiciones sobre democracia, derechos humanos y cooperación económica a la arquitectura básica de seguridad.

Por supuesto, hubo desacuerdos ocasionales sobre cómo aplicar los requisitos de estos acuerdos y, tanto en Georgia como en Moldavia en la década de 2000, Rusia violó abiertamente las disposiciones que prohíben la presencia de las fuerzas armadas de un país en el territorio de otro sin su consentimiento. Estas medidas desencadenaron acalorados debates, y Rusia acabó exigiendo revisiones del orden de seguridad europeo.

El Kremlin, por razones obvias, se opuso a las disposiciones relativas a los derechos humanos y las elecciones, y exigió que se suprimieran o se suavizaran sustancialmente.

No era difícil entender por qué. Una serie de “revoluciones de colores” había comenzado a extenderse por la región, sobre todo en Georgia y Ucrania, donde los manifestantes exigían reformas democráticas, el Estado de derecho y vínculos más estrechos con la Europa democrática. Al regresar a la presidencia tras un breve mandato como primer ministro para eludir los límites constitucionales, el propio Putin se enfrentó enormes manifestaciones en Moscú.

Con una ola democrática que barría gran parte del mundo en aquel momento, el Kremlin comprendió que las revoluciones de colores en otros países habían inspirado manifestaciones a favor de la democracia en sus propias calles.

Más concretamente, sabía que las fuerzas prodemocráticas podían contar con el apoyo moral de Occidente.

Rusia intentó forzar nuevas negociaciones para eludir los compromisos sobre democracia acordados previamente, pero nadie más apoyó tal iniciativa. El orden que se había establecido en las cumbres de Helsinki y París se mantuvo firme.

Más recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha llamado la atención sobre una disposición de un documento de 1999 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que establece que los signatarios “no reforzarán su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados”.

Sin embargo, ignora por completo otra disposición del mismo documento, que reafirma “el derecho inherente de todos y cada uno de los Estados participantes a elegir o modificar libremente sus acuerdos de seguridad, incluidos los tratados de alianza”.

Esta selección cínica de lo que le conviene es deshonesta incluso para los estándares de Lavrov. La pertenencia a la OTAN o a la Unión Europea preserva claramente la paz y no supone en modo alguno una amenaza para Rusia. La democratización en otros países bien puede inspirar a quienes buscan un cambio democrático dentro de Rusia, pero eso no es culpa ni problema de los países que se democratizan, ni pone en peligro la seguridad de Rusia.

A Putin no le queda más remedio que intentar revertir las decisiones en materia de seguridad de varios países europeos y, por ende, su soberanía. Es obvio que esto no tiene ninguna posibilidad de éxito. Finlandia y Suecia decidieron ingresar en la OTAN no para atacar a Rusia, sino porque Rusia acababa de lanzar una invasión a gran escala contra otro vecino europeo. Ninguna persona en su sano juicio se hace ilusiones sobre la relación de causa y efecto.

Cabe esperar que, en algún momento, surja una oportunidad para volver a las medidas de fomento de la confianza y de control de armamento. Pero con las armas rusas disparando y las bombas rusas cayendo sobre los centros civiles de otro país europeo, es evidente que ahora no es el momento.

El principio fundamental del orden de seguridad europeo es rechazar la agresión y respetar la integridad territorial de otros países. No hay necesidad de revisar ese orden, solo de esperar a que surja un régimen ruso dispuesto a aceptarlo. En la próxima ronda de negociaciones, los representantes europeos exigirán el cese inmediato de la agresión de Rusia contra Ucrania. Hasta que eso ocurra, no hay nada más de qué hablar.

* ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia.

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Traducida por IA