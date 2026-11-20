Decenas de terremotos sacudieron la falla de San Andrés en California, incluyendo zonas cercanas a Los Ángeles y el área de la bahía de San Francisco.

A las 6:25 de la mañana se detectó un terremoto de magnitud 4,2 a solo seis millas al este del centro de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Otro terremoto de magnitud 5.0 se produjo a la 1:49 de la madrugada aproximadamente a 100 kms al sur de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Ese terremoto activó sistemas de monitorización de tsunamis en el norte de California, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional declaró que no se habían detectado ondas destructivas durante el terremoto.

El USGS señaló que se reportaron 'fuertes' temblores cerca del epicentro del sismo, aproximadamente a 25 millas al este de Salinas.

No se reportaron heridos ni daños en edificios en este momento.

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