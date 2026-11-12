Un guardia de honor se desmayó junto a Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo durante una visita oficial

Un miembro de la guardia de honor de Francia se desmayó este miércoles en la entrada del Palacio del Elíseo, en París, mientras formaba parte del dispositivo protocolar junto al presidente Emmanuel Macron, quien aguardaba la llegada de su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en el marco de una visita de Estado. La secuencia quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales debido a la inmediata reacción del jefe de Estado francés para verificar el estado de salud del efectivo.

Según muestran las imágenes captadas en la puerta de la sede presidencial, el uniformado comenzó a tambalearse repentinamente instantes antes de que Pellegrini subiera las escaleras para saludar a su anfitrión. Acto seguido, el escolta perdió por completo la estabilidad, cayó hacia atrás y golpeó su espalda contra una de las columnas del ingreso.

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El ruido del impacto alertó de inmediato a los presentes, incluido el propio Macron, quien rompió la formación protocolar y se desplazó unos pasos para permanecer junto al guardia mientras recibía los primeros auxilios. Del otro lado de la alfombra roja, el mandatario eslovaco aguardó de manera prudente a que concluyera la asistencia antes de acercarse a concretar el saludo oficial.

Finalmente, dos integrantes del personal retiraron al guardia de la escena para que fuera atendido en otro sector del palacio. Superado el incidente, ambos líderes retomaron el ceremonial con normalidad: Macron recibió a Pellegrini con un abrazo e ingresaron juntos al edificio para dar inicio a la reunión bilateral.

El encuentro entre ambos jefes de Estado tuvo como ejes centrales el fortalecimiento de la asociación estratégica entre París y Bratislava, la seguridad y soberanía energética, uno de los principales desafíos en la agenda europea, y la búsqueda de una paz justa y duradera frente a la guerra en Ucrania.

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Tras la cumbre, Pellegrini compartió imágenes de la jornada en sus redes sociales y agradeció a su par francés por la "amistad y asociación". "Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea", detalló el mandatario eslovaco.

En la misma publicación, el dirigente subrayó la sintonía política entre ambas naciones frente al escenario internacional: “En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza”.

La cumbre bilateral en París coincidió con otra semana clave en el frente diplomático internacional, ya que funcionarios del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto a representantes de la OTAN y la Unión Europea, viajaron a Abu Dabi para mantener reuniones en el marco de las negociaciones entre Ucrania y Rusia vinculadas al canje de prisioneros y a las garantías de seguridad para la posguerra.