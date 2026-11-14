Zuckerberg espía (y paga): multa de US900 millones en Italia por recopilar fotos y videos de usuarios de Facebook

La Autoridad de Protección de Datos de Italia verificó que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg detrás de Facebook, accedía y recopilaba imágenes y videos de las galerías de sus usuarios sin que estos lo sepan, por lo que resolvió multar a la empresa en 805 millones de euros, equivalentes a unos 900 millones de dólares.

La medida, comunicada en las últimas horas por el organismo regulador, conocido como el Garante, se centra en la función de Facebook denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", activa desde 2023.

Mark Zuckerberg | Crédito: Cedoc

Según la investigación, "Facebook accedía a las galerías personales de unos 20 millones de usuarios en ese país valiéndose de un permiso genérico y predeterminado" que no especificaba con claridad que los archivos multimedia serían analizados por FB para sugerir publicaciones.

El organismo determinó que Meta infringía en consecuencia la normativa italiana de "protección de datos al no recabar un consentimiento explícito, informado y específico para este fin".

Para Meta, apenas el 0,5% de ingresos

Además de la multa económica, que representa aproximadamente el 0,5% de los ingresos globales de la compañía tecnológica, la resolución le impone un plazo de 60 días para desactivar la función por defecto y exigir una autorización independiente a los usuarios antes de acceder al contenido de sus dispositivos.

En paralelo, el regulador europeo dejó abierta la puerta a nuevas investigaciones sobre herramientas recientes de procesamiento de galerías basadas en la nube, lo que endurece el cerco normativo sobre las prácticas de recolección de datos de las grandes empresas tecnológicas.