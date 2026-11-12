“Así la verdad no se puede producir”: el reclamo de Ricardo Lasca en RDEco por los costos del campo

El sector agropecuario suele aparecer entre los principales beneficiados por el actual escenario económico, pero esa mirada no contempla las diferencias que existen entre las distintas actividades y regiones. Ricardo Lasca, vinculado al sector forestal, advirtió que los costos de transporte y las dificultades para exportar golpean especialmente a los productores alejados de los centros de consumo y de los puertos.

En una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Lasca cuestionó que se generalice sobre la situación del campo a partir de lo que ocurre en la zona núcleo. “Es muy diferente que si están en la zona núcleo tan famosa o la Sociedad Rural, como uno quiere decir, a los pequeños y medianos productores que están en zonas marginales”, señaló.

“Para exportar se complica” por los costos de transporte

Al explicar las dificultades de la actividad forestal, Lasca puso el foco en el peso de la logística y en la imposibilidad de trasladar esos gastos a los precios de venta. Según planteó, los valores internacionales están fijados y los productores no tienen margen para negociar mejores condiciones: “No puedo decir, mirá, me pide 50 dólares la tonelada, pagame 60, hay un precio”.

El entrevistado remarcó que la distancia respecto de los principales centros de distribución representa una desventaja para determinadas economías regionales. “La zona núcleo es una cosa, hay zonas marginales, alejadas de los centros de consumo, de los puertos, los centros de distribución”, describió, antes de insistir en el impacto del transporte y en la falta de alternativas ferroviarias.

En ese contexto, consideró que es necesario revisar las condiciones en las que producen las distintas regiones. “Yo creo que ver bien las economías regionales”, planteó, al señalar que las dificultades no son iguales para todos los segmentos del sector agropecuario.

Las cargas sobre los vehículos también golpean a los productores

Lasca también cuestionó el peso de los gastos asociados al uso y mantenimiento de los vehículos, una herramienta central para quienes trabajan en zonas alejadas. Enumeró distintos conceptos que, según su descripción, encarecen la actividad: “Patente, seguro, VTV, IVA, ganancia, no saben qué cobrarle a aquel que tiene un vehículo”.

Con ironía, resumió el impacto de esas cargas al afirmar que “es un delito tener un vehículo”. Su planteo apuntó a que los costos no se limitan al traslado de la producción, sino que también alcanzan los recursos necesarios para trabajar y sostener la actividad cotidiana.

“Entonces, bueno, así la verdad no se puede producir o trabajar”, sostuvo. Para el referente forestal, la acumulación de gastos termina condicionando la capacidad de los productores para desarrollar sus tareas.

“Los precios internacionales se mantienen” y no compensan las dificultades

Consultado sobre si los valores internacionales habían ayudado a disimular el impacto de los costos internos, Lasca rechazó esa posibilidad. “No, porque los precios internacionales se mantienen, esa es la realidad, pueden subir a una oportunidad muy puntual, pero se mantienen”, respondió.

A esa situación sumó los riesgos que enfrentan los pequeños y medianos productores de las zonas marginales, donde las condiciones climáticas pueden profundizar las dificultades. Mencionó las inundaciones, las sequías y los malos rindes como factores que se agregan a los problemas de transporte y comercialización.

Por eso, reclamó algún mecanismo de acompañamiento para quienes atraviesan esas condiciones. “Yo creo que tiene que haber algún tipo de contención para los sectores de la sociedad en general frente a los servicios que aumentan permanentemente o el tema agropecuario también”, expresó.

El reclamo por una contención para quienes producen

Lasca sostuvo que los productores ya realizaron un esfuerzo importante, pero consideró que ese sacrificio no está acompañado por medidas que alivien las dificultades cotidianas. “Hicimos un esfuerzo tremendo, todos creo que lo hemos hecho, entonces no hay una contención”, afirmó.

Y dejó una definición sobre el deterioro del poder adquisitivo: “Uno ve eso, ya la plata no la alcanza nadie”. Su planteo volvió así sobre la distancia entre la situación de los sectores que suelen identificarse como ganadores del modelo económico y la realidad de quienes producen en regiones con mayores costos y menos infraestructura.