El presidente Javier Milei dijo que va a ganar en primera vuelta y que será reelecto porque el 70% del padrón electoral está constituido por gente joven. Naturalmente, puede ocurrir que sea reelecto. Pero los jóvenes menores de 40 años no llegan al 50% del padrón.

El Presidente arroja números medio al voleo, sin demasiada verificación. El otro día dijo, por ejemplo, que, de ser reelecto, iba a devolvernos a los argentinos 500.000 millones de dólares en impuestos en un lapso de cuatro años.

Es una cifra que, por supuesto, no da. Estaríamos muy agradecidos, pero eso debe ser bastante más de la mitad de la recaudación de todo ese período.

En cualquier caso, el Presidente admitió que la inflación no baja al ritmo que él pensaba o deseaba y dijo confiar en que será reelecto en primera vuelta. Esto contribuye a un debate que en la Argentina está muy adelantado respecto de la cuestión electoral del año que viene.

Las diferencias entre Milei y Bullrich

Acá aparece Patricia Bullrich, que también habló en una jornada financiera y dio la impresión de contraponerse exactamente a los dos comentarios que hizo el presidente Milei.

En primer lugar, dijo que para lograr que reelija el proyecto tienen que producirse algunos cambios. ¿Qué es el proyecto? ¿Milei y algo más? ¿Milei o ella? Quién sabe.

Esos cambios, dijo Bullrich, deben ocurrir ya. Los argentinos deben sentir ahora los beneficios del esfuerzo. Y ahora quiere decir ahora, el mes que viene. Tenemos poco tiempo para que la gente sienta los beneficios del esfuerzo que ha hecho hasta el momento.

Esto se contrapone con una definición que ofreció el Presidente en el marco de la conferencia del Banco Central, cuando dijo que no va a impulsar políticas que estimulen la demanda, ratificando lo que había dicho antes Vladimir Werning.

De todas las discrepancias y los cortocircuitos que se han presentado entre Bullrich y Milei en los últimos tiempos, desde que ella comenzó a tomar cierta distancia o a marcar diferencias con el Gobierno, esta me parece una de las más importantes.

Ella venía planteando diferencias desde la cuestión de Manuel Adorni. Se expresó en varias oportunidades respecto de la libertad de expresión, de los insultos del Presidente y de otras cuestiones. También había sospechas de que estaba tratando de obturar la eliminación de las PASO en beneficio propio.

Ha habido una montaña de discrepancias, pero esta me parece una de las más importantes porque toca el corazón del modelo de Milei: esto, así como está, no se cambia.

Un dardo teledirigido al Presidente

No estoy entrando en la discusión de si debe cambiar o no. No es el motivo de este comentario. Estoy subrayando que el Presidente dice que no va a haber ningún cambio y Bullrich le dice que, para que reelija el proyecto, hay que hacer cambios ahora.

Y luego agregó algo más: “Si hacés todo bien, pero perdiste las elecciones, no hiciste todo bien”. Esta parece una frase directamente destinada a Milei. Es un dardo teledirigido.

Uno podría pensar que Patricia Bullrich está planteando que, si efectivamente existe un “riesgo Kuka”, como se le dice ahora, si hay un riesgo de que el kirchnerismo, el peronismo o ambos simultáneamente ganen las elecciones, es porque hiciste algo mal.

El riesgo Kuka no es algo que está en la naturaleza. No es un volcán que entra en erupción cuando se le ocurre a la naturaleza. Es una derivación, según Bullrich, de que no hiciste las cosas bien.

No sé cómo va a ser tomado esto por los analistas políticos ni por el propio Gobierno, pero da la impresión de que estamos ante las discrepancias más significativas que hemos visto hasta ahora entre ambos.

El Presidente dijo confiar en que será reelecto en primera vuelta y admitió las dificultades para seguir bajando la inflación. Y ahí aparece Bullrich diciéndole que hay que hacer ahora los cambios que Milei se niega a producir.

No me importa quién tiene razón. No estoy analizando eso. Estoy contando la historia.