Los matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una tendencia descendente, con cada vez menos parejas que eligen formalizar su vínculo mediante esta institución. Durante su columna en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene presentó las cifras y analizó los cambios en las decisiones de las parejas, entre ellos el aumento de la edad al momento de casarse y el crecimiento de las uniones convivenciales.

En 2025 se registraron 9.549 casamientos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una caída del 43% respecto de los niveles de comienzos de siglo. “Son 26 casamientos por día, si hacemos la cuenta, es un 43% menos de lo que fue en el año 2000”, precisó Riccobene.

La cantidad de matrimonios cayó un 43% en la Ciudad de Buenos Aires

La comparación con los registros históricos muestra un cambio importante en las decisiones de las parejas. “En 1998, que es el año récord, se casaron más de 27.000 parejas”, recordó Riccobene, quien luego aclaró que el récord correspondió a 1988, un año después de la ley de divorcio.

Otro dato relevante es que las personas eligen casarse a edades más avanzadas. “La gente se está casando más tarde, en un momento de mayor adultez, la edad promedia de casamiento son los 37 años, en caso de hombres, y de 35 y medio en caso de mujeres, son 7 años más de lo que era a principios de siglo”, explicó.

Y agregó: “En los 2000 la gente se casaba más cerca de los 27, 28 años, y ahora estamos viendo que la edad subió”.

Crecen las uniones convivenciales como alternativa al matrimonio

La disminución de los casamientos no significa necesariamente que haya menos parejas que decidan formalizar su relación. Una de las alternativas que gana terreno es la unión convivencial: en 2025 se registraron más de 6.200.

Riccobene explicó que esta modalidad permite acceder a determinados derechos y beneficios legales: “En una unión civil si ocurre la desgracia de que una de las partes fallece, tiene el reconocimiento en las sucesiones, en caso de que los dos tengan la fortuna de seguir con vida, uno puede meterlo como parte del grupo familiar en una prepaga, en una obra social y darle los beneficios”.

Sobre la diferencia con el matrimonio, señaló: “Una unión civil sirve para darle determinados derechos a tu pareja”.

Actualmente, hay un casamiento y medio por cada unión convivencial. Entre las razones para elegir esta alternativa, el periodista mencionó que “es menos formal, no se necesita ningún tipo de trámite judicial para disolverlo y no implica la mezcla de los bienes”.