Luis Caputo dio ayer un reportaje a Radio Mitre con Eduardo Feinmann y, como era previsible, produjo una cantidad enorme de títulos y comentarios. Caputo dijo básicamente lo que dice siempre: que está todo bien. Con algunas modificaciones.

Tuvo que explicar, entre otras cosas, aquella frase de los “mejores 18 meses” que supuestamente estaban por venir para la economía argentina. Cuando la dijo, todo el mundo pensó más o menos lo mismo: ¿para qué se apura? El ministro de Economía tiene cierta tendencia a hablar de más y aquella frase fue particularmente desafortunada porque no tenía ninguna conexión evidente con lo que terminó ocurriendo.

Pero además nadie se lo estaba pidiendo. Nadie le pedía a Caputo ni a Milei que nos ofrecieran los mejores 18 meses de la historia argentina. La sociedad argentina sabe perfectamente que los problemas no se resuelven de un día para el otro. Por eso aquella frase tenía algo medio populista y ahora, naturalmente, todos le preguntan: Bueno, ministro, ¿qué pasó con aquellos 18 meses?

Una explicación peor que la promesa

Caputo ofreció una explicación y a mí me parece que la explicación es peor que la frase original. Dijo que aquello no ocurrió por los shocks externos y por el temor a un eventual regreso del kirchnerismo. El propio Caputo considera que ese regreso es altamente improbable.

Entonces aparece una contradicción bastante evidente. Si usted cree que el kirchnerismo no vuelve, ¿por qué lo presenta al mismo tiempo como uno de los factores que perjudicaron a la economía?

Después está el famoso shock externo. La guerra. El precio del petróleo. Las tasas. Hormuz. Ucrania. Distintos factores internacionales. Es un argumento bastante discutido por economistas como Fernando Marull o Luis Secco.

Y ahora Caputo volvió a formular otra promesa que me parece igualmente innecesaria: “Entramos en 2027 más fortalecidos que nunca”. Los bancos internacionales no parecen estar viendo exactamente eso. Hay informes que plantean dudas sobre la inflación, el tipo de cambio, la disponibilidad de dólares y el financiamiento argentino para 2027.

Entonces el ministro dice estas cosas y después aparece inevitablemente la pregunta. ¿Para qué? Todo el mundo sabe que existen problemas. Todo el mundo sabía que no estaban por venir los mejores 18 meses de la historia. Y tampoco parece demasiado evidente que estemos entrando en 2027 más fortalecidos que nunca. Nadie le está exigiendo semejantes epopeyas.

La economía ya se había frenado

Fernando Marull fue uno de los primeros economistas en reaccionar a las declaraciones del ministro. Planteó algo bastante sencillo. La economía no llegaría a 2027 demasiado diferente de cómo está ahora.

Y, además, sostuvo que la desaceleración había comenzado antes de los shocks externos a los que hace referencia Caputo. Esto es importante. Porque si la economía comenzó a frenarse antes de la guerra, antes del aumento del petróleo y antes de otros acontecimientos internacionales, entonces esos factores no pueden explicar completamente lo que ocurrió.

Después apareció un análisis de Luis Secco que me pareció especialmente interesante. Secco tomó prácticamente frase por frase las declaraciones de Caputo y trató de contrastarlas con los datos. Y lo hizo con un tono muy serio. No es una crítica furiosa. Ni siquiera es una crítica particularmente ideológica. Es casi aburrida de leer, de tan técnica. Pero es consistente.

El problema de atribuir todo a factores externos

La idea central de ese trabajo es bastante clara. El ministro presenta los avances de la estabilización como prueba de que el programa funciona. Mientras que las dificultades que todavía existen las atribuye principalmente a factores externos, a temores políticos o al tiempo que necesitan las reformas estructurales.

No se trata de negar los avances. Hubo avances fiscales, inflacionarios y exportadores. Eso es real. El problema aparece cuando los malos resultados siempre parecen provenir de afuera. Porque entonces queda muy poco espacio para preguntarse si alguna decisión del propio programa económico necesita ser revisada.

Caputo dijo, por ejemplo, que la economía creció menos por la guerra y por las tasas internacionales. Pero la actividad ya había retrocedido antes de que comenzaran esos shocks. También habló del aumento del petróleo. La suba existió. Pero tomar determinados momentos para describirla puede producir una imagen distinta de la evolución promedio.

Y además aparece otra cuestión: Argentina es exportadora neta de energía. Por lo tanto, el impacto de una suba del precio del petróleo sobre la economía argentina no es necesariamente tan lineal y puede tener efectos negativos y positivos.

Pobreza y empleo

Caputo también sostuvo que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Ese número también requiere algunas aclaraciones. Las estadísticas oficiales muestran una caída importante respecto del punto de partida, pero hubo períodos posteriores en los que la pobreza volvió a aumentar. Entonces la afirmación necesita ser puesta en contexto.

Lo mismo ocurre con el empleo. Caputo destacó un aumento de aproximadamente 465.000 puestos de trabajo. Puede ser. Pero ese dato es compatible con un crecimiento del trabajo independiente y, al mismo tiempo, con una reducción del empleo asalariado formal.

La informalidad sigue siendo enorme y eso importa. Porque una persona puede aparecer estadísticamente como ocupada y, sin embargo, no tener cobertura médica, aportes o ningún tipo de protección. Entonces celebrar simplemente que aumentó el número de ocupados no alcanza para entender el cuadro.

El dólar y el financiamiento

Caputo también dijo que el dólar está en equilibrio porque su precio lo determina el mercado. Y acá aparece otra discusión conceptual: El precio del dólar se forma dentro de un esquema de bandas, restricciones e intervenciones. Por lo tanto, una cosa es el precio que surge dentro de ese sistema y otra es afirmar que estamos frente al tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico.

También sostuvo que el problema financiero está cerrado. Pero algunas de las fuentes de financiamiento previstas todavía dependen de decisiones futuras o del acceso efectivo al crédito.

Por eso me parece que el trabajo de Secco es interesante. No porque diga que todo está mal. No dice eso. Lo que plantea es que algunas afirmaciones del ministro necesitan bastante más contexto.

El problema con la medición de la pobreza

Después aparece la UCA. La Universidad Católica presentó un informe sobre la pobreza utilizando canastas actualizadas. Y acá vuelve una discusión que ya planteamos varias veces. La Argentina puede tener más o menos pobreza dependiendo del parámetro que utilicemos para medirla. El problema es que nuestros parámetros parecen demasiado laxos.

Si uno utiliza una canasta muy baja, naturalmente mucha gente deja estadísticamente de ser pobre. Pero eso no significa necesariamente que haya dejado de vivir como pobre. ¿Una familia que gana alrededor de 1.700.000 pesos realmente dejó de ser pobre? Yo tengo muchísimas dudas.

Según el método oficial, la pobreza muestra una caída importante. Con otros parámetros, la reducción es mucho menor. Y utilizando una canasta más exigente, incluso puede aparecer un incremento.

Esto no significa que no haya habido ninguna mejora. El problema es la magnitud de esa mejora. Porque una cosa es decir que hubo una reducción. Y otra muy distinta es presentar una transformación casi milagrosa de la pobreza argentina.

Ahí es donde las explicaciones del Gobierno empiezan a necesitar bastante más cuidado.