Economistas, periodistas e intelectuales de distintos países se reunieron en París para presentar el Manifiesto de París, una iniciativa que busca enfrentar la concentración extrema de riqueza y el poder político acumulado por los sectores más ricos del mundo. El documento advierte sobre las consecuencias de esa desigualdad para el funcionamiento de las democracias y propone medidas para limitar la influencia de las grandes fortunas.

El periodista Juan Luis Francia analizó los principales puntos de la iniciativa, impulsada por el economista franco-estadounidense Gabriel Zucman, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. También detalló las propuestas vinculadas con la independencia de los medios de comunicación, la inteligencia artificial y la lucha contra el cambio climático.

Gabriel Zucman y la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas

El encuentro se realizó el sábado pasado por iniciativa de Gabriel Zucman, quien convocó a personalidades como la periodista canadiense Naomi Klein, los economistas Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y la premio Nobel Esther Duflo.

Según explicó Francia, el documento lleva por título Contra la Oligarquía Internacional y plantea una advertencia central: “Frente a la extrema riqueza hay un poder extremo”, una concentración que representa “una amenaza para la democracia”.

Zucman ganó notoriedad en Francia por una iniciativa que proponía aplicar un impuesto del 2% sobre el patrimonio de las familias con más de 100 millones de euros.

“Algo que se abordó en la Asamblea Nacional Francesa, se aprobó, pero fue un gobierno de Macron que la tiró para atrás”, recordó Francia en +Perfil. La propuesta fue conocida como el Impuesto Zucman y abrió un debate sobre la contribución fiscal de los sectores más ricos.

El nuevo manifiesto retoma esa preocupación y propone medidas para limitar la influencia de las grandes fortunas. Entre ellas, Francia mencionó “unos impuestos mínimos para los súper ricos”, además de iniciativas destinadas a garantizar la independencia de los medios de comunicación y proteger a los periodistas.

La independencia de los medios y el poder de los ultrarricos

Uno de los puntos centrales del documento es la relación entre la concentración económica y el control de los medios de comunicación. “En esto hacen bastante hincapié en el tema de los medios de comunicación, porque están justamente en manos de estos súper ricos, en su mayoría”, explicó el corresponsal.

Entre las propuestas figura que los propios trabajadores tengan participación en el control de los medios para garantizar su pluralidad e independencia. El manifiesto también plantea “un nuevo modelo de propiedad internacional desprivatizado de las empresas de inteligencia artificial” y contempla iniciativas vinculadas con la lucha contra el cambio climático.

La concentración de riqueza creció del 3% al 17% del PBI mundial

Francia destacó una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno señalado por los economistas. Según los datos presentados en el encuentro, en 1987 el patrimonio del 0,0001% más rico de la población equivalía al 3% de la riqueza mundial.

Hoy, esa misma fracción de la población concentra una fortuna equivalente al 17% del PBI mundial. “Es decir, la misma fracción que hace 30 años, poco más de 30, 40 años tenían el 3%, hoy tienen el 17%”, resumió.