En una entrevista en Ronda de Economistas por +Perfil, el economista Diego Giacomini consideró que la personalidad de Javier Milei resulta relevante para comprender el funcionamiento de su administración, ya que, según afirmó, el presidente concentra las decisiones monetarias, cambiarias y fiscales. “Él es el padre de la política monetaria, de la política cambiaria y de la política fiscal”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, lanzó una de sus principales advertencias sobre el rumbo oficial: “Se metió en un callejón sin salida, no tiene capacidad de reacción, no tiene capacidad de cambio y, por ende, solamente le queda insistir, persistir y radicalizarse con lo que ya ha hecho”. También cuestionó el valor que Milei les asignaría a los reconocimientos académicos y las distinciones públicas, y consideró que estos responden a motivaciones personales del jefe de Estado.

Los reconocimientos personales y la relación de Milei con el poder

En particular, Giacomini cuestionó el doctorado honoris causa que recibió el Presidente en la Universidad de Belgrano, institución de la que es egresado y donde, según recordó, él mismo había intervenido para que ingresara como profesor.

Para Giacomini, estos acontecimientos responden a una motivación personal del jefe de Estado. “A él le gusta ser el Poder Ejecutivo Nacional, primera y casi exclusivamente por estos tipos de eventos, que vienen a saldar deuda con su propia personalidad”, afirmó.

El entrevistado sostuvo que Milei valora especialmente los premios y las distinciones, incluso por encima de las responsabilidades cotidianas de gobernar. En ese sentido, cuestionó su relación con los integrantes del gabinete y con los representantes del Congreso.

“Lo que más valora del cargo que ejerce son los premios y los reconocimientos, muy por arriba de gobernar y enfrentar los problemas diarios”, expresó.

También aseguró que el Presidente no deposita la misma confianza en todos los integrantes de su equipo económico. Según su interpretación, “solamente valora a Federico Sturzenegger porque a los dos les gusta hablar de papers, de premios Nobel y de teoría económica”, y marcó diferencias con Luis Caputo y Santiago Bausili.

La crítica al rumbo económico: “Le da la espalda a la realidad”

Más allá de las cuestiones personales, Giacomini planteó que el principal problema es la distancia entre los reconocimientos que recibe Milei y la situación económica y social del país. “Le da la espalda a la realidad”, cuestionó.

“Él se preocupa por mirar solamente esta realidad paralela que le inventan”, afirmó, y advirtió que, mientras el Presidente participa de estos acontecimientos, quedan relegados los problemas microeconómicos, macroeconómicos y sociales.

Para el economista, esa desconexión tiene consecuencias concretas sobre la gestión: “Estas realidades paralelas lo llevan solamente a insistir, persistir, radicalizarse y lograr más de los mismos resultados”.

Finalmente, sostuvo que la falta de revisión crítica impide reconocer errores y elaborar alternativas. “No poder analizar, no poder ver los errores, no poder diagramar políticas alternativas” son, a su entender, obstáculos para generar un cambio de tendencia y comenzar una recuperación económica.