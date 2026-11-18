Las historias de quienes debieron abandonar sus países por persecuciones políticas y regímenes autoritarios fueron el punto de partida de la primera novela de Juliana Fischbein. Antes de volcarse a la ficción, la autora había realizado documentales sobre exilios y migraciones forzadas, y había reunido testimonios de personas que escaparon del nacionalsocialismo hacia el Río de la Plata y de quienes dejaron Argentina, Chile y Uruguay durante los años 70 para establecerse en otros países.

En diálogo con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Fischbein contó cómo ese trabajo documental le dejó la necesidad de seguir contando esas vidas. La decisión fue abandonar el formato audiovisual y construir una historia propia: “Me quedé con ganas de contar más”, explicó. Pero no quería escribir biografías, sino transformar aquellas experiencias en literatura.

De los testimonios del exilio a una trama de ficción

La autora explicó que tenía numerosas entrevistas realizadas a personas que habían atravesado desplazamientos forzados en distintos momentos históricos. Por un lado, estaban quienes llegaron a la región escapando del nazismo; por otro, quienes salieron del Cono Sur durante las dictaduras de los años 70 y encontraron refugio en destinos como Alemania, España, México y Venezuela.

Ese material fue el impulso para cambiar de lenguaje y explorar las posibilidades de la ficción. “Yo quería contar esas biografías, pero llegué al momento de ya no cine, sino escribirlas. Y no biografía en sí misma, sino ficcionalizarlas”, relató. La idea de construir una trama terminó por atraparla: “Me atrapó esa idea de armar una trama”.

Dos mujeres ficticias atravesadas por la historia

Las protagonistas de la novela son dos niñas que, a medida que avanza el relato, se convierten en mujeres. Quiroga le preguntó a Fischbein si esos personajes habían surgido de alguna historia particular, pero la escritora aclaró que fueron creados íntegramente para el libro.

“Son personajes totalmente ficticios, pero podrían haber sido cualquiera de ellas”, afirmó. Y desarrolló esa idea: cualquier persona podría haber tenido un destino semejante, porque las circunstancias históricas y familiares que atraviesan la novela no pertenecen exclusivamente a una biografía individual.

La conversación también se detuvo en las marcas que deja el pasado y en la dificultad de desprenderse de aquello que ocurrió. Fischbein eligió para el libro un epígrafe que resume esa perspectiva: “La historia es algo congénito, no la podemos sacar”. La frase condensa uno de los ejes de la obra: la memoria familiar como una herencia que acompaña a las generaciones siguientes.

Escapar de los estereotipos y construir una vida propia

Durante la entrevista, Quiroga mencionó episodios históricos como los bombardeos sobre Plaza de Mayo y la llegada de nazis a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, aludiendo también a las responsabilidades de distintos gobiernos en esos procesos. Fischbein amplió la reflexión al recordar que muchos responsables también permanecieron en Alemania, sin que todos enfrentaran las consecuencias de sus acciones.

Sin embargo, la escritora aclaró que buscó evitar las representaciones simplificadas de quienes heredan esas historias. “Yo hago mucho hincapié en escapar de los estereotipos”, sostuvo. Aunque sus personajes quedaron marcados por las experiencias de sus padres, también encontraron la manera de construir una vida propia, enfrentando ese legado sin quedar reducidos a él.